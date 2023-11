Las zonas de Florida que se inundarían esta semana

Los expertos en clima ya habían advertido que un fenómeno meteorológico estaría provocando fuertes lluvias en el sur de Florida. Sin embargo, ahora se está advirtiendo que las tormentas de esta semana presentan una importante amenaza de inundaciones para Miami y el sur del estado, además de la formación de olas peligrosas.

El centro de predicción meteorológica de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), está pronosticando un creciente riesgo de importantes lluvias para el sureste de Florida a partir del día de hoy, mismas que muy probablemente provocarán inundaciones en áreas urbanas debido a que la humedad tropical ha comenzado a llegar al estado.

Advierten sobre fuertes tormentas en Florida

Los expertos climatológicos están señalando que las lluvias permanecerán durante varios días en la costa de Florida, incluida el área de Miami. El área de clima de Fox advierte que esto podría resultar en un desastre para el estado, pues se esperan lluvias intensas y fuertes vientos.

Según las estimaciones, este miércoles y mañana jueves se registrarán precipitaciones importantes y tormentas eléctricas que serán suficientes para representar una amenaza de inundaciones, razón por la cual se han emitido alertas a lo largo de la costa este de Florida que incluye a Miami, Jupiter, Boynton Beach y Palm Beach.

Aunque inicialmente se consideraba que las precipitaciones podrían estar dentro de los rangos moderados, el centro de predicción meteorológica de la NOAA ha elevado el riesgo de lluvias excesivas en el sur de Florida. Por lo tanto, advierten que es muy probable que se presenten inundaciones debido a que el sur del estado recibirá entre cinco y ocho pulgadas de lluvia en las próximas 48 horas, e incluso en algunas zonas se calcula que podrían llegar a ser más de 12 pulgadas.

Las áreas urbanas de Miami y Fort Lauderdale podrían experimentar tormentas eléctricas capaces de producir precipitaciones de 2 a 2,5 pulgadas por hora. Las condiciones actuales indican que el 2023 se convertirá en el año más húmedo de todos los tiempos, superando al registrado en 1947.

Ante las condiciones, el Centro Nacional de Huracanes está advirtiendo que esperan que se desarrolle un área de baja presión cerca del sur de Florida, lo que si bien no significa la formación de una tormenta tropical, sí seguirá un trayecto inestable por lo que se debe estar alerta ya que producirá ráfagas de viento y lluvias fuertes en los Cayos de Florida y las Bahamas durante los próximos días.

Parque Estatal de arrecifes de coral John Pennekamp Foto: pennekamppark.com/

Otros estados de Estados Unidos donde habría inundaciones

Y no solo Florida debe estar alerta. Las inundaciones también pueden ser un problema en partes de la costa del Golfo como Louisiana, Mississippi y Alabama. Asimismo, las áreas que rodean Nueva Orleans y Biloxi experimentarán vientos que podrían traer mareas elevadas. No obstante, en dichas zonas las precipitaciones pueden resultar positivas debido a que han experimentado condiciones de sequía desde hace tiempo.



Por ejemplo, Louisiana sufre una sequía excepcional provocando incendios forestales, mientras que Mississippi también presenta una sequía extrema, aunque las autoridades advierten que incluso una semana de lluvia no pondría fin al problema en estos estados.