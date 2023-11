Importante cambio en visas de Estados Unidos desde el 2024: ya no serían de papel

Las visas estadounidenses están en camino de prescindir del formato físico, aboliendo por completo la convención tradicional de sellar o pegar las visas en las hojas de los pasaportes tras el éxito del programa llamado "visados sin papel" que se llevó a cabo con la embajada americana en Dublín, Irlanda.



La administración del presidente actual, Joe Biden, tiene previsto instaurar de manera progresiva este sistema de visas digitales, representando así un cambio sustancial en la tramitación de visados.



Medios económicos norteamericanos confirmaron que la administración de Biden concluyó con éxito un proyecto piloto llevado a cabo en la embajada de Estados Unidos en Dublín, el cual consistía en poner a prueba los "visados sin papel".



Julie Stufft, subsecretaria adjunta de Estado para Servicios de Visas, explicó a un grupo de corresponsales extranjeros que se trata de la digitalización de los pasaportes.



"Hicimos nuestro primer piloto de pequeño alcance de una visa sin papel, lo que significa que el proceso de visa es el mismo, pero no hay una visa física en el pasaporte de alguien. Acabamos de probar esto por primera vez, así que esto no es algo que vaya a suceder inmediatamente", dijo Stufft.



La subsecretaria anunció que llevará aproximadamente 18 meses hacer un uso generalizado de esta nueva técnica y normalizarla en todas las embajadas. "Es muy emocionante que hayamos dado este primer paso en el que hemos visto visitantes llegar y, en este caso, eran visas de inmigrantes sin un documento físico o papel en sus pasaportes", comentó.

La estatua de la libertad es uno de los monumentos más visitados en Nueva York (Estados Unidos). Foto: Carlo Allegri / Archivo REUTERS

¿Cómo se implementará el proceso de visa digital?



Stufft señaló que se inició con Dublín pero que ya se están expandiendo a otros tipos de visas. "Ya hicimos el pequeño piloto. Comenzamos con nuestra embajada en Dublín porque allí hay un aeropuerto con funcionarios estadounidenses que pueden verificar antes de que alguien abordara un avión. Esperamos expandirlo a nivel regional y en todo el mundo. Aunque será pieza por pieza", explicó el proceso.



"Eso, en última instancia, en el futuro, como lo hacen otros países, requerirá una aplicación o algo que permita a las personas mostrar el estado de su visa sin el papel físico en su pasaporte. Estamos muy, muy entusiasmados con eso", dijo.



Imagen de referencia. Foto: iStock

Hay que destacar que la India ya tiene una visa electrónica, es decir, una visa emitida por el gobierno a los viajeros que desean visitar el país tanto por negocios como por turismo. Esta es una versión electrónica de la visa tradicional que queda almacenada en los dispositivos móviles.



A pesar de la relación, Stufft aseguró que no es como las visas electrónicas emitidas por la India a ciudadanos de ciertos países, principalmente a turistas. "No lo llamamos visa electrónica (como India) porque tenemos el mismo proceso de visa hasta el momento del documento. Por lo tanto, la ley aún requiere una entrevista. Si es la primera vez que solicita la visa, solicite de la misma manera con los mismos formularios. Si obtiene una visa sin papel, se verá igual hasta el punto en que no haya papel".



Laura Nathalia Quintero Ariza

Redacción Últimas Noticias.

Escuela de Periodismo Multimedia El Tiempo.

