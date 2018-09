Las cuatro movidas de EE. UU. para que palestinos acepten un diálogo

Si hay algo que sabe hacer muy bien Estados Unidos es recurrir a diferentes tácticas de presión, bien sea con sanciones económicas o decisiones netamente diplomáticas, para sacar provecho de ciertas situaciones, y más cuando se trata de 'amigos' o aliados estratégicos.



Y así lo volvió a demostrar este lunes luego de que anunció el cierre de la misión en Washington de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), medida que se suma a otras tres en menos de un año, con las que pretende obligar al gobierno palestino a sentarse en una misma mesa de diálogo con Israel. También restarles cierto reconocimiento que ha nivel internacional han alcanzado en los últimos tiempos. A continuación, las tres más recientes 'jugadas' del gobierno Trump para aumentar la tensión con Palestina:

1. Cierre de la misión de la OLP en Washington

"Estados Unidos siempre apoyará a nuestro amigo y aliado, Israel", afirmó John Bolton, asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, al justificar la decisión tomada por parte del gobierno del presidente Trump tras una supuesta inacción de la OLP "para avanzar en el comienzo de negociaciones directas con

Israel", y a su negativa a participar en el plan de paz que prepara Jared Kushner, el yerno del presidente estadounidense.



Pero la medida asumida por EE. UU. también está relacionada con "la preocupación del Congreso sobre los intentos palestinos de promover una investigación sobre Israel en la Corte Penal Internacional (CPI)", explicó la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert.



En 2015, el Congreso estadounidense ordenó con una ley que se cerrara la misión diplomática en caso de que la OLP influyera en la apertura de una investigación contra su aliado Israel. Esa condición no se ha cumplido, hasta el momento, dado que la CPI no ha abierto ninguna pesquisa sobre la denuncia que la Autoridad Nacional Palestina (ANP) presentó sobre los crímenes cometidos, según ellos, por los líderes israelíes, en particular durante la guerra de Gaza en 2014, o los vinculados a la colonización, como los desplazamientos forzados de población.

"Estados Unidos apoya un proceso de paz directo y robusto -añadió-, y no permitiremos que la CPI ni ninguna otra organización, restrinja el derecho de

Israel a defenderse", añadió Bolton. Y amenazó: "Vamos a impedir a esos jueces y fiscales (del CPI) la entrada a EE. UU. Vamos a aplicar sanciones contra sus bienes en el sistema financiero estadounidense y vamos a entablar querellas contra ellos en nuestro sistema judicial", concluyó. Esta es la más reciente de una serie de medidas por parte del gobierno Trump que han aumentado la tensión con Palestina y puesto en duda la viabilidad de un proceso de paz mediado por Washington.

Estados Unidos siempre apoyará a nuestro amigo y aliado, Israel FACEBOOK

TWITTER

2. Reconoce a Jerusalén como capital israelí

El 6 de diciembre de 2017, en un discurso televisado y ofrecido desde la Casa Blanca, el presidente Trump reconoció a Jerusalén como la capital de Israel, revirtiendo una postura de Washington que databa de hace décadas, pese a las advertencias en todo el mundo de que el gesto abría una división entre Israel y los palestinos, como efectivamente ha pasado.



En su intervención, el mandatario dijo que su gobierno pondría en marcha también el proceso para trasladar la Embajada de Estados Unidos desde Tel Aviv a Jerusalén, algo que se esperaba tardaría varios años, pero tan solo cinco meses después, el mismo Trump, a través de un video inauguraba oficialmente la muy polémica embajada en Jerusalén. Desde ese momento, el presidente palestino, Mahmud Abás, congeló todas las relaciones con EE. UU.



Las protestas en Cisjordania no se hicieron esperar dejando cientos de muertos y heridos palestinos. La indignación fue tanta, que inmediatamente la Liga Árabe se pronunció en contra de la decisión de Washington, lo mismo que el presidente de Turquía lamentando la decisión.

Trump envió a su hija, Ivanka Trump (c.) a participar de la inauguración de la embajada, en la cual también estuvo presente el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Foto: AFP / Menahem Kahana

3. Cancela ayuda a palestinos por 200 millones de dólares

El pasado 24 de agosto, el gobierno estadounidense volvió a sorprender al mundo con el anuncio de la anulación de 200 millones de dólares de ayuda a los palestinos en Cisjordania y en la Franja de Gaza, a través de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, Unrwa. Esa ayuda se veía materializada en los servicios que la agencia ofrece de educación, sanitarios y sociales a más de cinco millones de refugiados palestinos.



El recorte del financiamiento llegó en un momento de crisis humanitaria en Gaza, donde la violencia se había incrementado desde el inicio de las protestas palestinas en marzo. En ese momento, habían cerca de 171 palestinos muertos bajo fuego israelí en manifestaciones cerca de la frontera con Israel.



La Unrwa fue creada por Naciones Unidas después de la guerra que estalló entre países árabes y el Estado de Israel, fundado en 1948 tras la partición de la Palestina bajo mandato británico que la Asamblea General había aprobado el año anterior. Más de 700.000 palestinos se vieron forzados entonces a abandonar sus casas y tierras ante el avance israelí.

4. Recorte a financiamiento para hospitales palestinos

El pasado fin de semana, Trump ordenó eliminar una ayuda de 25 millones de dólares para hospitales palestinos en Jerusalén en una medida que fue calificada como un "chantaje político" por sectores palestinos.



"El presidente ordenó una revisión de la ayuda estadounidense a las Autoridad Palestina en Cisjordania y Gaza, para asegurar que esos fondos sean gastados acorde a los intereses nacionales", indicó un funcionario del departamento de Estado.



La Organización para la liberación de Palestina (OLP) reaccionó rápidamente, denunciando un "chantaje político" con una medida "inhumana e inmoral".



"Al eliminar fondos vitales para los hospitales en Jerusalén, como el hospital Augusta Vitoria y el de oftamología Saint Jean, el gobierno estadounidense amenaza con provocar una inestabilidad y causar daños severos a miles de pacientes

palestinos", dijo Hanane Achraoui de la OLP.

Mahmud Abás, presidente palestino. Foto: Martial Trezzini / EFE

¿Una confederación entre Jordania y Palestina?

El presidente palestino, Mahmud Abás, dijo la semana pasada que el equipo negociador estadounidense le ofreció un plan basado en una confederación jordano-palestina, a lo que él respondió que aceptaría solo si Israel formase parte de ella también, una forma de rechazar la propuesta porque es claro que Israel jamás aceptaría una idea así.



El mandatario palestino aprovechó para denunciar que EE. UU. actúa “de modo hostil” contra los palestinos y que “está impidiendo el proceso de paz. EE. UU. quiere sabotear por completo a la Unrwa”. Abás no detalló las implicaciones administrativas del plan propuesto por los estadounidenses ni qué nivel de autonomía tendría el Estado palestino bajo una confederación con Jordania.



A esto, una parte de la derecha israelí considera que una confederación palestino-jordana sería una forma de evitar la creación de un Estado palestino independiente, y de deshacerse de cualquier tipo de responsabilidad respecto a los 3,5 millones de palestinos que viven actualmente en Cisjordania, territorio ocupado militarmente por Israel desde hace más de medio siglo.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

CON INFORMACIÓN DE AFP, EFE Y REUTERS.