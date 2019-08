Los misterios que rodean la muerte de Jeffrey Epstein en prisión

Nuevos detalles han salido a la luz sobre la muerte el sábado en una prisión de máxima seguridad del empresario Jeffrey Epstein, quien fue arrestado en Nueva York bajo cargos de tráfico y abuso sexual de menores.



Aunque en una primera instancia su fallecimiento fue tratado como un suicidio, ya que había intentado quitarse la vida antes en su celda, la Oficina del Médico Forense de Nueva York informó este domingo que, tras la autopsia, la causa de su muerte no se ha determinado y estaba "pendiente de más información".



Aún nadie se explica por qué los guardias que debían vigilar que no repitiera el intento de suicidio estaban ausentes en el momento de su muerte, o por qué la noticia se conoció primero en un foro de internet que por fuentes policiales.

La investigación

El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, denunció el lunes "serias irregularidades" en la prisión federal donde fue hallado muerto Epstein, y prometió investigar a eventuales cómplices de sus agresiones sexuales contra menores, en el marco de una investigación que podría extenderse a Francia.



El fiscal, que había anunciado el sábado la apertura de dos investigaciones sobre la muerte aparentemente por suicidio del recluso, dijo sentirse "consternado" y "sumamente disgustado" al enterarse de las fallas "para asegurar de forma adecuada" la prisión de Manhattan donde se encontraba detenido el financiero desde principios de julio a la espera de un juicio por explotación sexual de menores.

El fiscal general estadounidense, William Barr. Foto: Nicholas Kamm / AFP

Los guardias ausentes

Según informó este domingo el diario New York Times, citando a un oficial con conocimiento sobre el caso, de acuerdo con procedimientos administrativos de la prisión, se supone Epstein debía ser vigilado cada 30 minutos el viernes en la noche por dos guardias, pero esa regla no se siguió.



Por esta razón, la responsable penitenciaria Shirley Skipper-Scott, directora de la prisión de Nueva York, y dos guardias, fueron apartados este martes de sus cargos, informó el Departamento de Justicia de EE.UU.

Trump, los Clinton y una isla privada

El presidente estadounidense, Donald Trump, (antiguo asociado de Epstein) también reclamó este martes una "investigación completa" para resolver las dudas sobre la muerte del empresario.



El mandatario, sin embargo, ya había usado Twitter para compartir una teoría conspiratoria sobre el presunto suicidio de Epstein que relacionaba su fallecimiento con los Clinton, en un intento por desviar la atención de su la amistad que él mismo mantuvo con el empresario durante varios años.

Cuando ambos eran conocidos como exitosos empresarios, Jeffrey Eipstein y Donald Trump asistían juntos a fiestas en Nueva York. El ahora presidente ha tratado de ocultar su relación con Epstein. Foto: Captura de pantalla / NBC News

Preguntado al respecto, Trump defendió que la persona que compartió esa teoría, Terrence Williams, es un tertuliano conservador "muy respetado" con más de 500.000 seguidores.



Además, el presidente se preguntó si Bill Clinton (1993-2001) realmente viajó a la isla privada propiedad de Epstein, en el mar Caribe, donde presuntamente el multimillonario organizaba encuentros entre personalidades y mujeres, incluyendo menores de edad.



"¿Fue Bill Clinton a la isla (de Epstein)? Esa es la pregunta. Si solucionan eso, van a saber muchas cosas", apuntó enigmáticamente Trump a los periodistas.

Como parte de la investigación por tráfico sexual de menores, agentes del FBI inspeccionaron este 12 de agosto la isla Little St. James, en las Islas Vírgenes, propiedad de Epstein. Foto: REUTERS

Primicia de su muerte en 4Chan

Unos 40 minutos antes de que la cadena ABC informara sobre la muerte del millonario a través de su cuenta en Twitter, el primer medio local en hacerlo, alguien había publicado detalles no verificados en el foro en internet conocido como 4Chan, donde internautas comparten mensajes anónimos y que es usado con frecuencia por extremistas, señala el portal.



"No me pregunten cómo lo sé, pero Epstein murió hace una hora, colgado, arresto cardíaco", se lee en el mensaje, publicado a las 8:16 a.m., hora local.



La filtración podría provenir de un miembro del Departamento de Bomberos de la ciudad presente en la escena, según reportó el medio digital BuzzFeed.



Aunque el director del Departamento de Bomberos desmintió la filtración, bajo esta agencia operan los servicios de emergencias médicos públicos, y habían recibido una llamada desde esa cárcel a eso de las 6:30 de la mañana, tras el hallazgo del cuerpo de Epstein.



El periódico indicó además que los usuarios de 4chan subieron seis publicaciones sobre la muerte de Epstein y uno de ellos reclamó que durante 40 minutos se hicieron intentos por resucitar al magnate antes de que fuera llevado al hospital, donde su personal trató de revivirlo por otros 20 minutos. Destaca que esta información es al menos consistente con la que ha brindado la Oficina Federal de Prisiones.

Con información de Reuters, AFP y EFE