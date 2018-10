Las razones que le impiden a EE. UU. ser severo con los saudíes

El asesinato del periodista disidente saudí Jamal Khashoggi (residente en Estados Unidos) en el consulado de ese reino árabe en Estambul ha desatado una ola gigantesca de críticas e indignación. Aún antes de que se confirmara oficialmente la noticia, en el Congreso de Estados Unidos tanto demócratas como republicanos prometían por igual poner fin a las ventas de armas a Arabia Saudí e imponer sanciones.

Pero a pesar de que Arabia Saudí se vio obligada a tener que aceptar públicamente –el viernes– que el profesional había muerto en su consulado, en “una pelea”, es poco probable que los vínculos bilaterales entre ambos países se vayan a ver afectados de manera significativa, y mucho menos, que se vaya a producir una ruptura diplomática.



¿La razón? Arabia Saudí es, sencillamente, demasiado crucial para los intereses estratégicos de Estados Unidos como para permitir que la muerte de un hombre afecte la relación.



El rol especial de Arabia Saudí en la política exterior estadounidense es una lección que los presidentes de Estados Unidos aprenden solo con la experiencia, en la práctica.



Cuando Bill Clinton asumió la presidencia, sus asesores se inclinaban por distanciar a la nueva administración de las políticas de George W. Bush. Entre los cambios que buscaba el asesor de seguridad nacional de Clinton, Anthony Lake, estaba poner fin al acceso irrestricto a la Casa Blanca del que gozaba el embajador saudí Bandar bin Sultan durante las presidencias de Reagan y Bush. Bandar iba a ser tratado como cualquier otro embajador.



Pero Clinton se volvió muy amigable con Bandar más rápido de lo que nadie imaginó, y Bandar y la corte real pronto se tornarían cruciales para las políticas regionales de Clinton: desde las conversaciones de paz árabe-israelíes (que llevaron al premio Nobel de paz para Rabin y Arafat) hasta la contención de Irak.



En 1993, cuando Clinton necesitó una cita del Corán para pronunciar junto con las del Antiguo y Nuevo Testamento en una ceremonia que marcaba un acuerdo palestino-israelí, recurrió al embajador saudí.



Antes de asumir la presidencia, Donald Trump criticaba con frecuencia a los saudíes y amenazaba con interrumpir las compras de petróleo a ese reino, agrupándolos con los ‘aprovechadores’ que habían sacado ventaja de Estados Unidos. Pero, después de que los saudíes lo agasajaron con danzas de espadas, le otorgaron el máximo galardón civil cuando visitó el Reino y le prometieron abundantes compras de armamento en su primer viaje al exterior como presidente de Estados Unidos, el tono cambió.

Arabia Saudí es, sencillamente, demasiado crucial para los intereses estratégicos de Estados Unidos como para permitir que la muerte de un hombre afecte la relación FACEBOOK

TWITTER

Ni los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 pudieron dañar la relación. Aunque el líder de Al-Qaeda, Osama bin Laden, un ciudadano saudí, reclutara a 15 de los 19 secuestradores en este reino, altos funcionarios saudíes desestimaron cualquier implicación. En una entrevista de noviembre de 2002, el ministro del Interior saudí simplemente lo consideró “imposible”, antes de intentar redirigir la culpa acusando a los israelíes de “explotar” los ataques y a los servicios de inteligencia de ese país, de tener relaciones con organizaciones terroristas.



Los estadounidenses se rasgaron las vestiduras y parecía que la extraña alianza entre una democracia secular y una teocracia hermética, cimentada por intereses comunes durante la Guerra Fría, se hundía en el abismo que separaba sus valores. Pero la alianza no solo sobrevivió, se profundizó. De hecho, Bandar ofreció un asesoramiento clave cuando el presidente George W. Bush planeaba la invasión de Irak, en 2003.



Hoy, los políticos estadounidenses están acentuando su retórica después de la desaparición de Khashoggi. Hace pocos días la senadora Lindsey Graham advertiría: “Si efectivamente sucedió, se pagará con un infierno”, mientras que el senador Benjamin Cardin ha amenazado con dirigir las sanciones a las altas autoridades saudíes.



Sin embargo, Arabia Saudí es demasiado importante como para que Estados Unidos la abandone fácilmente.



Aunque Estados Unidos ya no necesita petróleo saudí, gracias a sus reservas de esquisto, sí necesita al reino para regular la producción y así estabilizar los mercados.



De otro lado, los contratistas de defensa estadounidenses dependen de los miles de millones que el reino gasta en equipamientos militares. Y la cooperación de inteligencia es crucial para detectar a los yihadistas y frustrar sus planes.



Pero también hay razones geopolíticas muy potentes: Arabia Saudí es el principal baluarte árabe contra el expansionismo iraní en Oriente Próximo. El reino ha respaldado a apoderados en el Líbano, Siria y Yemen para contener las maquinaciones de Irán. Cualquier medida para castigar severamente a los saudíes por la muerte de Khashoggi obligaría a Estados Unidos a asumir responsabilidades que prefiere delegar.



Es un papel que Estados Unidos ha intentado evitar desde hace tiempo. Cuando el Reino Unido, el amo colonial y protector de la región, decidió que ya no podía hacer frente a esas cargas financieras, los líderes de Estados Unidos descartaron asumir su lugar. Los responsables de las políticas estaban demasiado concentrados en Vietnam como para contemplar una acción en otro escenario. Por el contrario, el secretario de Estado Henry Kissinger concibió una política por la cual Irán y Arabia Saudí, respaldados por equipos militares ilimitados de Estados Unidos, vigilarían el estratégico Golfo. Y si bien Irán dejó de desempeñar su papel luego de la Revolución Islámica de 1979, los saudíes todavía lo hacen.



Es una disyuntiva que Trump parece entender. Si bien prometió un “severo castigo” si los saudíes efectivamente asesinaron a Khashoggi (como finalmente se ha confirmado), se negó a admitir una cancelación de los contratos militares y se lamentó, en cambio, por lo que su pérdida implicaría para los empleos en suelo estadounidense.

Los contratistas de defensa estadounidenses dependen de los miles de millones que el reino gasta en equipamientos militares. Y la cooperación de inteligencia es crucial para detectar a los yihadistas FACEBOOK

TWITTER

No son solo los contratistas de defensa los que van a salir en apoyo de los saudíes. Antes de que Khashoggi se convirtiera en el tema del día de Washington, los saudíes les pagaron a unas 10 empresas de ‘lobby’ no menos de 759.000 dólares por mes para alabar sus cualidades en los salones del poder de Estados Unidos.



Pero tal vez sea el nuevo mejor amigo de los saudíes el que les arroje un salvavidas. Como Irán se ha convertido en la mayor amenaza para Israel, el Estado judío ha hecho causa común con los saudíes. Quienes criticaban duramente a los saudíes como Dore Gold, el confidente del primer ministro Benjamin Netanyahu, ahora se reúnen con funcionarios del reino. Luego del golpe militar de 2013 que derrocó al gobierno elegido democráticamente de Egipto, los líderes israelíes instaron a los funcionarios estadounidenses a abrazar a los generales. Probablemente hoy hagan lo mismo si el sentimiento antisaudí en Estados Unidos pone en peligro su estrategia frente a Irán.



La relación entre Estados Unidos y Arabia Saudí ha sido escabrosa, y sus reveses y escándalos han ocurrido fuera de la vista pública. Sin embargo, ha perdurado y ha prosperado. Esta vez también, luego de la desaparición de Khashoggi, los intereses comunes y la dependencia mutua deberían prevalecer, casi con certeza, sobre el deseo de que los saudíes adopten los estándares esperados de otros aliados estrechos de Estados Unidos.

¿Por qué mataron a Khashoggi?

Jamal Khashoggi, el periodista saudita asesinado, ya era bastante famoso antes de este caso de amplias repercusiones internacionales. Su primera aparición fue cuando entrevistó a un joven llamado Osama bin Laden, para medios saudíes. Luego, su carrera comenzó a ascender, hasta el punto de que fue muy cercano al círculo de la familia real de su país y de otras del mundo árabe. Sin embargo, como se evidencia en sus columnas en el Washington Post –medio en el que escribía desde hace un año después de exiliarse– y, en específico, en la última que envió, era un periodista plenamente comprometido con la libertad en el mundo árabe. Un tema que al parecer iba en contra de la postura del príncipe heredero del trono saudí, Mohamed bin Salmán, un personaje que aparece en casi todos los textos que publicó Jamal este año y del cual fue un fuerte crítico. Por eso muchos piensan que el príncipe estaría detrás del crimen.



BARAK BARFI*

© Project Syndicate

Washington

* Investigador en New America, donde se especializa en asuntos árabes e islámicos.