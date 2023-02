La carrera por la nominación del Partido Republicano para las presidenciales del 2024 en Estados Unidos está a punto de comenzar oficialmente. Y si bien el expresidente Donald Trump ya había anunciado sus intenciones de aspirar al puesto a finales del año pasado, en los próximos días saltará al ruedo la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley.

Un desarrollo muy interesante, pues hasta hace poco el nombre de Trump parecía inevitable y había escaso interés en desafiar a un exmandatario que aun dos años después de salir de la Casa Blanca sigue siendo muy popular entre la base del partido.



Esa dinámica, sin embargo, cambió tras las elecciones legislativas de noviembre de 2022, cuando los republicanos tuvieron un mal desempeño, aunque tenían el terreno servido para arrasar.



Internamente, muchos responsabilizan a Trump y a una selección de candidatos hechos a su imagen y semejanza que se casaron con la fábula de que hubo fraude en los comicios presidenciales del 2020 y asumieron posiciones de extrema que no resonaron con la mayoría de los votantes.



Y si bien Haley, que se desempeñó como embajadora de EE. UU. ante las Naciones Unidas durante la presidencia del republicano, no es vista como la principal amenaza a su supremacía, el simple hecho de que quiera disputarle las riendas a su exjefe habla claro del particular momento que vive el partido del elefante.



El anuncio de Haley coincide además con una serie de desarrollos que han comenzado a marcar la carrera. Hace algunos días, el American for Prosperity, una poderosa red de donantes y activistas políticos que encabeza el multimillonario conservador Charles Koch, anunció que no respaldará a Trump y pondrá todo su músculo a funcionar para postular otro nombre.



“Lo mejor para el país sería tener un presidente en 2025 que represente un nuevo capítulo. Muchas personas están frustradas. Pero muy pocas están en condiciones de hacer algo al respecto. Nosotros sí. Ha llegado el momento de estar a la altura de ese reto”, dijo la organización a través de un comunicado.



El grupo de Koch se suma así a otros grupos como el Club para el Crecimiento –también de donantes conservadores– y otros multimillonarios como Kenneth Griffin y Stephen Schwarzman que también han anunciado su oposición.

Varios republicanos culpan a Trump por el fracaso en las legislativas. Foto: Jim Lo Scalzo. EFE

Aún más diciente es que muchos otros pesos pesados de la política en EE. UU. han evitado, de momento, salir a respaldar a Trump. Entre ellos, los líderes evangélicos que fueron claves en su victoria del 2016 y en su candidatura del 2020. El expresidente, de hecho, los atacó por guardar silencio, llamándolos “desleales”.



Así mismo, la campaña Trump tampoco parece estar generando la misma atención. Desde que anunció su candidatura el pasado 15 de noviembre, Trump ha recaudado solo 10 millones de dólares en aportes, una fracción de lo que otros favoritos han acumulado en el pasado al anunciar sus aspiraciones. Esto sumado a que pasó de llenar estadios en sus eventos de campaña a solo modestos auditorios.



“Lo que estamos viendo es que tanto desde la perspectiva del público en general como de los grandes donantes existe el deseo de que sea otra persona quien los represente”, sostiene Emily Seidel, que representa a la organización de Koch.



Otros candidatos

Además de Haley, hay otros que ya vienen sonando como potenciales rivales. Entre ellos, el exvicepresidente Mike Pence, el ex secretario de Estado Mike Pompeo y el gobernador de Nueva Hampshire, Chris Sununu. Aunque, entre todos, especialmente el gobernador de Florida, Ron DeSantis, viene al alza.



De acuerdo con el promedio de sondeos que publica el portal 538, Trump sigue siendo el favorito entre la base, donde acumula el 41 por ciento de la intención de voto, seguido por DeSantis –que aún no anuncia su candidatura– con el 31 por ciento. Pero se trata de sondeos nacionales en los que se incluye a por lo menos cinco candidatos potenciales.



Sin embargo, en las encuestas en las que solo aparecen Trump y DeSantis en un mano a mano, es el gobernador de la Florida el que sale adelante (con 48 % vs. 43 % para Trump).



El gobernador de Florida, Ron DeSantis. Foto: Paul Hennessy/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Pese a ello, David Urban, asesor político del Partido Republicano y quien fue asesor de Trump en el pasado, dice que, de momento, el expresidente tiene todas las de ganar. “Si las primarias tienen un curso normal donde se lanzan múltiples candidatos, como se espera, no hay forma de derrotar a Trump, que en esta ocasión arranca la contienda con más del 40 por ciento de la base ya en el bolsillo”, afirma Urban.



De hecho, para Urban, su camino a la nominación es mucho más fácil que en el 2016, cuando arrancó como un outsider con pocas opciones y se fue consolidando con el paso de las primarias.



En esa ocasión, el ahora expresidente ganó la contienda con menos del 50 % de los votos, en gran parte porque el partido se fracturó entre otros 15 candidatos que permanecieron en la carrera hasta cuando ya era demasiado tarde.

Analistas como David Byler, experto en data de The Washington Post, creen que el partido estaría cometiendo el mismo error ahora. Por lo menos, entre los que piensan que volverle a apostar a Trump podría traducirse en una nueva derrota, no solo presidencial, sino legislativa.

Para Byler, mientras más candidatos se lancen, mejores serán sus chances. Por eso hay quienes creen que la estrategia del expresidente es provocar más desafíos para diluir el voto antitrumpista, pues su peor escenario es que se lancen pocos y la oposición se concentre con rapidez en un solo nombre, que podría ser DeSantis.



Paralelamente, por el lado demócrata se viene presentando una tensa calma. Según las encuestas, una gran mayoría de votantes en este partido no quieren que el presidente Joe Biden se lance a la reelección. Ello se viene reflejando en sus índices de popularidad, que no suben más del 45 %, aunque la situación económica del país mejora.

Facebook Twitter Linkedin

Biden en el discurso del estado de la unión. Foto: AFP

Pero la semana pasada, durante el discurso sobre el estado de la Unión, el presidente dio a entender que tiene todas las intenciones de buscar un segundo periodo. Y si bien el mandatario despejó muchas dudas sobre su capacidad mental y física con una intervención enérgica y coherente, no pocos temen que a sus 80 años no sea el mejor candidato para retener la Casa Blanca.



En todo caso, al menos en lo que se refiere a los republicanos, se viene una carrera como para alquilar balcón.

SERGIO GÓMEZ MASERI

CORRESPONSAL EL TIEMPO

WASHINGTON

En Twitter @sergom68