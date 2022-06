A pesar de las buenas opciones, no todo es acertado. En Estados Unidos hay opciones calificadas para comprar vivienda por primera vez pero otras no tanto.



El estudio de compradores de vivienda por vez primera, analiza 50 áreas metropolitanas, puntuando cada una en asequibilidad, bienestar, mercado laboral, rigidez y seguridad del mercado. Las puntuaciones se combinaron para crear un ranking final, con la asequibilidad contando por 30%, el bienestar y la cultura contando por 10%, y el mercado de la vivienda .

El estudio de Bankrate, publicado por NBC, asegura que estas son las 10 peores áreas para los compradores de vivienda por primera vez, encabezado por Los Ángeles debido a sus caros bienes raíces y bajos ingresos medios. El ingreso promedio de Los Ángeles es similar al de Pittsburgh - la ciudad Número uno en la lista - pero tiene un mercado inmobiliario mucho más ajustado.





1-Los Angeles- Long Beach- Anaheim

2-Las Vegas- Henderson- Paradise

3-Seattle- Tacoma- Bellevue

4-Riverside- San Bernardino- Ontario, California

5-San Jose- Sunnyvale- Santa Clara, California

6-Denver- Aurora- Lakewood

7-Houston- The Woodlands- Sugarland

8-San Francisco- Oakland- Hayward

9-Orlando, Florida

10-San Diego-Carlsbad



Una cosa que llama la atención: alrededor de la mitad de las ciudades de menor rango se encuentran en California. Y esas áreas casi en su totalidad conforman los cinco últimos rankings de asequibilidad. En términos de asequibilidad, Riverside se ubica en el No. 42, San Diego en el No. 47, San Francisco en el No. 48, Los Ángeles en el No. 49 y San José en el No. 50.



Los Ángeles puede haber clasificado bajo para la asequibilidad y el mercado de trabajo, pero el área tiene el No. 3 lugar para el bienestar y la cultura. Aunque esta categoría solo representa el 10 por ciento del ranking final de Bankrate, puede superar otros factores para ciertos compradores individuales.REDACCIÓN INTERNACIONAL

