¿Cuáles son los retos de reabrir Nueva York durante la pandemia?

Las autoridades de Nueva York han decidido prorrogar las actuales restricciones para frenar el coronavirus en varias zonas, incluida la Gran Manzana y sus alrededores, hasta el 28 de mayo, mientras partes del estado inician este viernes su "reapertura".

En una orden ejecutiva firmada a última hora del jueves, el gobernador estatal, Andrew Cuomo, extendió la duración de las normas bautizadas como "Nueva York en Pausa", que incluyen la prohibición de reuniones públicas y el cierre de negocios no esenciales, entre otras cosas.



(Lea también: El mundo supera los 300.000 muertos por covid-19.)



"Prolongar el confinamiento es la decisión correcta. Pero no hay opción. Estamos tratando de poner nuestra mejor cara", dice una corredora de bolsa neoyorquina de 40 años que no quiso dar su apellido.



La normativa vigente hasta ahora expiraba este viernes, que es cuando cinco regiones, la mayoría zonas rurales del norte del estado con signos de un menor impacto de la enfermedad, comienzan la "fase 1" de una progresiva reactivación de la actividad.



Sin embargo, la capital del mundo, como es conocida popularmente Nueva York, afronta varios retos ante la reapertura de sus actividades cotidianas. Por ejemplo: la densidad de población en sus rascacielos, el metro que mueve 5,5 millones de pasajeros diarios, los restaurantes abarrotados donde las mesas se solapan unas con otras o los multitudinarios conciertos y obras de teatro son las señas de identidad de Nueva York, pero también sus principales retos para recuperar su actividad.



(Lea también: Sismo de magnitud 6,4 sacude la frontera entre California y Nevada)



En esta primera etapa volverán a operar negocios de construcción, manufactura y algunos minoristas, pero con limitaciones. La orden aprobada por Cuomo especifica que si otras regiones cumplen con los parámetros fijados para la "reapertura" antes del 28 de mayo, la norma se modificará para que también puedan sumarse a la "fase 1".



Los criterios incluyen una bajada durante al menos 14 días de las hospitalizaciones y muertes por covid-19, que los hospitales tengan al menos un 30 % de capacidad libre y ciertos números de pruebas y personal para el rastreo de contagios disponible, entre otros.

Protestas en Long Island (Nueva York) para presionar la reapertura. En las últimas semanas, Estados Unidos registra cerca de 37 millones de peticiones de subsidios por desempleo. Foto: EFE

Los retos

Un experto en gestión de desastres, una economista, un virólogo y un sociólogo residentes en la ciudad que nunca duerme cuentan las luces y las sombras del complejo regreso a la normalidad que la Gran Manzana debe experimentar en el futuro.



"La densidad es la clave para entender cómo Nueva York funciona, por eso hay 27.000 restaurantes y 10.000 bares y eso se sostiene precisamente con esa densidad. En cualquier noche normal antes de la pandemia la ciudad tenía los teatros llenos, los restaurantes llenos, 40.000 personas en el Yankee Stadium viendo un partido de béisbol", rememora a Efe el sociólogo Lisandro Pérez, profesor de la Universidad Cuny.



(Lea también: La Fed revela carga que sufren los estadounidenses de bajos ingresos)



Y también es la clave para entender cómo se expandió el virus entre sus ciudadanos hasta convertirse en el epicentro de la pandemia, con cerca de 15.000 fallecidos por covid-19, y otros más de 5.100 casos de defunción que se sospecha podrían estar vinculados al nuevo coronavirus.



"La reapertura va a hacerse muy lentamente, de manera muy metódica, tenemos que determinar qué puede abrirse de manera segura y preguntarnos dónde están los mayores riesgos", asegura a Efe el vicedirector del Centro Nacional para la Preparación de Desastres de la Universidad de Columbia, Jeff Schlegelmilch.

La ciudad de Nueva York ha sido la más golpeada por el coronavirus en EE. UU. Foto: AFP

¿Qué pasa con el metro?

Los expertos consultados coinciden en que el metro es la clave del funcionamiento de Nueva York y su talón de Aquiles. Es el gigante subterráneo que mantiene conectada esta ciudad de 8,6 millones de personas y que, junto al tren y al autobús, enhebra un área metropolitana de 15,3 millones de personas.



(Lea también: Fallece el primer niño en Francia por la enfermedad de Kawasaki)



"¿Pueden los gobiernos federal, estatal y local hacer que las personas se vuelvan a sentir cómodas viajando en el trasporte? Creo que eso requerirá muchos subsidios federales porque, básicamente, tendrá que operar con aún más servicios para mantener los trenes menos concurridos y contando con menos dinero", asegura a Efe Nicole Gelinas, economista del centro Manhattan Institute.



Para Schlegelmilch tendría poco sentido que en los lugares de trabajo se tomaran medidas para reducir los riesgos de contagio mientras el metro siga siendo una posible amenaza para el rebrote de la enfermedad.



Por eso, considera que será muy probable que quienes puedan teletrabajar lo sigan haciendo y que se aliente a un mayor uso de bicicletas para desplazarse por la ciudad.

El metro de Nueva York es uno de los principales focos de contagio. Foto: Felipe Motoa Franco. EL TIEMPO

Vida cultural

Las luces de Broadway, que atraen a turistas de todo el mundo, será uno de los sectores que más tarde en recuperarse, sostiene Gelinas, quien no descarta que la ciudad intente "mitigar" el impacto de los cierres promocionando actuaciones en parques y en espacios abiertos donde se pueda mantener la distancia social.



Sin embargo, considera que el mayor de los retos lo afrontarán los restaurantes "porque tienen un margen muy bajo de beneficios" debido a los altos alquileres que pagan.



"Renunciar a la mitad de las mesas o incluso al 70 %, realmente significa que no van a tener un negocio viable", dice la economista, que piensa que unas opciones podrían ser generalizar las terrazas al estilo europeo con mesas en calles cerradas al tráfico o en las aceras.



(Lea también: Trump no quiere hablar con China y sugiere posible corte de relaciones)



Con más de 30 millones de estadounidenses sin trabajo, de los cuales millón y medio están en Nueva York, Gelinas también se plantea cuándo se recuperará el consumo de ocio.



"Existe el riesgo de que al haber tanta gente que ha perdido su trabajo no quieran salir a gastar su dinero, aunque se haya superado el problema de la salud pública, o que no quieran gastar mucho dinero en tiendas y restaurantes si sienten ansiedad sobre su propia situación económica", subraya.



Para la experta, "el último paso (de la reapertura) será el turismo internacional", tanto por las restricciones de viaje y las medidas que deberán tomar las aerolíneas que afectarán a los precios de los billetes, como por la lenta reapertura que sufrirán los faros del turismo de la ciudad: Times Square, la Estatua de la Libertad, los museos o Broadway, vinculados a una gran densidad de población.



(Lea también: Cifra de covid-19 en Nicaragua es baja, pero hospitales están llenos)



"Me atrevo a aventurar que serán años, no meses. No creo que todo vuelva a parecerse a como era en enero o febrero, pienso que vamos a ver una ciudad muy diferente, incluso un poco menos densa por un tiempo, porque habrá mucha gente que no quiera volver por una temporada", concluye.

Las claves para la reapertura

El gobernador Andrew Cuomo ha puesto sobre la mesa varios factores clave que se deben cumplir antes de comenzar la relajación de las medidas. Entre ellos, que los hospitales tengan un 30 % de camas libres tanto en planta como en las unidades de cuidados intensivos y que la ciudad sea capaz de realizar suficientes análisis y cuente con suficientes rastreadores para hacer seguimiento de nuevos posibles casos.



Para Schlegelmilch el cumplimiento de todos estos requisitos "está, como muy pronto, a varias semanas vista y posiblemente más lejos", algo que también reconocen las autoridades. Si bien este viernes algunas regiones del norte del estado empezarán a reabrir la actividad económica a partir de este viernes 15 de mayo, el alcalde Bill de Blasio no espera que suceda algo similar en la Gran Manzana hasta junio, de forma muy gradual.



AFP y EFE