Hace unos días se conoció la existencia de un presunto asesino en serie en Estados Unidos. Rex Heuermann confesó ante las autoridades haberle quitado la vida a por lo menos tres mujeres.



La exesposa de Heuermann, Asa Ellerup, reveló que ha pasado con su familia después de la captura del llamado asesino en serie de Gilgo Beach.

El diario The Post contó, además, que ha pasado con su familia después del arresto de Heuermann. La esposa separada del confeso asesino contó que sus dos hijos "lloraron hasta quedarse dormidos" después del arresto, que dejó su casa de Long Island completamente destrozada por dentro.

Ellerup, de 59 años, le dijo al citado medio que estaba llena de ansiedad después de que los investigadores pasaran 12 días revisando su casa de Massapequa Park en su búsqueda de evidencia sobre los presuntos asesinatos.



El daño es tan grave, dijo, que ni siquiera tiene una cama para dormir. “Me desperté en medio de la noche, temblando. Mis hijos lloran hasta quedarse dormidos. Quiero decir, no son niños. Son adultos pero son mis hijos, y mi hijo tiene discapacidades del desarrollo y lloró hasta quedarse dormido”, dijo Ellerup.



Por su parte, Victoria Heuermann, expresó sentirse "no humana".



“Ella quiso decir lo que les han hecho y la familia ni siquiera es humana. Eran simplemente animales completos. Los trataban como animales”, explicó el abogado de Ellerup, Bob Macedonio.



La mujer resaltó que aunque la casa parece inhabitable, “es lo único que tengo.

“Conseguimos otra silla del sótano y arriba para que mi hijo y yo podamos sentarnos y hablar. Está tan angustiado y no entiende, y como madre, no tengo respuestas para él", señaló.

Hallaron los restos de 10 mujeres

Rex Heuermann, quien es arquitecto y padre de dos hijos, fue arrestado en relación con los asesinatos de Gilgo Beach sin resolver durante mucho tiempo. El arresto está relacionado con los llamados 'Gilgo Four', mujeres encontradas con días de diferencia a finales de 2010.



La investigación que condujo al arresto giró en torno al descubrimiento de más de 10 conjuntos de restos humanos a lo largo de Ocean Parkway cerca de Gilgo Beach en el condado de Suffolk entre diciembre de 2010 y abril de 2011.



La mayoría de las víctimas eran trabajadoras sexuales con ojos verdes o color avellana. Pero también hubo dos excepciones: una niña de 2 años y un joven asiático.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS