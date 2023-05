No se ha reportado una explosión cerca del Pentágono ni las imágenes del supuesto incidente son reales, a pesar de que así lo difunden numerosos internautas en redes sociales que se hicieron eco de unas fotografías creadas con inteligencia artificial y que provocaron una caída en la bolsa.



Cientos de usuarios en Twitter, Facebook y medios de comunicación compartieron una imagen de una columna de humo en las inmediaciones del Pentágono, en Arlington, Virginia (EE. UU.) para afirmar que, recientemente, se ha "reportado una explosión" cerca del edificio.

Con motivo de la viralización de las fotografías en redes sociales, la bolsa de Wall Street se vio afectada brevemente y el índice S&P cayó cerca del 0,26 % en unos minutos, según el medio económico Business Insider.



Russia Today (RT) también compartió la publicación en Twitter -que ya fue eliminada-, al igual que una cuenta con el "tick" azul de verificación que se hizo pasar por el medio "Bloomberg", y que también fue suspendida.



Los internautas que la difunden no adjuntan más detalles ni otras imágenes o videos en directo de la presunta explosión.



No hay videos o fotografías que muestren el supuesto accidente desde otro ángulo y las cámaras en vivo de la zona y los registros de audio del cuerpo de Bomberos del condado de Arlington muestran total normalidad. El Pentágono y los Bomberos niegan el ataque y las imágenes virales contienen errores que demuestran que fueron creadas con inteligencia artificial (IA).

Sin testigos de primera mano

El Pentágono de Estados Unidos. Foto: AFP

Una búsqueda avanzada de palabras clave en Twitter y Google no conduce a publicaciones que muestren videos en directo, testigos o fotografías desde otros puntos de vista que reporten la supuesta explosión.



Además, en la página "511virginia.com" del Departamento de Transporte de Virginia se puede acceder a las cámaras de tráfico en vivo que hay alrededor del Pentágono, donde no se observa ningún daño en sus inmediaciones, tampoco que la zona esté cercada y no hay cuerpos de Policía o de Bomberos en plena actuación.



De la misma forma, las transmisiones en vivo de audio del cuerpo de Bomberos de Arlington no muestran nada fuera de lo común, como se puede comprobar en la página "Broadcastify", una base de datos con registros de radio en vivo de servicios de emergencia.



Un portavoz del Pentágono confirmó que la publicación "era una noticia falsa y que el Pentágono no fue atacado hoy", como recogió EFE ayer lunes 22 de mayo, día en el que comenzaron a circular las imágenes.



El departamento de Bomberos de Arlington también negó ese mismo día su veracidad.



"No hay una explosión o incidente teniendo lugar en la reserva del Pentágono o cerca de ella, y no hay ningún peligro inmediato ni riesgos para el público", dijeron en una publicación en su cuenta de Twitter oficial.



EFE

