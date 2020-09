Las frases más duras del primer debate entre Trump y Biden

En uno de los más agrios debates que recuerde la política reciente de EE. UU., se llevó a cabo este martes el primer choque por la casa Blanca entre el presidente Donald Trump y el exvicepresidente Joe Biden.

Fue un choque cargado de insultos, interrupciones y descalificaciones en el que no es claro quién resultó ganador, dado que el público estadounidense no está acostumbrado a que sus líderes se traten de esa manera. “Fue un desastre para Estados Unidos y para la democracia de este país”, coincidieron varios analistas al término de este primer encuentro moderado por Chris Wallace.



(Lea también: Elecciones en EE. UU.: así fue el debate entre Trump y Biden).



Estas son algunas de las frases más duras que se espetaron uno al otro.



“El hecho es que todo lo que ha dicho hasta ahora es simplemente una mentira. No estoy aquí para retar sus mentiras. Todo el mundo lo sabe, es un mentiroso”: Biden



“No hay nada inteligente en ti”: Trump



(Además: Dura pregunta sobre sus impuestos puso en aprietos a Trump en debate).



“¿Te vas a callar, hombre?": Biden



"Tengo mascarilla, tengo una aquí mismo, pero no la uso como él, que cada vez que lo ves tiene una mascarilla. Puede estar hablando, a 200 pies (unos 60 metros) de distancia y lleva la mascarilla más grande que hayas podido ver”: Trump



(Le puede interesar: Fuerte cruce de insultos: Joe Biden llamó 'payaso' a Donald Trump).



"Él (Trump) ha sido totalmente irresponsable en la forma en la que ha manejado el distanciamiento social y la gente con mascarillas, básicamente animándoles a no hacerlo. De acuerdo entonces. Es un tonto”: Biden



¿Creen por un momento lo que les está diciendo (Trump), a la luz de todas las mentiras que les ha dicho relacionadas con la covid-19?”: Biden



“En 47 meses he hecho mucho más de lo que has hecho en 47 años”: Trump



(En otras noticias: Walt Disney despedirá a 28.000 empleados por cierre de parques).



“Es difícil hablar con este payaso, perdón, esta persona": Biden



"Eres el peor presidente que Estados Unidos ha tenido”: Biden



"¿Por qué la mujer del alcalde de Moscú le dio a su hijo (Hunter) 3,5 millones de dólares? ¿Qué hizo para merecer eso?”: Trump



"Es el cachorro de Putin. Se niega a decir nada sobre las bonificaciones por matar soldados estadounidenses”: Biden



(Siga leyendo: ¿Qué tan preparados están Trump y Biden para el primer debate?).



"La izquierda radical te está manipulando como a un títere”: Trump



"Esto va a ser un fraude como nunca hayan visto”: Trump

ELTIEMPO.COM