Esta semana, Estados Unidos comenzó a enviar las invitaciones para que sus ciudadanos y residentes legales puedan comenzar el proceso de reunificación con sus familiares en Colombia.



De acuerdo con fuentes en ambos países, la medida podría beneficiar a por lo menos 20.000 connacionales que cumplen con estas características y muchos de los cuales llevan años esperando a que les salga una visa para poder viajar a territorio estadounidense.



En caso de recibir la invitación, estos colombianos podrían desplazarse de inmediato a Estados Unidos donde recibirán un “parole” o libertad condicionada, al igual que un permiso de trabajo, mientras aguardan a que les salga la residencia.



Sin embargo, este programa es solo uno entre siete objetivos que se ha trazado el actual gobierno de Gustavo Petro y que buscan no sólo ampliar los caminos migratorios para los connacionales sino mejorar las condiciones de vida de estos colombianos en Estados Unidos.



EL TIEMPO se los explica…

Reunificación Familiar Extendida:

El programa que autorizó Washington solo contempla a los colombianos que son hermanos e hijos mayores de 21 años de ciudadanos de Estados Unidos y a los cónyuges e hijos menores de 21 años de residentes legales o portadores de un “green card”.

Pero en ambos casos el programa exige que estos familiares se encuentren por fuera de Estados Unidos en el momento de la solicitud.



Eso dejaría por fuera a por lo menos unos 80.000 colombianos que actualmente viven en EE.UU. de manera irregular pero están casados o son hijos de portadores de “green cards” o son hermanos o hijos mayores de 21 años de ciudadanos. Muchos de los cuales no se quieren devolver al país pues temen que si salen ya no puedan regresar.



El gobierno, en cabeza de la Cancillería y el embajador en Washington, Luis Alberto Murillo, lo que pretende es que Estados Unidos les ofrezca una alternativa diferente a esos colombianos que ya viven en ese país, pero que no califican bajo el programa actual.



Así mismo, que Washington se comprometa con unos tiempos específicos para el procesamiento de las solicitudes de reunificación pues no tendría mucho sentido que estas terminen tardando años o se impongan cupos máximos anuales.



Para ponerlo en contexto, si actualmente hay 20.000 en cola y Estados Unidos solo acepta procesar unos dos mil casos anuales, querría decir que podría pasar una década antes de que todos sean procesados.

Movilidad Laboral

Anualmente ofrecen una serie de visas para trabajadores temporales tanto calificados como no calificados. Se trata de las Visas H-1B, H-2A y H-2B. Las H-1B se ofrecen a personas con altos niveles educativos para áreas específicas de trabajo.



Las H-2A están dirigidas a trabajadores agrícolas y las H-1B para empleos no agrícolas pero también determinados por temporadas específicas.

Aunque los colombianos actualmente califican para aplicar a ellas, los cupos son limitados.



El gobierno lo que pretende es que Washington expanda el número de colombianos elegibles anualmente.



En el caso de los trabajos para el sector agrícola en Estados Unidos, los colombianos por lo general tienen poco acceso por un tema de costos, pues las compañías que diligencian estas solicitudes suelen preferir nacionales de México y Centroamérica que pueden traer por vía terrestre.



La idea es crear algún tipo de subsidio y vinculación con el sector privado para que grupos de colombianos puedan viajar temporalmente para la recolección de cosechas, por ejemplo.



Así mismo se quiere expandir los cupos y promover las visas O-1 o de talento, que se ofrecen a personas altamente destacadas y que cuenta con amplio reconocimiento público.



Salida Forzosa Diferida

El DED (por su sigla en inglés) es una figura que depende del presidente de Estados Unidos y que una vez se otorga les permite a ciertos ciudadanos de un país permanecer legalmente por un período determinado, que puede ser de dos o tres años renovables.



El gobierno estima que actualmente puede haber en Estados Unidos entre 300 mil y 400 mil colombianos viviendo en la ilegalidad. Aunque sería muy difícil conceder esta especie de amnistía para todos ellos, sí podría hacerlo para un grupo más reducido.



Como, por ejemplo, aquellos que salieron de Colombia por temas de violencia antes del año 2000.



Si bien no es fácil, la estrategia del gobierno ha sido recordarle a la administración Biden que el problema migratorio es global, y que así como Colombia protege a millones de venezolanos y ahora le presta ayuda a Estados Unidos con la apertura de centro de movilidad para procesar a inmigrantes, Washington debería también abrirle sus puertas a los colombianos.

DACA



La Acción Diferida para aquellos que llegaron muy jóvenes a Estados Unidos (o DACA) es un programa que impide la deportación de estas personas y les ofrece vías legales para acceder a empleo y educación.



Se estima que hay por lo menos 2.000 colombianos que califican para este programa y el gobierno busca que acelere el proceso de sus autorizaciones de empleo y de la expedición del “parole” o libertad condicionada para ellos.



El programa con este programa es que se encuentra demandado antes las cortes y su futuro es incierto. Pero es otra vía que se explora para regularizar la situación de muchos indocumentados.

Homologación de Títulos y oportunidades universitarias

En suelo estadounidense hay miles de colombianos que emigraron legalmente bajo alguna de las figuras permitidas como la reunificación familiar, el asilo y otros.



Sin embargo, encuentran muchas dificultades a la hora de ingresar en el mercado laboral pues en Estados Unidos sus títulos universitarios no son válidos o requieren de múltiples certificaciones.



Por lo tanto, terminan empleándose en trabajos informales que ofrecen pago y truncando sus carreras profesionales.



El objetivo aquí es que la administración estadounidense colabore para que puedan homologar sus estudios y contribuir a la sociedad acorde con sus capacidades.



Así mismo se pretende ampliar las oportunidades educativas para que más colombianos puedan acceder a universidades. Se propone, por ejemplo, eliminar las tarifas que se cobran para solicitar una visa de estudiante.

Programa de Exención de Visas

El Visa Waiver Program (VWP) es un programa que elimina la necesidad de visado para los habitantes de cierto país. En este momento hay 40 países a los que EE.UU. les reconoce este estatus (Chile es el único de Latinoamérica) y Colombia quiere ser el 41.



Desde hace meses se creó un grupo de trabajo entre ambos países que explora alternativas y está ayudando para que Colombia pueda cumplir con todos los criterios del VWP. E



l más complejo es reducir la tasa de rechazo para visas de no inmigrante por debajo del 3 por ciento. Aunque se anticipa que el camino será largo, el objetivo es ir cumpliendo con los requisitos uno a uno y asesorarse de otros países que ya lo lograron.

Asilos Políticos y refugiados

Anualmente son miles los colombianos que han ingresado a Estados Unidos solicitando asilo político o la concesión de un estatus de refugiados. Muchos de sus casos se encuentran en las cortes migratorias a la espera de una resolución.



Mientras tanto una gran mayoría de ellos permanece en el limbo. La idea es identificar todos los casos pendientes y pedirle a EE.UU. que les dé prioridad en su procesamiento.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter @sergom68