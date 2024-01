Las escuelas de Florida tendrán horarios más cortos: ¿a partir de cuándo?

Los legisladores de Florida aprobaron la modificación de la hora legal de inicio de las clases diarias en las escuelas secundarias y preparatorias públicas. La nueva ley establece que las escuelas secundarias no podrán comenzar antes de las 8:30 a.m., mientras que las escuelas intermedias deberán esperar hasta las 8 a.m. para iniciar sus actividades académicas. Sin embargo, la implementación de estos cambios no será inmediata, ya que se otorga a los distritos escolares un plazo hasta el otoño de 2026 para ajustarse a esta nueva normativa.

Hasta el momento, solo 15 de los 67 distritos escolares del estado han realizado cambios en sus horarios, y algunos de ellos ya habían ajustado sus cronogramas antes de la aprobación de la ley. Sin embargo, muchos distritos se enfrentan a obstáculos para implementar estos cambios, como la escasez de conductores de autobuses.

En la región de Tampa Bay, Hillsborough County lideró el camino ajustando sus horarios hace cinco años, mientras que Pinellas County consideró la posibilidad en 2018 pero no actuó debido a los costos. En 2021, los padres en Pasco County sugirieron el cambio debido a la falta de conductores de autobuses, pero los horarios de inicio no experimentaron modificaciones.

Los retos logísticos para implementar el cambio de horarios de entrada en escuelas de Florida

Aunque algunos distritos, como Pinellas y Pasco, están evaluando opciones para cumplir con la nueva ley para el otoño de 2024, se enfrentan a desafíos logísticos. La escasez de conductores de autobuses es uno de los mayores obstáculos, y la falta de personal ya existente en Pasco dificulta la implementación según el calendario original.

En el caso de Pasco, la falta de conductores, especialmente después de recortar rutas, ha llevado a considerar un objetivo más realista para el otoño de 2025. En Pinellas, donde ya hay escasez de conductores, la discusión se posterga para abordar problemas previos.

El plazo para la implementación del cambio de horario de entrada es en el otoño de 2026 Foto: iStock

Los distritos más grandes, como Pinellas y Pasco, enfrentan desafíos adicionales debido a la dificultad de implementar cambios en horarios en áreas extensas y densamente pobladas. La escasez actual de conductores plantea problemas para la contratación necesaria.

De acuerdo con Tampa Bay Times, ante estos desafíos, la presidenta de la junta escolar, Laura Hine, ha participado activamente en discusiones sobre horarios durante años. Los funcionarios están buscando asesoramiento de distritos que ya han realizado cambios similares en sus horarios para prepararse y superar cualquier reacción negativa del público.