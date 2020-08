Las críticas que ha lanzado Donald Trump contra Kamala Harris

Desde que se conoció el nombre de Kamala Harris como la fórmula vicepresidencial de Joe Biden, la campaña de Donald Trump no ha dejado de criticar y atacar a la exfiscal.



Recientemente, Trump puso en duda la elegibilidad de Harris a la vicepresidencia al sugerir que no cumplía con los requerimientos legales para ello.



También la acusó de "izquierdista radical" e "insuficientemente liberal" para unir el ala progresista de su partido a la candidatura de Joe Biden.



¿Tienen fundamentos estas acusaciones? A continuación, se lo explicamos.



(Le puede interesar: La promesa de Joe Biden y Kamala Harris en el inicio de su campaña)

¿Por qué Trump pone en duda su elegibilidad?

Donald Trump dijo haber escuchado que Kamala Harris no era elegible para la vicepresidencia porque no cumplía con los requerimientos legales para ello. En una conferencia de prensa en la Casa Blanca el jueves, Trump fue consultado sobre alegaciones en ese sentido.



"Escuché hoy que ella no cumple con los requerimientos y, dicho sea de paso, el abogado que escribió eso es altamente calificado, un abogado muy talentoso", respondió el presidente, aunque de inmediato agregó que "no tengo idea si eso es correcto".



"Asumo que los demócratas chequearon esto antes de elegirla como candidata a la vicepresidencia", agregó. "Pero el asunto es muy serio, usted está diciendo, ellos están diciendo que no califica porque no nació en Estados Unidos", señaló Trump. El periodista le aclaró que Harris nació en suelo estadounidense pero que sus padres no eran residentes permanentes en ese momento.



(Lea también: Mary L. Trump habla sobre el polémico libro que escribió sobre su tío)



Trump aludió a una columna del profesor de derecho de la Universidad de Chapman John Eastman, publicada en Newsweek, quien señaló que Harris no era elegible para el cargo, pues no era una "ciudadana natural" debido a que sus padres no eran ciudadanos estadounidenses naturalizados en el momento de su nacimiento. Harris nació en Oakland, California, en 1964, de padre jamaiquino y madre de la India.

Trump promovió también la versión de que Barack Obama, el primer presidente afroestadounidense de Estados Unidos, no había nacido en Estados Unidos. Aunque Trump tuvo que reconocer a regañadientes sobre el final de su campaña electoral de 2016 que el entonces mandatario efectivamente había nacido en el país.



El experto en derecho constitucional Erwin Chemerinsky dijo a CBS News que las alegaciones sobre la elegibilidad de Harris eran "un argumento realmente tonto".

Según la Constitución, "cualquiera que haya nacido en Estados Unidos es un ciudadano estadounidense.



La Suprema Corte mantiene esto desde los años 1890. Kamala Harris nació en Estados Unidos", aseveró el decano de la Facultad de derecho de la Universidad de Berkeley en un correo electrónico dirigido a CBS.



Por su parte, Laurence H. Tribe, profesor de derecho constitucional en la Universidad de Harvard, dijo al diario The New York Times que las alegaciones contra la elegibilidad de Harris eran una "teoría idiota".



(Lea aquí: Quién es Kamala Harris, la senadora que busca llegar a la Casa Blanca)

Escuché hoy que ella no cumple con los requerimientos y, dicho sea de paso, el abogado que escribió eso es altamente calificado FACEBOOK

TWITTER

Demócrata que aspiraba a la presidencia en 2020 en EE. UU. Foto: Efe

¿Una izquierdista radical?

Casi inmediatamente después de que Biden anunciara el martes que sería su compañera de formula, Harris fue atacada al ser descrita como "la senadora más liberal de Estados Unidos" y que empujaría el voto presidencial demócrata hacia la izquierda.



También fue retratada como centrista cuyas posiciones moderadas incitarían a progresistas dirigidos por Bernie Sanders a rebelarse.



Pero el mandatario estadounidense volvió a su tendencia original este jueves, atacando a Harris como parte de la "izquierda radical". "Ha hecho cosas terribles en cuanto a la Policía, en términos de la Segunda Enmienda, en términos de todo lo demás", dijo Trump en una entrevista con María Bartiromo de Fox Business News.



Por su parte, la presidenta del Partido Republicano, Ronna McDaniel, destacó las "posiciones extremas" de Harris sobre impuestos y seguros de salud.



Poco tiempo después, el Comité Nacional Republicano envió un correo electrónico de prensa titulado "Revuelta de los liberales contra formula Biden-Harris", diciendo que "es muy poco probable que la izquierda acepte de manera positiva a Kamala". "Imaginen la vergüenza", agregaba el comunicado.



Pero lo cierto es que Harris, la primera mujer afro e indo-estadounidense como candidata presidencial del partido, acogió políticas liberales, como el New Deal verde y Medicare para todos, en su propia campaña presidencial.



Por otro lado, durante las primarias demócratas, fue considerada una candidata de establecimiento y encontró poco apoyo en el ala izquierda del partido.



(Lea aquí: Biden elige a Kamala Harris como fórmula para enfrentar a Trump)

Claramente, Kamala abandonará su propia moral, e intentará enterrar su historial como fiscal FACEBOOK

TWITTER

Su historial como fiscal también ha sido criticado por el equipo Trump. La asesora principal de la Casa Blanca, Kellyanne Conway, dijo a periodistas el miércoles que Harris ha sido "muy blanda con el crimen".



Esa declaración parecía contradecir los comentarios de Katrina Pierson, asesora principal de la campaña de Trump, quien dijo: "Claramente, Kamala abandonará su propia moral, e intentará enterrar su historial como fiscal, para apaciguar a los extremistas antipolicía que controlan el Partido Demócrata".



Durante una conferencia de prensa el martes, el presidente Donald Trump reaccionó a la noticia de la selección de Harris diciendo que era la senadora "más mala" y "más horrible".



Pero, según se conoció, Trump contribuyó a sus campañas en el pasado, dando US $ 5.000 en 2011 y US $ 1.000 en 2013 a la campaña de reelección deHarris para fiscal general de California, según registros estatales de financiamiento de campañas.



(Lea también: La reelección de Trump, en duda por su manejo de la pandemia)





AFP Y BLOOMBERG