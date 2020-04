Las críticas que le llovieron a Trump por suspender ayuda a la OMS

Un diluvio de críticas, tanto locales como internacionales, le llovió al presidente Donald Trump tras su polémica decisión de suspender la ayuda de EE. UU. para la Organización Mundial de la Salud (OMS) por el manejo inicial que esta le dio a la propagación del coronavirus a nivel mundial.

Y no solo de sus conocidos críticos. A las objeciones también se sumaron aliados y hasta simpatizantes políticos.



La suspensión ordenada por Trump, y que afecta el flujo de más de US$ 450 millones anuales en asistencia destinada para la OMS, estaría vigente entre dos y tres meses mientras su administración investiga un posible “encubrimiento” de la OMS con el fin de proteger a China, país donde surgió la enfermedad a finales del año pasado.



La teoría de Trump es que la entidad minimizó el peligro de una posible pandemia para acomodar los intereses de Pekín.



Si bien algunas voces reconocen que las acciones de la OMS que cuestiona el presidente no están exentas de críticas y deben ser evaluadas, en su mayoría hay coincidencia en que es el peor momento para limitar los recursos de un organismo considerado esencial en la batalla contra un virus que ha dejado más de 131.000 muertos en el planeta. Sugieren, además, que Trump busca desviar la atención sobre sus errores en el manejo de la crisis.



Según María Zakharova, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, la movida de Trump es una simple estrategia para “responsabilizar” a otros por las fallas que ha cometido su país. Un fuerte cuestionamiento viniendo de un Moscú, que en años recientes se ha alineado con el mandatario de EE. UU.

Rusia, a través de un portavoz, también se refirió a las decisiones de Trump. Foto: EFE

Francia, por su parte, la catalogó de “lamentable decisión”, al igual que la OMS, mientras que Alemania sostuvo que asignar culpas no ayudaba y pidió elevar la asistencia para la OMS. Y el Reino Unido de Boris Johnson –cercano a Trump– dijo que no tenía planes de recortar una ayuda que incrementó hace poco.



Una de las críticas más fuertes llegó del lado de la Unión Europea: “Lamento en extremo la decisión de suspender la asistencia. No hay razón que justifique esta movida en momentos en que sus esfuerzos (los de la OMS) son necesitados más que nunca para poder contener y mitigar la pandemia del coronavirus”, afirmó Josep Borrell, su jefe de Relaciones Exteriores.



Internamente, como se esperaba, la condena de los demócratas fue unánime. Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, tildó la decisión de “irresponsable” e “ilegal” y prometió acciones para contrarrestar su efecto. Mientras, el multimillonario y filántropo Bill Gates la catalogó de “peligrosa” y dijo que la OMS era irremplazable a la hora de frenar el avance del covid-19 en los países más pobres y vulnerables.



Por su parte, la Asociación Americana de Doctores, que agrupa a buena parte de los médicos que están haciéndole frente a la enfermedad en los hospitales del país, dijo que, en lugar de recortar fondos, Trump debería concentrase en buscar soluciones para los problemas que puedan existir.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la Organización Mundial de la Salud. Foto: AFP

Incluso el Heritage Foundation, un prestigioso centro de pensamiento basado en Washington y que está a la derecha del espectro político, catalogó la decisión de Trump como contraproducente.



De acuerdo con Brett Shaefer, asesor sénior en esa fundación para temas de regulación internacional, Trump está en lo correcto al tratar de exponer la supuesta manipulación de la información sobre el coronavirus atribuida a China y promover reformas en la OMS en aras de la transparencia y efectividad. Pero al castigar a la organización en estos momentos probablemente ha logrado lo opuesto.



Según este, a lo largo de esta crisis, EE. UU. ha donado más de US$ 500 millones en asistencia bilateral para países en vías de desarrollo.



“Pero todo eso se verá ensombrecido por el anuncio de la suspensión… Y será explotado por China para expandir su campaña de desinformación, cimentar su influencia en la OMS y vender a EE. UU. como un país al que no le interesa ayudar a otros”, dice Shaefer, que opina que Washington debería “condicionar” la ayuda futura (para el 2021) a que se den reformas en la organización y aprovechar el malestar que existe por el manejo que China le ha dado a la crisis para empujar esos cambios cuando llegue la hora de su discusión.



Lo anterior tendría sentido de no ser porque los intereses de Trump están enfocados más en el futuro inmediato. Desde hace días han estado apareciendo reportes sobre cómo el presidente subestimó la amenaza del coronavirus, no obstante las múltiples advertencias de funcionarios de su administración.



En la medida que los contagios y las muertes han comenzado a apilarse (en EE. UU. han fallecido más de 27.000), esa percepción le está comenzado a costar en las encuestas. Según las últimas, una mayoría en EE. UU. cree que Trump no ha hecho un buen trabajo en la crisis. Y eso, con presidenciales en seis meses, no es una buena noticia.



Desde la perspectiva de Trump, el golpe contra la OMS tiene un bajo costo interno, pues tanto los republicanos en el Congreso como su base de seguidores suelen respaldarlo cuando les habla duro a países como China y anuncia recortes de instituciones que no consideran relevantes.



Además, en términos prácticos, el efecto de su decisión es mínimo. Eso porque EE. UU., por lo general, entrega el pago de su cuota a final de año. Es decir, el organismo no está esperando un desembolso en este momento. Y si bien Washington entrega más fondos a la OMS a través de contribuciones voluntarias (distintos a la cuota), mucho de ese dinero ya se giró dada la urgencia del coronavirus.



Como le dijo a este diario una fuente legislativa republicana, se trata de una maniobra clásica de Trump: ante una dificultad -en este caso las críticas en su contra por minimizar el coronavirus- introduce a otros responsables -China, la OMS, los medios, etc.- para diluir los ataques y enturbiar la percepción pública. Algo que le ha funcionado muy bien en el pasado, pero que podría no funcionarle ante un enemigo como el coronavirus, que no respeta fronteras ni entiende de cálculos políticos.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

WASHINGTON

