Las conclusiones que deja la victoria de Trump en las primarias de Carolina del Sur

El expresidente Donald Trump infligió este sábado la derrota más humillante a Nikki Haley en las primarias del Partido Republicano, al ganarle con una diferencia de casi veinte puntos en su propia casa, en Carolina del Sur donde Haley nació, creció y fue gobernadora de 2011 a 2017.



Estos resultados hacen ya casi inevitable la repetición de un duelo entre Joe Biden y Donald Trump como el que se vivió en las elecciones de 2020, aunque Haley aún no ha arrojado la toalla.

Según los recuentos de varios medios, Trump venció en prácticamente todos los condados del estado a excepción de las dos mayores ciudades, la capital, Columbia, y la costera Charleston. Incluso en el condado de Bamberg, el pueblo natal de Haley, la victoria fue para Trump.



Estos resultados dan, con leves diferencias, un 60 % de los votos a Trump y un 40 % a Haley. Según el sistema electoral de Carolina del Sur, en este estado 'el ganador se lo lleva todo', es decir los 50 delegados que el estado aporta a la Convención Republicana que a partir del 15 de julio nombrará al candidato que oficialmente se enfrentará al demócrata Joe Biden.



Trump ha ganado ya las primarias en Iowa y en New Hampshire, mientras que Haley no ha ganado en ninguno; incluso en Nevada, donde Trump no se presentaba, la casilla más marcada por los electores no fue la suya sino la de quienes prefirieron a 'ninguno de estos candidatos'.



Hasta este sábado, Trump tenía 63 delegados contra 17 de Haley; con la victoria del sábado, Trump puede sumar 50 más a su cuenta.



Es cierto que este número de delegados es todavía muy pequeño ante los 2.429 que votarán en al Convención Republicana de junio; es en el llamado 'supermartes' (el próximo 5 de marzo) cuando se decide la suerte de más de 800 delegados en 16 estados, y por ello Haley había prometido llegar al menos hasta esa fecha.



Sin embargo, ni ella misma esperaba una derrota tan incontestable, aunque ya el viernes, en su último mitin de campaña, el ambiente tenía un tono derrotista y ella no consiguió congregar ni a un millar de personas.



En la jornada electoral, Efe pudo ver cómo los votantes demócratas se movilizaron a favor de Haley -en realidad, con la esperanza de parar a Trump-, aprovechando que las leyes de este estado permiten votar en las primarias republicanas a personas de otras formaciones políticas.



Sin embargo, esta movilización no parece haber pesado fuera de las grandes ciudades, y en el interior de Carolina del Sur el voto blanco, conservador y evangélico -tres mayorías en este estado- optó por el candidato que mejor parece encarnar sus valores.

Algunos medios, como el Wall Street Journal -considerado la voz de las grandes empresas- ya titula que "la presión crece sobre Haley" para que retire su candidatura ante el contundente resultado de las primarias de Carolina del Sur.



"Esto ilustra que ahora él es efectivamente el candidato presidencial republicano. La velocidad de este resultado probablemente aumente la presión sobre ella para que se retire de la carrera", comentó por su parte a la AFP David Darmofal, politólogo de la Universidad de Carolina del Sur.



El exempresario espera obligar a su exembajadora en la ONU a tirar la toalla, como hicieron sus otros rivales, para centrarse en Biden, candidato a su reelección.



Como dicen los expertos, la rápida victoria de Donald Trump en las elecciones primarias de Carolina del Sur confirma más que nunca la influencia del expresidente estadounidense sobre el Partido Republicano.



Estas son las cinco principales conclusiones de la contienda del sábado.

1. Victoria relámpago de Trump

Bastaron unos segundos para que Trump apareciera como el ganador en todas las grandes cadenas de televisión del país. Los medios dieron a conocer la victoria del expresidente en las primarias de ese estado del sureste de Estados Unidos nada más cerrarse las urnas.



"Ocurrió un poco antes de lo que esperábamos", bromeó Trump en un discurso.



2. El duelo con Biden

Durante su intervención, Trump no mencionó a su rival de la noche, Nikki Haley, de 52 años. La exembajadora de Estados Unidos ante la ONU es la única republicana que sigue en la carrera para bloquearle el camino hacia la Casa Blanca.



Por el contrario, el exmagnate, de 77 años, dijo esperar con ansias su probable enfrentamiento con el presidente demócrata Joe Biden el 5 de noviembre. "¡Joe (Biden), estás despedido!", dijo en Columbia, la capital de Carolina del Sur.

El presidente y candidato a la reelección por el Partido Demócrata, Joe Biden, también se manifestó e hizo un llamado a los votantes a apoyarle en las urnas en los comicios de noviembre para derrotar al republicano Donald Trump, de quien dijo "representa una amenaza para el futuro" del país.



"Estados Unidos cree en defender nuestra democracia, luchar por nuestras libertades personales y construir una economía que brinde a todos una oportunidad justa", afirmó el demócrata.



Acto seguido hizo un llamado a los republicanos, demócratas e independientes "que comparten nuestro compromiso con los valores fundamentales de nuestra nación" a que se les unan.



"Todos los días, recordamos la amenaza que Trump representa para nuestro futuro mientras los estadounidenses lidiamos con el daño que dejó", afirmó al señalar que el republicano "se jacta" de ser el responsable de que se haya revocado la ley que permitía el aborto desde hace 50 años en el país.

3. Una derrota en casa

Esta debería haber sido una oportunidad para que Haley relanzara su campaña, ya que esta vez la candidata se enfrentaba a Trump en su tierra natal y en terreno amigo.



Haley fue, además, gobernadora de Carolina del Sur durante seis años. Pero los votantes republicanos prefirieron a Donald Trump en la carrera por la nominación republicana.

4. Victoria tras victoria

Las votaciones se suceden y el resultado es el mismo para Donald Trump, que ganó las cinco primeras primarias republicanas. Estos comicios tienen como objetivo nominar al candidato conservador para las elecciones presidenciales de noviembre.



A pesar de sus numerosos problemas judiciales, por los que incluso se expone a ir a la cárcel, el expresidente se ganó el voto de los republicanos en Iowa, New Hampshire, las Islas Vírgenes, Nevada y ahora Carolina del Sur.



Con esta tanda de victorias fortalece su control sobre el Partido Republicano, que nunca llegó a perder desde que se fue de la Casa Blanca.



5. Las primarias siguen...

Haley, sin embargo, se comprometió tras los resultados a permanecer en la carrera, porque tirar la toalla sería "una salida fácil".



"Dije a principios de esta semana que, sin importar lo que suceda en Carolina del Sur, seguiría postulándome... Soy una mujer de palabra. No voy a renunciar a esta lucha cuando la mayoría de los estadounidenses desaprueba tanto a Donald Trump como a Joe Biden", afirmó este sábado.



La próxima etapa de las primarias se celebrará el martes en Michigan. Los republicanos de Idaho y Misuri votarán el 2 de marzo y los de Dakota del Norte el 4, pero la fecha más importante del calendario político del año es el 5 de marzo, cuando se celebra el famoso supermartes.



Ese día una quincena de estados, entre ellos Texas, California, Colorado y Virginia, acudirán a las urnas simultáneamente en una gran jornada electoral.



Según las encuestas, Haley no es favorita en ninguno de esos estados. "Haley permanece en la carrera por la posibilidad de una condena (de Trump), no por su victoria", explica a la AFP el politólogo Julian Zelizer. "Su única esperanza es aguantar el tiempo suficiente para que los procedimientos judiciales socaven la candidatura (de

Trump)", consideró.

En teoría las primarias podrían durar hasta julio, pero el equipo de Trump prevé una victoria a más tardar "el 19 de marzo".



Trump quiere proyectarse lo antes posible en su revancha contra Biden, antes de verse sumergido por inculpaciones en serie que le obligarán a alternar los mítines con los juzgados.

*Con AFP y EFE