Un discurso no suele cambiar la trayectoria de una presidencia. Pero sin lugar el pronunciado este martes por Joe Biden ante una sesión conjunta del Congreso ayudó a un mandatario que amasa uno de los peores índices de popularidad de la historia reciente y cuyo partido enfrenta difíciles elecciones legislativas a finales de este año.



Como se esperaba, al final del discurso muchos republicanos salieron a cuestionarlo. Y es improbable que sus palabras hayan cambiado la percepción general en un EE. UU. tan polarizado como el actual. Pero para una presidente con las dificultades que enfrenta el líder demócrata la noche terminó en la arena de lo positivo.

Por varias razones:

Lo que dicen las encuestas

En general, los sondeos post-debate indicaban que una mayoría de los estadounidenses aprobaba su intervención. En una de CBS y NBC, el 80 por ciento de quienes lo escucharon se declaró a favor de sus planteamientos.



En otra conducida por SSRS, para la cadena CNN, el 78 por ciento dijo lo mismo.

Las encuestas tras este tipo de eventos no suelen reflejar la realidad nacional por que se realizan entre personas que se toman el tiempo de escucharlo.



Que, en su mayoría, pertenecen al mismo partido del presidente o son afines a sus políticas. Pero para un mandatario que incluso ha sido cuestionado hasta por la base de su partido, los números no fueron para nada malos.



Foto de los ataques rusos en Ucrania. Foto: AFP

Unificación del país en torno a Ucrania

Las palabras de Biden sobre Rusia y su intervención militar en Ucrania provocaron un raro momento de bipartidismo en Washington.



Demócratas y republicanos lo ovacionaron de pie por su fuerte mensaje contra Vladimir Putin a quien acusó de librar una guerra premeditada y sin provocación que ha dejado a EE. UU. y Occidente más unidos que nunca en oposición.



También recibió fuertes aplausos por el conjunto de medidas que ha tomado junto a Europa y otros países para castigarlo y por la contundencia al decir que la libertad siempre triunfará frente a los autócratas y la tiranía.



El anunció de que su administración seguirá escalando las sanciones con el veto al espacio aéreo de EE. UU. de aviones rusos y la persecución de las fortunas de los oligarcas también fue bien recibido. Como lo fue la invitación de honor en el discurso que ofreció a la embajadora ucraniana.



Biden, a grandes rasgos, apeló a la unificación del país no solo frente Ucrania sino en otros temas como el covid-19 y la economía.



Y si bien el veredicto aún está pendiente, capitalizó a su favor el repudio que existe frente a Rusia. Pero quizá más importante, aisló a voces más controvertidas como la del expresidente Donald Trump, que han salido a elogiar a Putin.



De hecho, provocó una ruptura dentro del grueso del partido republicano, que ha tomado distancia frente a esta línea más radical.



En otras palabras, la guerra de Putin ha despertado un sentido de unidad nacional que no existía hasta hace muy poco y que Biden, con su respuesta a la crisis, está aprovechando.



Biden se mueve a la derecha

Cómo era previsible el presidente incluyó en su discurso muchos de los temas que son más populares para la base de su partido.



Entre ellos el derecho al aborto, reforma migratoria y electoral, derechos de transexuales, y cambio climático. Pero también fue evidente, y a eso dedicó buena parte de su intervención, un giro hacia una agenda más moderada y en sintonía con las preocupaciones del electorado.



Biden, por ejemplo, le cerró la puerta a la facción más liberal de su partido que ha empujado por reducir los fondos de la policía en respuesta a la muerte de afroamericanos a manos de la fuerza pública. Según el presidente, antes que eliminar fondos lo que hay que hacer es darles “muchos más”.



Lo hizo, por supuesto, apuntando a una fuerza pública más respetuosa y profesional que respete los derechos humanos.



Pero sin duda tenía en mente el incremento del crimen en su país y lo impopular que resulta un discurso que se percibe como un ataque a quienes deben combatir ese flagelo.



Pero quizá fue en la lucha contra el covid-19 donde el giro fue más evidente. Aunque Biden fue enfático en que hay que seguir en guardia frente a una enfermedad que sigue mutando, pasó la página de una estrategia que se enfocaba en las restricciones y que tenía agotada a la población.



Según el presidente, gracias a las exitosas jornadas de vacunación y los avances en tratamientos “el covid-19 ya no controla nuestras vidas” y es viable un retorno a la normalidad.



Un retorno en el que las máscaras ya no serán necesarias para la mayoría, los niños podrán asistir a las escuelas de manera presencial y sin tapabocas y los negocios operar sin medidas de distanciamiento social. El hecho de ver a Biden sin máscara dentro un recinto donde casi nadie la estaba usando fue una poderosa señal de su “cambio de página”.



Movida, además, que les roba a los republicanos un arma de ataque pues el partido había logrado explotar a su favor el cansancio de la población pese a que la pandemia seguía causando estragos y obligaba a mantener las restricciones.



En el plano económico Biden también penetró en territorio republicano al presentar un plan para controlar la inflación y reactivar la economía que se enfoca en la creación de empleos e industria “hecha en EE. UU.”, que permita al país acaba con la dependencia de las cadenas de producción foráneas que, en parte, han empujado el aumento de los precios.



Un planteamiento más nacionalista y no ajeno a las líneas de su partido, pero del que Trump se apropió con su famoso América Primero.



Sin abandonar su estrategia de generación de empleo a través de proyectos de infraestructura e inversiones en tecnología y medio ambiente, Biden acomodó sus metas económicas en las que puede encontrar colaboración con sus rivales a la hora de buscar aprobación legislativa.

Biden, pese al discurso, sigue a la defensiva

El problema para el presidente Joe Biden es que muchos de los problemas que hoy enfrenta, como el de la inflación, el covid-19 o la misma guerra en Ucrania no se resolverán de la noche a la mañana y seguirán pesando en su presidencia e índices de popularidad.



Sobre todo porque su llamado a la unificación -salvo en el tema de Rusia- cae en los oídos sordos de una oposición cuyo objetivo central es debilitarlo para recuperar el control del Congreso en las elecciones de este año y ganar la Casa Blanca en el 2024. Y cuya base sigue viéndolo, pese a que no existan méritos, como un presidente que llegó a la Oficina Oval de manera fraudulenta.



SERGIO GÓMEZ MASERI

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

WASHINGTON

