Las ciudades de Estados Unidos donde estará Bad Bunny en 2024

Bad Bunny sorprendió a sus fans anunciando su regreso a los escenarios con la gira Most Wanted Tour, la cual dará inicio el 21 de febrero de 2024 en Salt Lake City, en Utah. El cartel incluye 47 conciertos en las ciudades más importantes de Estados Unidos y Canadá, y advierte: “Nadie sabe lo que va a pasar mañana. No lo dejes escapar, porque quizás no lo vuelvas a ver”.

El cantante hizo público el calendario de presentaciones contempladas en su nueva gira, incluyendo fechas y ciudades, a través de un video en Instagram, el cual ya suma casi 2'000.000 de visualizaciones. En el clip, se aprecia a Bad Bunny, vestido al estilo vaquero y usando un pasamontañas, montando a caballo, luego el puertorriqueño se detiene frente a un muro tapizado con anuncios encabezados por la frase Most Wanted Tour.

En el video, Bad Bunny arranca uno de estos carteles y la cámara capta que al centro se encuentra una foto del cantante, también se alcanza a leer “2024” y se ve un listado de fechas alrededor. Luego, arruga el papel, lo avienta y sale de cuadro. Enseguida, una leyenda que dirige al sitio oficial del Most Wanted Tour ocupa la pantalla.

El cantante advirtió que esta gira será dedicada al trap. Foto: Canal de WhatsApp de Bad Bunny

El anuncio de la nueva gira de Bad Bunny está rodeado de un halo de misterio. La leyenda incluida en el cartel ha provocado que los seguidores más acérrimos lancen teorías sobre si, después de esta serie de presentaciones, el cantante hará una pausa de la vida pública. Por otro lado, también destacan los textos: “solamente trap” y “If you’re not a real fan, don’t come”, que se traduce como “Si no eres un verdadero fan, no vengas".

En su canal de WhatsApp, el cantante compartió el cartel con su comunidad y aclaró “¡Solamente trap! La gira de Un verano sin ti ya pasó, la de yhglqmdlg también ya pasó. ¡Esta gira es de Nadie sabe lo que va a pasar mañana!”

Fechas y ciudades en las que se presentará Bad Bunny con el Most Wanted Tour en Estados Unidos



Si bien, al final del cartel, el cantante incluyó la leyenda “y más”, hasta ahora la gira incluye 46 conciertos en Estados Unidos y uno en Ontario, Canadá. Aún no se tiene información sobre la posibilidad de que Bad Bunny visite Latinoamérica o Europa.