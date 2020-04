Las otras 'jugadas' de Trump para bloquear el trabajo de la OMS

Le pelea de la administración de Donald Trump contra la Organización Mundial de la Salud (OMS) es mucho más extensa y agresiva de lo que inicialmente se pensó.



Hace unas dos semanas, el presidente estadounidense anunció una suspensión de dos meses de los aportes económicos a esa organización mientras se estudia el manejo que esta le ha dado a la pandemia del nuevo coronavirus.



Pero en los últimos días han surgido nuevos elementos que dejan en claro un esfuerzo a todo nivel no solo por bloquear la financiación de la entidad, sino por reducir su influencia a nivel mundial.



Al igual que fuertes presiones para provocar la renuncia de Tedros Adhanom Ghebreyesus, el etíope que se desempeña como director general en esta organización.



Hace algunos días comenzó a circular un memo del secretario de Estado, Mike Pompeo, en el que les pide a todas las agencias seguir financiando iniciativas mundiales de salud, pero sin pasar por la OMS.



Es decir, reorientar los recursos que antes llegaban a la entidad para que se entreguen directamente a las ONG y otros que implementan los programas en el terreno.



El año pasado, EE. UU. entregó más de US$ 500 millones a la OMS en respaldo a este tipo de iniciativas a nivel mundial y antes de la suspensión se contemplaban recursos similares para el 2020.



Trump estaría buscando sacar de la dirección de la OMS al etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus. Foto: AFP

Pero no es solo eso. De acuerdo con un informe del Washington Post, la Casa Blanca ha estado comunicándose con aliados para promover la investigación sobre la OMS y que circulen información según la cual los funcionarios de la organización despilfarran fondos en lujosos viajes. Según el Post, eso dijo Sarah Makin, una funcionaria de la administración, en una llamada telefónica con funcionarios de otros países en la que no aportó pruebas de sus acusaciones.



Así mismo, la administración ha ordenado retirar toda mención de la OMS cuando se hacen eventos de prensa o se distribuyen hojas informativas sobre el coronavirus y tiene bloqueada una resolución de la ONU que impulsa Francia sobre la respuesta global frente a la enfermedad porque en ella se expresa apoyo a la OMS.



Y se negó a participar en una conferencia virtual de los ministros de Salud del G-20, lo cual impidió un comunicado conjunto, y en el lanzamiento este viernes de una iniciativa de la OMS para la búsqueda global de medicinas y vacunas contra el covid-19.

Pompeo, en una entrevista reciente con Fox, se negó a descartar que una condición de EE. UU. para el restablecimiento de la financiación de la OMS es la salida de Tedros y se sabe que ha estado moviendo la creación de una estructura paralela a la OMS para que se dedique al coronavirus.



En una carta reciente, un grupo de 17 congresistas republicanos le pidieron la renuncia del director, aunque reconocieron que el rol de la OMS era muy importante.



No todos piensan igual. Por lo menos no el senador republicano Roy Blunt, para quien un ataque en estos momentos contra la OMS sería contraproducente.



Tedros, dicen fuentes, está sorprendido por la embestida de Trump, pues el presidente de EE. UU. no solo apoyó su candidatura, sino porque hasta finales de marzo mantuvo conversaciones muy amigables tanto con el presidente como con su hija Ivanka.

Según Trump, la OMS es culpable de la alta mortandad en EE. UU., debido a su complicidad con China durante la pandemia. Foto: Bloomberg

Trump viene diciendo desde hace algunas semanas que la mortandad en su país se pudo haber reducido de manera significativa si la OMS no hubiese sido "cómplice" de China cuando este país dijo a comienzos de enero que el virus no se estaba trasmitiendo entre personas. Así mismo, el presidente alega que la organización promovió la desinformación que salía de China y que la influencia de Pekín al interior del organismo es desmedida. Varios países, entre ellos Australia, han resaltado estas mismas quejas.



Pero los críticos de Trump —entre ellos los demócratas y muchos gobiernos de Europa— creen que los torpedos del presidente contra la OMS y China solo buscan desviar las críticas que le han salido por el manejo del coronavirus en EE. UU.



La enfermedad, a la fecha, ha cobrado la vida de más de 56.000 estadounidenses. De lejos, el país más afectado por la pandemia.



Y muchos dicen que eso se debe a la lenta respuesta del presidente y sus repetidos esfuerzos por minimizar el posible impacto del virus en el país.

Además, todo indica que los señalamientos contra China y la OMS hacen parte de una estrategia electoral del Partido Republicano.



De acuerdo con un memo de 57 páginas que fue repartido por el Comité Nacional Republicano del Senado, los legisladores deben concentrarse en culpar a China por la propagación del virus y evitar defender a Trump cuando surjan preguntas sobre su gestión en este frente.



Es decir, reconocer que se han presentado problemas, pero inmediatamente atribuirlos a China y a organizaciones como la OMS sin entrar a discutir el récord de la administración.



Lo grave de esto, dice Richard Gowan, del International Crisis Group, es que con o sin razón se está tratando de debilitar a una organización cuyo rol es clave para contener el avance de la pandemia no solo en el mundo, sino también en EE. UU.

En su artículo, el Post cita sin identificar a un alto diplomático europeo para quien la política interna de EE. UU. se está convirtiendo en un obstáculo para responder de manera efectiva contra la crisis.



"La administración en EE. UU. está obsesionada con la campaña de reelección y con a quién responsabilizar por la catastrófica situación que está causando el covid-19 en EE. UU. Le echan la culpa a China, a la OMS. Y, por lo tanto, es muy difícil negociar con ellos", sostiene la fuente.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington