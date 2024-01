Las 7 acciones de un asilado que podrían retrasarle su permiso de trabajo en EE. UU.

En el proceso de asilo en Estados Unidos, los solicitantes deben tener en cuenta ciertas acciones que podrían generar demoras significativas en la obtención de su permiso de trabajo. Estas demoras, ya sean solicitadas o causadas por el propio solicitante, pueden impactar negativamente en el tiempo necesario para obtener la autorización que les permita trabajar en el país.

Aquí presentamos las 7 acciones que podrían retrasar el proceso, listadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración:

1. Solicitar la transferencia del caso o la entrevista: pedir la transferencia del caso a una nueva oficina de asilo o lugar de entrevista, especialmente cuando no hay un cambio sustancial en la dirección del solicitante, puede generar demoras innecesarias.

2. Reprogramar entrevistas: solicitar que se reprograme una entrevista para una fecha posterior puede extender los plazos y ralentizar el proceso.

3. Ausencia en entrevistas o citas biométricas: no asistir a una entrevista programada o a una cita para servicios biométricos es una acción que puede causar demoras y complicaciones.

4. Falta de intérprete competente: en el caso de necesitar un intérprete durante una entrevista, no proporcionar uno competente puede generar problemas y retrasos.

5. Solicitar evidencia adicional en el último momento: presentar grandes cantidades de evidencia justo antes de una entrevista puede llevar a que esta sea reprogramada, causando demoras adicionales.

6. No aceptar una decisión de asilo en persona: si se requiere recibir y aceptar una decisión de asilo en persona y el solicitante no cumple con este requisito, podría generar demoras y complicaciones en su proceso.

7. Falta de asistencia a entrevistas sin causa justa: no asistir a una entrevista programada sin proporcionar una causa justa o no demostrar causa justa para no proveer un intérprete competente, si es necesario, puede resultar en la inelegibilidad para obtener una autorización de empleo basada en la solicitud de asilo pendiente.

(Además le recomendamos: Las preguntas a solicitantes de asilo en EE. UU. para probar que peligra en su país)

Facebook Twitter Linkedin

Acciones que retrasan el proceso también pueden afectar la obtención del permiso de trabajo Foto: iStock

Consecuencias de las demoras causadas por el solicitante de asilo en Estados Unidos

Es importante destacar que las demoras causadas por el solicitante no cuentan para el periodo de espera o de elegibilidad para la autorización de empleo. Además, en casos extremos, la falta de asistencia a una entrevista programada sin causa justa puede llevar al solicitante a ser referido a un Tribunal de Inmigración.

Es crucial que los solicitantes de asilo estén informados y tomen medidas para evitar acciones que puedan retrasar innecesariamente su proceso y afectar la obtención de su autorización de empleo en Estados Unidos.

Para solicitar una autorización de empleo en Estados Unidos basada en una solicitud de asilo pendiente, los solicitantes deben presentar el Formulario I-765. Este proceso puede realizarse 150 días después de haber presentado la solicitud de asilo y la autorización de empleo es válida por un máximo de 5 años si la solicitud de asilo es aprobada. Si es denegada, la autorización de empleo terminará cuando el EAD caduque o 60 días después de la denegación, dependiendo de cuál ocurra más tarde.