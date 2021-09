Las teorías conspirativas que se han divulgado sobre el 11 de septiembre

La tragedia por el atentado de las Torres Gemelas convoca cada 11 de septiembre, desde 2001, a los estadounidenses y al mundo para recordar lo sucedido y conmemorar a quienes perdieron la vida.



(Le puede interesar: 11S: 20 años del peor ataque terrorista de la historia).

2.977 víctimas mortales componen la cifra dejada por los ataques en Nueva York, Washington y Pensilvania.



Desde el momento en que las edificaciones se vinieron abajo, decenas de teorías conspirativas han circulado por internet para desacreditar la versión oficial sobre un atentado del grupo terrorista Al Qaeda.

Facebook Twitter Linkedin

Momento del impacto del vuelo 175 de United en la Torre Sur. 11 de septiembre de 2001. Foto: Seth McCallister / AFP

“Las teorías de la conspiración sobre el 11 de septiembre llegaron en el momento preciso en que las redes sociales y medios de comunicación digitales, como YouTube, comenzaron a permitir a la gente difundir estas ideas a lo grande, de forma colorida y convincente”, opinó Garret Graff, periodista e historiador, en entrevista para ‘AFP’.

‘Derrumbe controlado’

Se ha puesto en duda que las torres se cayeran por el choque de los aviones y los incendios causados por el combustible.



Algunos dicen que era improbable que la estructura de acero se fuera al piso por el fuego. Creen que las torres tenían explosivos.

Facebook Twitter Linkedin

11 de septiembre del 2001: Al Qaeda estrella dos aviones contra las Torres Gemelas. Foto: AFP

Las columnas del edificio se vieron afectadas por el choque, según una investigación del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos. Por lo tanto, se derrumbó.



Esa misma teoría ha tenido como pregunta principal el por qué se derrumbó el edificio 7 World Trade Center, una construcción de 47 pisos cercana a las Torres Gemelas.



El edificio quedó vuelto escombros sin ser afectado por ningún avión.



(Puede ver: Luis Eduardo Marulanda, testimonio del suceso el 11 de septiembre).

Facebook Twitter Linkedin

En total, 7 edificios del emblemático World Trade Center fueron arrasados y otros 25 de Manhattan sufrieron daños. Foto: AFP

El Servicio Secreto de Estados Unidos y el Departamento de Defensa tenían varias oficinas allí y la teoría señalaba que se derrumbó horas después, para, supuestamente, borrar la evidencia documental de una conspiración por parte del gobierno americano.



La investigación del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología concluyó, en 2008, que el rascacielos se derrumbó dado que su estructura se debilitó a raíz de los incendios cercanos.

Facebook Twitter Linkedin

Carros afectados por los escombros tras el colapso de las Torres Gemelas, en Nueva York. Foto: Doug Kanter /AFP

‘Conspiración de los medios de comunicación’

Nadie nos dijo qué decir o hacer el 11 de septiembre FACEBOOK

TWITTER

En línea con la anterior teoría, algunos han dicho que los medios de comunicación formaron parte de la conspiración dado que conocían, supuestamente, cada cosa que iba a suceder.



Se dice que los principales canales tenían un libreto. Los conspiradores tomaron como base un video de Jane Standley, periodista de la ‘BBC’.



Ella estaba informando de los hechos y tenía como fondo el incendio de las torres.

Jane Standley, periodista de BBC - 11S Jane Standley, periodista de BBC - 11S Video de la 'BBC' Foto: BBC

Un banner apareció en medio de su informe indicando que el 7 World Trade Center también había colapsado. El texto duró más de un minuto en pantalla. Sin embargo, para aquel momento el edificio no se había derrumbado. Cayó minutos después.



La ‘BBC’ explicó que la información la transmitieron porque les llegó un cable de la agencia ‘Reuters’, pero estaba erróneo en ese preciso momento.



(Además: Una conmemoración agridulce para EE. UU.).

“No somos parte de una conspiración. Nadie nos dijo qué decir o hacer el 11 de septiembre. No nos dijeron de antemano que los edificios se iban a derrumbar. No recibimos comunicados de prensa o guiones antes de que ocurrieran los eventos. (…). Si informamos que el edificio se derrumbó antes de que lo hiciera, habría sido un error, no más que eso”, sostuvo la cadena en su blog.

Facebook Twitter Linkedin

El suceso es visto en directo por televisión, que mostraba la densa humareda que surgía de la Torre Norte. Foto: AFP

‘Los judíos no murieron en el atentado’

También, se ha responsabilizado a Israel y a otros países de la región oriental y asiática de participar en el ataque de las Torres Gemelas.



Una teoría afirmó que las élites judías estuvieron involucradas. Según eso, los judíos avisaron a 4 mil de sus compatriotas para que se abstuvieran de ir a trabajar el 11 de septiembre.



De acuerdo con una investigación de la ‘BBC’, entre las víctimas sí había judíos: 119 fallecieron, los cuales representaron al 9 por ciento del total de los muertos.

Facebook Twitter Linkedin

La llamada 'zona cero' en homenaje a las víctimas del 11S: dos estanques con cascadas y los nombres de los fallecidos hacen parte del lugar. Foto: Allan Tannenbaum. EFE

‘El vuelo 93 fue derribado por la Fuerza Aérea’

Un cuarto avión fue secuestrado por los terroristas. Se trataba del vuelo 93 de United Airlines que cubría la ruta Nueva Jersey – San Francisco.



Algunos pusieron en duda el accidente al mencionar que la Fuerza Aérea de Estados Unidos, supuestamente, utilizó un caza aviones para derribarlo.



(Además: Documentales sobre el 11 de septiembre en Netflix y otras plataformas).

Facebook Twitter Linkedin

El vuelo 93 de United Airlines se estrelló en un campo de Pensilvania. Foto: AFP

Según los planes de los atacantes, el avión debía chocar contra el Capitolio de Estados Unidos. Los pasajeros enfrentaron a los sujetos y, en medio de la situación, la aeronave se estrelló en un campo de Shanksville, Pensilvania.



Todo eso lo hallaron los investigadores al escuchar los registros de audio de las cajas negras.

‘Un misil estrelló el Pentágono’

En paralelo con el choque de dos aviones contra las Torres Gemelas, el 11 de septiembre se estrelló otra aeronave en el Pentágono, sede del Departamento de Defensa.



Ante esto se le endilgó la responsabilidad al gobierno estadounidense por ‘autoatentar’. Los conspiradores creían que el daño provocado al edificio no provenía de un vuelo comercial, sino de un misil.

Facebook Twitter Linkedin

Fachada del Pentágono tras el ataque terrorista del 11S. Foto: Stephen Jaffe / AFP

Si esperaba que toda el ala cortara el edificio, no sucedió FACEBOOK

TWITTER

Para ellos, el daño debió ser mayor por el choque de las alas con la estructura. Además, se apoyaban en el poco registro audiovisual que dejó la situación.



“Si esperaba que toda el ala cortara el edificio, no sucedió”, dijo Mete Sozen, profesor de Ingeniería Estructural en la Universidad de Purdue, para la revista ‘Popular Mechanics’.



Según él y otros ingenieros, una de las alas golpeó el suelo y la otra se cortó por la mitad. Así que el resto del avión sí produjo la afectación. En definitiva no fue un misil.

Facebook Twitter Linkedin

Rescatistas, FBI y bomberos atienden la emergencia días después del ataque al Pentágono, en Washington D. C. Foto: CEDRIC H. RUDISILL / AFP

‘Justificación de guerra’

Los conspiradores opinan que George Bush, presidente de Estados Unidos en ese entonces, planeó los atentados para justificar las intervenciones posteriores en Afganistán con el fin de extraer las riquezas de ese país.



(Lea también: La última llamada de Osama Bin Laden antes del ataque terrorista).

Facebook Twitter Linkedin

El presidente George Bush y el vicepresidente Cheney durante una reunión en el PEOC, luego de los ataques a las Torres Gemelas. Foto: The US National Archive

No obstante, la guerra declarada por el país norteamericano se dio para confrontar a los terroristas de Al Qaeda.

​

“Ayudando a construir un Afganistán que sea libre del mal y un lugar mejor para vivir”, comentó Bush en 2002.



Todo se extendió hasta las semanas de agosto de 2021, cuando Estados Unidos decidió retirar sus tropas y los talibanes tomaron el poder de Afganistán.

Facebook Twitter Linkedin

El comandante estadounidense Chris Donahue fue el último en salir de Kabul en 2021. Foto: AFP

Todo el tema de la intervención y sus resultados siguen siendo un tema de debate de académicos y expertos internacionales, sin embargo, todas las teorías verificadas apuntan a que los atentados sí fueron causados por Al Qaeda.

Más noticias

- Las películas y series para entender el atentado del 11 de septiembre.

- Voces de sobrevivientes del 11S.

- El ataque de Al Qaeda cambió la ecuación de la guerra en Colombia.

Tendencias EL TIEMPO