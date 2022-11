Donald Trump entregó este martes a las autoridades electorales estadounidenses un documento con su candidatura a las elecciones presidenciales de 2024. El expresidente formalizó esta candidatura en un documento enviado a la Comisión Electoral Federal, momentos antes de un anuncio previsto frente a seguidores en su lujosa residencia en Mar-a-Lago, Florida.



Trump dio a conocer su candidatura en el evento realizado en una de sus propiedades e Mar-a-Lago, ubicado en el lujoso sector de Palm Beach en el sur de florida. En sus declaraciones, mencionó logros de su pasado como presidente, criticó la gestión de Joe Biden y responsabilizó a los ideales demócratas de los problemas del país, así como también enfatizó que Estados Unidos se “dirige al fracaso”, con el gobierno actual.

"Ucrania, algo que nunca hubiera ocurrido si yo estuviera en la presidencia"

En su anuncio, Trump aseguró que Estados Unidos no se hubiera visto tan debilitado frente al conflicto entre Rusia y Ucrania si él estuviera en la Casa Blanca. De hecho, reiteró su afirmación de que si hubiera estado en la Presidencia, la guerra en Ucrania no hubiera ocurrido.



Esto, horas después que la escalada bélica mundial que se generó luego de que dos misiles cayeron en la frontera entre Ucrania y Polonia, y en un primer momento se le atribuyó su responsabilidad, aunque este miércoles la Otán y el gobierno polaco aseguraron que todo indica que, en realidad, el cohete fue lanzado por Ucrania.

Durante el discurso, Trump atacó a Biden: "Ahora tenemos a un presidente que se queda dormido en las conferencias globales", arremetió, al tiempo que aseguró que al presidente estadounidense se le considera "irrespetuoso" en el parlamento británico por lo que sucedió en Afganistán.



Trump afirmó que, gracias a las decisiones que ha tomado Biden en relación al conflicto entre Ucrania y Rusia, así como el tema de Taiwán y China, el mundo está "al borde" de una "guerra nuclear".

“Me aseguraré de que Biden no logre cuatro años más”

Donald Trump prometió el martes evitar que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sea reelegido en 2024. "Me aseguraré de que Joe Biden no logre cuatro años más", dijo Trump a sus simpatizantes en su lujosa residencia de Mar-a-Lago en Florida al anunciar su candidatura presidencial. "Nuestro país no podría soportarlo".

Por su parte, el presidente Biden respondió a la candidatura cuestionando su papel desempeñado cuando fue presidente. Biden aseguró que el republicano "le falló" al país durante su mandato.

Donald Trump failed America. pic.twitter.com/fylyocYcse — Joe Biden (@JoeBiden) November 16, 2022

"Donald Trump le falló a Estados Unidos", tuiteó Biden desde Bali, donde acude al último día de la cumbre del G20 en Indonesia. Junto al mensaje publicó un video que acusa al expresidente de "amañar la economía para los ricos", "atacar el sistema de salud" o "consentir a extremistas".

Estados Unidos está "de regreso"

El republicano abrió su discurso resaltando que Estados Unidos “es el país más grande en la historia del mundo” y añadió que, “nunca ha existido nada comparable a este movimiento nuestro y no hay nada que compita con lo que hemos hecho juntos”.

Seguido de esto, advirtió que “Estados unidos comienza su regreso hoy”, haciendo ilusión a que con él volvería la prosperidad al país, así como también, dándole paso a lo que sería el inicio de su campaña presidencial para convertirse de nuevo en presidente en 2024. Más adelante, advirtió que “seremos una gran nación de nuevo”.

"Estados Unidos había hecho realidad el sueño imposible de la independencia energética"

Desde los años setenta, Estados Unidos ha buscado dejar de depender de otros países para satisfacer su demanda de petróleo, gas natural y carbón; y no es para menos, teniendo en cuenta que es el consumidor más grande de energía en el mundo con más de 18 millones de barriles de petróleo diarios.

Trump aseguró que durante su gobierno comenzó a producir más petróleo que nunca, lo cual les permitía no depender de los precios que los otros países le pusieran al combustible. Durante aquellos cuatros años, el valor del crudo no superó los 80 dólares, mientas que en los últimos meses el precio ha alcanzado los 120 dólares y el valor del galón de gasolina en EE. UU. llegó a máximos históricos con 4,30 dólares.



Durante 2018 Estados Unidos pasó de ser un país importador a ser un país exportador del petroleo y el principal productor del mundo, superando a Rusia y Arabia Saudita. Dicho logro lo tienen hasta la actualidad liderando el ranking con 11 millones de barriles diarios.



Sin embargo, aunque el alcance de la independencia energética se logró bajo el gobierno Trump, esto es un proceso que viene en marcha desde 2014 cuando se comenzó a fortalecer esta economía en el país y hasta el momento sigue siendo líder en el mundo.



Criticó al gobierno de Biden, encargado de la recuperación económica durante la pandemia, por la disminución de las reservas de petróleo y la reducción de la producción diaria, que se ha visto afectada por la reducción de la demanda después del 2020.

"Somos una nación en declive, una nación rumbo al fracaso"

Trump mencionó que "Biden es el rostro del fracaso de la izquierda", arremetió contra el presidente mencionando que la inflación está en su punto más alto en los últimos 50 años, y la gasolina es la más cara de la historia superando los cuatro dólares por galón. También, añadió que, "la frontera sur ha sido borrada y nuestro país ha sido invadido por millones de desconocidos".

Si bien las anteriores afirmaciones no están lejos de la realidad, el exmandatario atribuyó su causa a las políticas de Biden, sin embargo, más allá del Gobierno, la inflación y crisis económica es un fenómeno que ha afectado a todo el mundo generado inflación e inestabilidad no solo en el país norteamericano.



"Para muchos estadounidenses, estos dos años con Biden han representado dolor dificultades, ansiedad y depresión". aseguró Trump.



Finalmente, el republicano cerró su discurso asegurando que Estados Unidos tendría un mejor futuro con él en su mandato, "Me postulo porque el mundo no ha visto la verdadera gloria de lo que puede ser este país, no hemos llegado allí", aseguró el expresidente.

REDACCIÓN INTERNACIONAL*

*Con información de AFP.

