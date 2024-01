Las 5 claves de las primarias de New Hampshire; por qué Biden no está en la boleta

Los demócratas de New Hampshire celebrarán hoy sus elecciones primarias, las primeras del partido, al mismo tiempo que se desarrollan las primarias republicanas en el estado. Este desafío entre los partidos caminantes captará la atención del escenario político de Estados Unidos rumbo a las elecciones del martes 5 de noviembre.

En el escenario de las primarias republicanas, el estado de Nueva Hampshire es un terreno crucial para la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, y el expresidente Donald Trump. La competencia se reduce a estos dos protagonistas, marcando una carrera política donde cada detalle cuenta.

En cuanto a la carrera del Partido Demócrata, en este momento, la atención se centra en las primarias de New Hampshire de este martes. Sin embargo, Biden no estará en la boleta de su partido en el estado, debido a una controversia entre los demócratas estatales y nacionales sobre la posición de New Hampshire en el calendario de nominaciones presidenciales.

Esto marca el inicio oficial de la carrera presidencial demócrata, en contraste con los republicanos que comenzaron la semana pasada con los caucus en Iowa, donde Trump fue el ganador en la mayoría de los votos.

Entre los republicanos, el pulso entre Haley y Trump, la estrategia de atraer a los moderados, los respaldos de terceros, la posible consolidación de Trump y las estrategias de los aspirantes son elementos clave que definirán el rumbo de la contienda. Este escenario también se juega en el contexto más amplio de una política donde la polarización y la incertidumbre delinean el futuro del Partido Republicano. De acuerdo con un análisis de CNN, las siguientes son claves para comprender el panorama electoral:

Las claves de las elecciones primarias republicanas de Nueva Hampshire

1. Carrera bipolar: el primer elemento distintivo de estas primarias es la marcada polarización entre dos figuras destacadas: Nikki Haley y Donald Trump. Este duelo define la contienda y podría tener un impacto significativo en el futuro del Partido Republicano. La exgobernadora busca superar al expresidente, y las primarias de Nueva Hampshire se convierten en el escenario decisivo para medir el apoyo de ambos.

2. Haley y su apuesta en Nueva Hampshire: la estrategia de Nikki Haley se centra estratégicamente en Nueva Hampshire, un estado donde los votantes "no declarados" tienen un peso crucial. Busca atraer a los moderados y aquellos sin afiliación partidista, identificando este electorado como clave para su éxito. La salida de Ron DeSantis de la carrera ha dejado a Haley con la oportunidad única de competir directamente con Trump en este estado, lo que añade un elemento de suspense a la contienda.

Chris Sununu, respaldando a Haley, busca gestionar expectativas y destaca la importancia del Súper Martes en marzo. Foto: Wikimedia Commons

3. Influencia de Chris Sununu y las expectativas: el respaldo del popular gobernador de Nueva Hampshire, Chris Sununu, ha fortalecido la posición de Haley. Sin embargo, Sununu, aunque apoya a Haley, trata de manejar las expectativas al sugerir que las verdaderas primarias críticas serán las del Súper Martes a principios de marzo. Esto plantea la pregunta de si el respaldo de Sununu será suficiente para impulsar a Haley hacia la victoria en Nueva Hampshire.

4. Posible fin de la carrera republicana: la posibilidad de que Donald Trump gane en Nueva Hampshire plantea la pregunta crucial sobre el futuro de la carrera republicana. Si Trump obtiene una victoria significativa, podría consolidar su posición y hacer que la competencia sea más difícil para Haley. Esto podría tener implicaciones a largo plazo para la dirección del Partido Republicano y para el papel de Trump en la política.

5. Enfrentamiento y consejos estratégicos: el enfrentamiento verbal entre Haley y Trump, marcado por críticas intensificadas, añade un elemento de drama a las primarias. Los asesores de Trump instan a Haley a ganar en Nueva Hampshire y sugieren que, de no lograrlo, debería retirarse y respaldar al expresidente. Estos consejos revelan la presión existente dentro del partido y plantean la cuestión de cómo manejará Haley los resultados, independientemente del escenario.