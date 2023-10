Las 4 regiones de Colombia a las que Estados Unidos recomienda no viajar

Además de renovarse la declaración de "emergencia nacional" por el riesgo que suponen narcotraficantes que tienen base de operación en Colombia, Estados Unidos también advirtió sobre cuatro regiones en particular que considera de alto riesgo. La administración de Joe Biden pidió a los estadounidenses que no viajen a estas zonas.

Concretamente, la alerta que emitió el Departamento de Estado en un documento oficial rige sobre las zonas de Arauca, Cauca, Norte de Santander y la frontera con Venezuela. El informe advierte sobre riesgos de crímenes como homicidios y asaltos a los que se podrían someter los turistas norteamericanos que visiten estas regiones.

A pesar de que se aclara que no hay un riesgo especial para los oriundos de EE. UU, sí se menciona que cualquier hecho delictivo que ocurra en las mencionadas zonas de Colombia podría traer consecuencias. "Si bien los terroristas no han atacado específicamente a ciudadanos estadounidenses, los ataques podrían resultar en víctimas no deseadas", reza el documento.

En lo que respecta a la frontera con Venezuela, el Departamento de Estado avisa que al no estar "claramente marcada", los turistas de Estados Unidos que circulen por la zona corren el "riesgo de cruzar accidentalmente a Venezuela". Más allá de estos sitios en particular, la comunicación mantiene a todo Colombia en nivel 3 de alerta, por el cual se recomienda "reconsiderar el viaje" al destino.

Estados Unidos renovó su declaración de emergencia sobre Colombia

Además de lo referido a los viajes al país, el gobierno de Joe Biden renovó la Orden Ejecutiva 12978, por la cual EE. UU. continúa en estado de emergencia nacional ante narcotraficantes con base en Colombia.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

"Las acciones de importantes narcotraficantes con sede en Colombia continúan representando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de los Estados Unidos y causando un nivel extremo de violencia, corrupción y daño en los Estados Unidos y en el extranjero", expresó el mandatario en su carta al Congreso. La Orden viene siendo renovada de forma consecutiva desde 1995.