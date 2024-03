Las 3 nuevas leyes que firmó Ron DeSantis sobre los inmigrantes

el gobernador Ron DeSantis ha dado a conocer tres nuevas leyes en contra de este sector. Florida es uno de los estados con medidas más estrictas en contra de los indocumentado s. A través de su ley conocida como SB1718, se contemplan una serie de castigos no solo para los inmigrantes, sino para quienes les brinden algún tipo de apoyo, por ejemplo, si los contratan o los transportan. Ahora,

A través de una conferencia de prensa, que fue resumida por News Channel 8, el gobernador firmó tres proyectos de ley dirigidos a frenar la afluencia de indocumentados. DeSantis aseguró que Florida ha tenido que poner en marcha una serie de medidas para enfrentar la crisis migratoria y que es necesaria la implementación de nuevas políticas ante la posibilidad de que la inestabilidad que se vive en Haití llevé a más personas a dirigirse a las costas del estado.

agentes en el sur de Florida con la intención de interceptar embarcaciones de inmigrantes. En ese sentido, compartió que autorizó recursos estatales para que los alguaciles y jefes de policía movilicen a sus

Pero no solo eso. A detalle, estos fueron los tres proyectos de ley que firmó:

HB-1451: prohibirá a los gobiernos locales emitir licencias de conducir a personas que se encuentren ilegalmente en Estados Unidos.

HB-1589: aumentará las sanciones para quienes sean sorprendidos conduciendo sin licencia.

SB-1036: aumentará las penas por delitos cometidos por personas que reingresaron ilegalmente al país después de la deportación.

Sobre estas iniciativas, en la conferencia también se expresó el sheriff del Condado de Polk, Grady Judd, quien aseguró que la crisis migratoria ha ocasionado problemas como el contrabando de fentanilo, la trata de personas y el comportamiento criminal

El gobernador de Florida aplaude el actuar del estado y crítica a Biden

Tras el anuncio de las nuevas medidas en el estado, el gobernador de Florida aprovechó para enaltecer las políticas migratorias aprobadas que, según dijo, han impedido que un mayor número de indocumentados permanezcan en el estado. Además, criticó el actuar del presidente Joe Biden porque, en su opinión, no ha hecho lo suficiente para detener el flujo de inmigrantes en la frontera sur.

DeSantis declaró: "El Gobierno Federal no ha cumplido con su responsabilidad de asegurar nuestra frontera sur, dejando los estados a su suerte. En Florida no toleramos la inmigración ilegal y mucho menos la anarquía cometida por extranjeros ilegales que, en primer lugar, no deberían estar aquí".