Un ladrón falleció en un accidente mientras huía en el carro que acababa de robar en una gasolinera. El hecho ocurrió en San Antonio, Texas, en Estados Unidos.



Según contó Shirlene Hernández, la víctima, una mujer de 72 años, el pasado lunes se dirigía a su trabajo como lo hacía habitualmente.

Mientras se encontraba en una gasolinera, un ladrón la abordó y la golpeó en su rostro en múltiples ocasiones buscando que le entregara las llaves de su carro.



“Puedo ver a ese hombre en detalle. Tengo su imagen en mi mente. Simplemente está ahí y no desaparece”, le contó la mujer a 'Fox 29'.



Aunque tres hombres intentaron detener al ladrón, este logró escapar de la gasolinera con el carro de la señora Hernández, dejándola herida con múltiples hematomas en su rostro.





Así quedó Shirlene Hernández tras los ataques del ladrón. Foto: Captura de pantalla 'Fox 29'.

Sin embargo, en plena huida, el ladrón sufrió un accidente en la vía Interestatal 35, en San Antonio. El sujeto estrelló el carro contra un camión y destruyó todo el parabrisas del vehículo.



Según ‘Telemundo’, el ladrón, del que no se ha conocido su identidad, falleció en la escena del accidente.



Aunque en un principio se creyó que se trataba de un accidente vehícular convencional, las autoridades descubrieron luego que el carro y el sujeto implicados estaban relacionados con el hurto que se había presentado en la gasolinera de la vía Interestatal 35 de San Antonio, en Texas.







‘No me alegra su muerte’

Tras enterarse de la muerte del delincuente, Hernández, víctima del hurto, afirmó que no se siente feliz del accidente que sufrió el joven que se llevó su vehículo.



En entrevista con 'Fox 29', la mujer afirmó: “Hay mucha gente que diría que lo que se va regresa. Karma. Yo no pensé eso. Realmente me entristeció porque él murió”.





Aunque afirmó que el ladrón fallecido la hirió, aseguró que el señor lo perdonó y lo sacó de la pobreza y la miseria.



Ahora, Shirlene Hernández busca ayuda para conseguir un nuevo carro. Esto debido a que trabaja al otro lado de la ciudad y no puede movilizarse con facilidad a sus 72 años.



Ya hay una campaña en Gofundme para ayudar a la mujer.



Por su parte, las autoridades investigan cómo ocurrió el accidente en el que falleció el ladrón tras robar el vehículo.

