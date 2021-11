La variante ómicron llega a América con dos primeros casos en Canadá

Canadá anunció este lunes la detección de dos casos confirmados de la variante ómicron del coronavirus en su territorio, que serían los dos primeros de los que se sabe en América.



Las autoridades sanitarias de la provincia canadiense de Ontario informaron este lunes en una rueda de prensa de que esos dos casos, detectados en Ottawa, son dos individuos que llegaron al país procedentes de Nigeria.



Además se sospecha que otras dos personas en la localidad de Hamilton, a unos 60 kilómetros al suroeste de Toronto, están infectadas con la variante ómicron.



Canadá prohibió el viernes la entrada en el país de extranjeros procedentes de siete países del sur de África, entre los que no figura Nigeria. Las naciones afectadas por la decisión son Sudáfrica, Mozambique, Namibia, Zimbabue, Botsuana, Lesoto y Esuatini.



El director médico de la provincia de Ontario, Kieran Moore, dijo en la rueda de prensa que Canadá ha localizado a 375 personas que viajaron recientemente desde esos siete países africanos. Estos individuos han sido puestos en cuarentena y se les están realizando pruebas del covid-19.



Moore añadió que Ontario quiere que las autoridades federales impongan un test de covid obligatorio a todos los viajeros que lleguen a Canadá, no solo los procedentes del sur de África.



Varios países volvieron a anunciar el cierre de sus fronteras a medida que los casos se extienden por el mundo ante la variante ómicron, detectada por primera vez en Sudáfrica.



Hasta ahora hallaron casos en varias naciones que van desde Australia hasta Portugal y Canadá, pasando por Hong Kong, Israel, Austria y el Reino Unido, entre otros.

EE. UU. está en 'alerta' por nueva variante del covid

El presidente Joe Biden. Foto: EFE / EPA / JIM LO SCALZO

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el lunes que no prevé "en este momento" nuevas restricciones de viaje ante la nueva variante ómicron del covid-19, reportada por primera vez por Sudáfrica.



"El grado de propagación tiene un impacto sobre la necesidad o no de restricciones de viaje. Pero no anticipo eso en este momento", declaró a periodistas en la Casa Blanca.



Estados Unidos prohibió desde este lunes el ingreso de la mayoría de los viajeros de ocho países del sur de África, una medida criticada por muchos expertos en salud porque puede desalentar el reporte de nuevos casos por parte de otras naciones y porque es probable que la variante ya esté muy extendida.



Biden consideró también que la nueva variante de la covid-19, "es motivo de preocupación, pero no de pánico", por lo que aseguró que los expertos no consideran que sean necesarias "medidas adicionales" en el país.



Así lo indicó Biden en una intervención desde la Casa Blanca acompañado del epidemiólogo jefe del Gobierno estadounidense, Antony Fauci.



El mandatario remarcó que el país se encuentra en "mejor situación" que las Navidades del pasado año, y urgió a los ciudadanos a buscar la dosis de refuerzo de las vacunas disponibles en EE. UU.

El epidemiólogo jefe del Gobierno estadounidense, Antony Fauci. Foto: EFE

El reputado científico del gobierno estadounidense Anthony Fauci dijo además este lunes que su país está en "alerta" por la nueva variante de covid-19 y urgió a las personas a vacunarse luego de que Canadá confirmara sus primeros casos de ómicron.



"No hay casos confirmados (de ómicron) pero obviamente estamos en un elevado nivel de alerta", dijo Fauci en el programa de la cadena ABC "Good Morning America".



El científico también motivó a las personas a vacunarse contra el coronavirus o a obtener refuerzos inmunitarios pronto, en lugar de esperar a que las compañías farmacéuticas adapten las dosis específicamente a la variante ómicron.



"Ante una variante como esta, aunque hay mucho que desconocemos sobre ella, una cosa que sí sabemos es que a las personas vacunadas les va mucho, mucho mejor que a las no vacunadas, y particularmente cuando se tiene un refuerzo", dijo.

"Cuando te vacunas y te aplicas un refuerzo y tu nivel (de anticuerpos) sube, vas a tener algún nivel de protección, al menos contra una forma severa de la enfermedad", dijo Fauci, asesor de la Casa Blanca sobre la pandemia. "Yo sugeriría definitivamente que se apliquen los refuerzos ahora".



La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este lunes que la nueva variante ómicron del coronavirus presenta "un riesgo muy elevado", y países alrededor del mundo están restringiendo los viajes desde el sur de África, donde fue detectada por primera vez, así como tomando otras precauciones.



La OMS aseguró también que podría tomar varias semanas saber si representa cambios significativos en la transmisión, la severidad o conlleva implicaciones para las vacunas anticovid, los test y tratamientos. Estados Unidos ha restringido los viajes desde ocho países del sur de África y su vecino

Canadá hizo lo propio con siete países.



El domingo, Canadá informó que había detectado sus primeros casos de la nueva variante, en dos personas que habían viajado recientemente a Nigeria. Ambos pacientes fueron aislados, mientras las autoridades sanitarias ubican a sus posibles contactos.

EFE Y AFP

