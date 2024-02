¿Qué tan probable es que Estados Unidos se quede sin Trump o Biden para las elecciones?

Joe Biden y Donald Trump, probables rivales en las elecciones de noviembre de este año en Estados Unidos, atravesaron una tormentosa semana marcada por desarrollos judiciales que podrían tener alto impacto en la campaña presidencial y sus chances de reinar en la Casa Blanca a partir del 2025.



Quizá el más relevante de todos llegó por cuenta de la decisión de una Corte de Apelaciones en Washington, compuesta por tres jueces (dos de orientación liberal y uno conservador), que concluyó, de manera unánime, que el expresidente republicano no cuenta con inmunidad alguna frente a la justicia ordinaria por los actos cometidos durante sus cuatro años en la Oficina Oval.

La decisión, anticipada por muchos, es de enorme trascendencia, pues fulmina uno de los principales argumentos de la defensa del expresidente en por lo menos tres de los cuatro procesos criminales que avanzan en su contra desde el año pasado.



En particular, el que le tiene armado el fiscal especial Jack Smith por sus esfuerzos por desconocer los resultados de las elecciones del 2020, impedir la transferencia pacífica del poder y fomentar una revuelta que culminó con la violenta toma del Capitolio el 6 de enero del 2021.



Trump alegaba que, como presidente en ejercicio, poseía inmunidad absoluta y solo respondía ante el Congreso, su juez natural y que lo absolvió de esos mismos cargos en un juicio de destitución que adelantó el Senado.

Casa Blanca

Aunque los constitucionalistas del país coincidían en que su lectura era equivocada, ya que nadie, ni siquiera el presidente, podía estar al margen de la ley, se trataba de una pregunta compleja que nunca habían tenido que responder las autoridades judiciales del país.



La respuesta, no obstante, fue contundente. “No podemos aceptar que la oficina de la Presidencia coloque a sus antiguos ocupantes por encima de la ley para siempre. El expresidente Trump carece de autoridad discrecional legal para desafiar la ley penal federal”, dijeron los jueces en su sentencia.



Más aún, dijeron los jueces, es imposible describir como “actos de gobierno” las medidas que supuestamente tomó Trump para alterar el conteo de los votos o impedir el ascenso de un sucesor legítimo y electo por la mayoría.



“Sería una sorprendente paradoja si un presidente fuera el único funcionario capaz de desafiar esas leyes con impunidad”, escribió el tribunal de apelaciones.



Para ellos, el juicio que adelantó el Senado tampoco lo exime, pues fue un procedimiento político donde los criterios son totalmente distintos a los judiciales.

El tema, por supuesto, no está saldado aún del todo, pues Trump tiene hasta este lunes para apelar la decisión ante la Corte Suprema de Justicia, actualmente compuesta por seis jueces conservadores (tres que él mismo nombró) y tres liberales.

Pese a ello, la mayoría coincide que el Supremo reafirmará la sentencia de la Corte de Apelaciones.



La gran pregunta ahora es cuánto tiempo tardará en llegar a esa misma conclusión. Desde el inicio, parte de la estrategia legal del expresidente ha sido dilatar los procesos en su contra para que no interfieran o lo afecten en la campaña electoral.

Donald Trump.

Porque sabe, además, que si llega a ganar las elecciones tendría poder suficiente para hundir los procesos en su contra, en particular los que adelanta Smith por los eventos del 6 de enero y la extracción ilegal de documentos clasificados de la Casa Blanca.

El primer juicio, que debía comenzar en marzo, ya fue postergado y su nueva fecha dependerá de lo que decida hacer la Corte Suprema.



Si el Tribunal acoge la sentencia de la Corte de Apelaciones, el proceso se reactivaría de inmediato. Sin embargo, si decide tomar el caso, no se espera una resolución antes de junio o julio, fecha para la cual Trump ya sería el candidato nominado por los republicanos y a pocos meses de las elecciones generales.



Pero sobre el papel y, al menos por ahora, el expresidente encajó una derrota. Salvo un giro de 180 grados del tribunal supremo, la vía está libre para que enfrente a la justicia.

Para Trump, sin embargo, la semana trajo una de cal y otra de arena. La misma Corte Suprema dio a entender este jueves que piensa tumbar la decisión de una corte inferior en Colorado que permitió la exclusión del expresidente de las elecciones en el estado por su rol en los eventos del 6 de enero.



Según las autoridades que buscaban excluirlo, algo que también han intentado otros estados, la enmienda 14 de la constitución prohíbe que personas responsables de una insurrección puedan ser servidores públicos.



Aunque la Corte no ha fallado aún, quedó claro en la fase de interrogatorio que los magistrados, incluso los liberales, no están de acuerdo con el argumento, pues crearía un precedente bajo el que cualquier estado podría decidir –por razones ideológicas o preferencias– quién puede ser candidato o quién no.

Simpatizantes de Donald Trump que participaron en el asalto al capitolio.

Edad de Biden, bajo lupa

Como en el caso de Trump, el presidente Joe Biden también tuvo una semana agridulce.



Este jueves, el fiscal especial Robert Hur publicó un informe de casi 350 páginas en el que anuncia que no presentará cargos criminales contra el presidente por la retención de material clasificado cuando abandonó la vicepresidencia en el 2017.



Como se recuerda, cuando estalló el escándalo de Trump por la extracción de documentos, Biden anunció que, tras una revisión exhaustiva de sus archivos, había encontrado material clasificado y procedió a devolverlo a las autoridades. A diferencia de Trump, quien se resistió a la devolución provocando una redada del FBI a su residencia de Mar-a-Lago para recuperarlos.



Algo que el fiscal reconoció en su informe. No obstante, lo que debió traducirse en un triunfo para Biden terminó siendo un duro golpe para el mandatario.



Hur, al explicar en el texto su decisión, afirma que el caso no tenía futuro ante un jurado pues Biden sería visto como un “viejo bonachón con mala memoria”, pero de buenas intenciones.

Biden confundió al presidente de Egipto con el de México, y a Macron con Mitterrand.

Trump confundió al presidente húngaro con el turco, y a Nikky Haley con Nancy Pelosi. (Y cuando era presidente, recomendó inyectarnos con desinfectante contra el COVID-19).

¿Es valido dudar de la… pic.twitter.com/FxMtxNdH5x — Andres Oppenheimer (@oppenheimera) February 9, 2024

La descripción del fiscal, cuya tarea era determinar si había méritos o no para abrirle un proceso, cayó como una bomba al terminar alimentando la narrativa que más le está pesando en esta campaña: su edad y capacidades para cuatro años más en la Casa Blanca.

Facebook Twitter Linkedin

Joe Biden, presidente de Estados Unidos.

El presidente, furioso por las palabras del fiscal, convocó una apresurada rueda de prensa en la que criticó con dureza la caracterización y trató de demostrar que no tiene problemas cognitivos y está en condiciones plenas para desempeñar el cargo.



Pero, en un desafortunado desliz verbal, terminó confundiendo al presidente de Egipto con el de México, creando una tormenta más grande de la que había tratado de apaciguar y que ya está siendo aprovechada por sus rivales para debilitarlo.

De hecho, un grupo de republicanos en el Congreso le solicitó al gabinete de Biden que lo destituya del cargo.



Si alguna lección emergió esta semana es que tanto Trump como Biden, por razones diferentes, seguirán cargando con el pesado lastre que los ha venido hundiendo en la campaña.



El expresidente republicano, según los argumentos de la Corte, no será inhabilitado para participar en la carrera, pero tendrá que enfrentar la justicia de manera simultánea. Y Biden, por su parte, sorteará una percepción que acaba de ser refrendada por el fiscal que lo investigó.



SERGIO GÓMEZ MASERI

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

WASHINGTON