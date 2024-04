La terrible predicción de Mhoni Vidente sobre los sismos en EE. UU. y el eclipse solar

M

En su colaboración con el medio El Heraldo de México, Mhoni dijo que el eclipse solar provocaría el sismo más fuerte de la historia. "Va a mover completamente las energías en el mundo entero", declaró. Añadió que el terremoto podría tener una magnitud de 9,5 grados en el Océano Índico, en Indonesia, en Japón.

También dijo que ocasionará temblores en América. Esto causó alerta, sobre todo por los eventos que acontecieron en los últimos días, cerca del avistamiento del eclipse de Sol: este miércoles se registró un terremoto en Taiwán y el día de hoy un temblor en Nueva York.

La vidente hizo énfasis en que para las antiguas culturas, como los egipcios y los mayas, el Sol era considerado un dios y, cuando este es eclipsado, se generan catástrofes.

"Este eclipse viene muy fuerte. Va a haber fenómenos muy fuertes en el mundo entero. Nos va a reinventar. Pero las fuerzas oscuras van a estar muy presentes", dijo Mhoni. Aseguró también que habrá cambios importantes en el clima y que deben esperarse huracanes muy potentes, además de movimientos sísmicos.

Respecto a los signos que se verán más afectados debido a este fenómeno astronómico, teniendo fuertes cambios de ánimo y energía negativa, Mhoni Vidente señaló que serán los de agua es decir, Piscis, Cáncer y Escorpión, ya que están afectados por la Luna y van a estar muy irritables, probablemente podrían sentirse enfermos y no podrán dormir.

También recomendó no acudir con el dentista, no sacarse ninguna muela, no hacerse ninguna cirugía estética ni médica, tampoco invertir dinero.y se espere hasta el día 11 para realizar algún tipo de intervención médica hasta que se calmen las energías que estarán revueltas por el eclipse.