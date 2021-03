La respuesta de Putin a Biden, que lo consideró un 'asesino'

Las relaciones entre EE. UU. y Rusia parecen sumirse en una crisis luego de que el presidente estadounidense, Joe Biden, calificó a su par ruso, Vladimir Putin, de ser un “asesino” que “pagará las consecuencias” por la injerencia en las elecciones de noviembre pasado.



(Además: Estados Unidos acusa a Rusia e Irán de injerencia en elecciones 2020)

En una entrevista con la cadena ABC News, a Biden se le preguntó por un informe de la inteligencia de EE. UU. según el cual el presidente ruso intentó perjudicar su candidatura en las presidenciales de 2020 y promover la de Donald Trump. “Pronto verán el precio que va a pagar”, afirmó Biden.



Al preguntársele si creía que Putin, acusado de ordenar el envenenamiento del líder de la oposición Alexei Navalni y otros opositores políticos, es un “asesino”, Biden dijo: “Lo pienso”.



La entrevista se emitió mientras el Departamento de Comercio de EE. UU. anunciaba el endurecimiento de las restricciones de exportación impuestas a Rusia a principios de este mes como castigo por el envenenamiento de Navalni.



Sin embargo, tardó solo un día para que el presidente ruso, Vladimir Putin respondiera. El presidente ruso declaró el jueves "el que lo dice lo es", en respuesta a Biden.



"Siempre vemos en los demás nuestras propias cualidades, pensando que son como nosotros", declaró Putin en televisión, añadiendo que esperaba que Biden se encuentre bien y matizando que Moscú no cortará lazos con Washington pero que trabajará con Estados Unidos cuando a Rusia le resulte "beneficioso"

En entrevista con ABC News, Biden afirmó que creía que su homólogo ruso, Vladimir Putin, era un “asesino”. Foto: SHAWN THEW. EFE

Además, le deseó hoy "buena salud" a su homólogo estadounidense. "En cuanto a las declaraciones de mi colega estadounidense, nosotros, como él dijo, nos conocemos personalmente. ¿Qué le contestaría? Yo le diría: 'tenga buena salud'. Le deseo buena salud", dijo Putin en videoconferencia con representantes de Crimea.



Rusia respondió convocando a su enviado en Washington para realizar consultas sobre sus vínculos con EE. UU., pero subrayó que quería evitar un “deterioro irreversible” de las relaciones. “El embajador ruso en Washington, Anatoly Antonov, ha sido invitado a venir a Moscú para realizar consultas con el objetivo de analizar qué se debe hacer y hacia dónde ir en el contexto de los lazos con EE. UU.”, dijo el Ministerio de Exteriores ruso.



(Le puede interesar: Opositor ruso Navalni dice estar en un 'campo de concentración')



“Putin es nuestro presidente, y un ataque contra él es un ataque contra nuestro país”, señaló más temprano el presidente de la Cámara Baja del Parlamento ruso, Viatcheslav Volodin, en su canal de Telegram.



Desde su llegada a la Casa Blanca en enero, Biden ha mostrado una gran firmeza frente a Putin, en contraste con la actitud más suave mostrada por Trump, muchas veces criticada incluso desde su propio campo republicano.

Según los servicios de inteligencia de EE. UU., Putin (foto) interfirió a favor del ahora expresidente Donald Trump. Foto: EFE/EPA/ALEXEI DRUZHININ

Washington ya sancionó a comienzos de marzo a siete altos responsables rusos en respuesta al envenenamiento de Navalni, del que los servicios de inteligencia estadounidenses responsabilizan a Moscú.



Este miércoles, también en respuesta al uso de “armas químicas”, el Departamento de Comercio estadounidense anunció que expandía las restricciones de productos sensibles hacia Rusia, sin dar más detalles.



Estas medidas no mejoran “las posibilidades de una normalización de las relaciones”, reaccionó el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguei Ryabkov. “EE. UU. será plenamente responsable de un mayor deterioro de las relaciones ruso-estadounidenses, no debe haber ninguna duda al respecto”, dijo, citado por la agencia estatal de noticias RIA Novosti.



Pero EE. UU. defendió este miércoles el estilo “directo” del presidente estadounidense a la hora de criticar a Rusia y a Putin. “Nuestro Gobierno va a tener un enfoque hacia Rusia distinto al de la anterior administración. Vamos a ser claros y vamos a ser directos en áreas en las que tengamos preocupaciones”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki.



Las agencias de inteligencia estadounidenses investigan además otros hechos de los que Washington ya ha sospechado abiertamente de Rusia, como un reciente ataque informático de grandes proporciones o el pago de primas a los talibanes para matar a soldados estadounidenses en Afganistán.



En un nuevo informe, las autoridades estadounidenses acusaron también a “actores ligados al Gobierno ruso” de nuevas injerencias electorales en 2020, después de las de 2016.



En un documento de 15 páginas, todos los servicios de inteligencia de EE.UU., incluidas la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, en inglés), afirman que Putin “autorizó” una “amplia gama” de operaciones para minar la confianza pública en el proceso electoral y exacerbar las divisiones en EE. UU., con el fin de ayudar a Trump y dañar tanto a Biden como al Partido Demócrata.



Moscú, de su lado, se defendió este miércoles de las acusaciones, al asegurar que Rusia está lista para proteger sus intereses ante una eventual nueva ronda de sanciones. “Este informe es incorrecto, completamente infundado y sin pruebas”, le dijo a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.



“Rusia no interfirió en las elecciones precedentes” de 2016 que llevaron a la victoria de Trump y “no injirió en las elecciones de 2020” ganadas por Biden, remarcó.



AFP

