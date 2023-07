Con más de 30 millones de descargas en las primeras horas de su lanzamiento desde el miércoles, Threads, la nueva red social de Meta, se podría convertir en la mayor amenaza de Twitter, una aplicación que desde que fue comprada por Elon Musk a finales del año pasado se ha vuelto caótica.



No es la primera vez que Meta (matriz de Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger, de la que es dueño Mark Zuckerberg) se aprovecha de las estrategias exitosas de otras redes sociales copiando su contenido: en 2016, Instagram lanzó Stories o historias para competir con Snapchat, y en 2020 Instagram anunció Reels, una función de video de formato corto que lucha con TikTok.

Apodada por los medios estadounidenses “Twitter killer” (asesino de Twitter), Threads dispara a la red del pajarito creada en 2006 desde su mismo nombre, puesto que esa palabra en inglés significa “hilos” y forma parte de su vocabulario propio.

Debería haber una aplicación

de conversaciones

con más de 1.000 millones de usuarios. Twitter ha tenido la oportunidad, pero

no lo ha logrado FACEBOOK

TWITTER

Tras el lanzamiento, el magnate Elon Musk, dueño de otras empresas como Tesla y SpaceX, amenazó a través de su abogado demandar a Meta debido a la similaridad entre las aplicaciones.



Su abogado acusó a la compañía de “apropiación indebida ilegal de los secretos comerciales de Twitter y otra propiedad intelectual”.



En una misiva asegura que Meta contrató a decenas de exempleados de la empresa de Musk que “tenían y siguen teniendo acceso a los secretos comerciales de Twitter y otra información confidencial”.



Por su parte, la directora ejecutiva de Twitter, Linda Yaccarino, dijo ayer que su red social puede ser “imitada” pero nunca “duplicada”. Yaccarino les escribió a sus seguidores en un tuit: “Ustedes crearon la comunidad de Twitter. Eso es insustituible. Esta es su plaza pública. A menudo somos imitados, pero la comunidad de Twitter nunca puede ser duplicada”.



Lo cierto es que este último movimiento de Zuckerberg contra Musk aumentó aún más la rivalidad entre los dos multimillonarios, que incluso acordaron encontrarse para un combate cuerpo a cuerpo dentro de una jaula.



“¿Alguien cree que esto puede llegar a ser más grande que Twitter?”, preguntó en Threads el luchador de artes marciales mixtas (MMA) Mike Davis, a lo que el presidente de Meta, Mark Zuckerberg, respondió: “Con suerte lo lograremos”.

Primer mensaje en Threads Foto: Threads / EFE

“Tomará algún tiempo, pero creo que debería haber una aplicación de conversaciones públicas con más de 1.000 millones de personas en ella. Twitter ha tenido la oportunidad de hacer esto, pero no lo ha logrado”, añadió el fundador de Facebook.



A diferencia de otros competidores de Twitter, Meta cuenta con una buena base de usuarios. Según sus datos de 2022, Instagram cuenta con 2.000 millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo y Facebook con 2.960. Además, Instagram, junto con TikTok, es una de las redes sociales favoritas entre los más jóvenes.



Tampoco es casualidad que el gigante tecnológico haya lanzado su nueva red social ahora, ya que desde la adquisición de Musk de Twitter, a finales del año pasado, esta red social, que sobre todo es usada por políticos y periodistas, ha experimentado numerosos problemas técnicos, suprimido el método de verificación anterior, ha despedido a gran parte de su nómina y ha sido fuertemente criticada por el tipo de contenido divisorio que promociona.



“Twitter sigue siendo el mejor lugar para las actualizaciones en tiempo real, pero sus grietas se han mostrado durante algún tiempo más allá de la compra de Musk, y este podría ser el momento oportuno para que Meta salte”, dijo Daniel Newman, director ejecutivo de Futurum Group, una empresa de investigación y firma de asesoría, a The Wall Street Journal. No obstante, los expertos señalan que el cambio de una red a otra no se producirá de la noche a la mañana, sino que tomará tiempo.



A simple vista, Threads parece una copia de Twitter donde hay fotos, videos de hasta 5 minutos y textos de publicaciones de hasta 500 caracteres, y se puede interactuar con ellos de tres maneras: dándoles a “me gusta”, volviéndolos a publicar y comentando.



Hasta el propio Zuckerberg reconoció lo mucho que las dos aplicaciones se parecen al tuitear. Una de las ventajas de Threads es que no habrá límite en la cantidad de publicaciones que los usuarios pueden ver en Threads, uno de los diferenciadores clave entre las dos aplicaciones después que el pasado fin de semana Musk anunció (y luego retiró) la medida. De momento, la aplicación solo funciona en teléfonos celulares y está disponible en 100 países, pero ninguno de la Unión Europea.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con AFP y Efe