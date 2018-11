¿Pueden las redes sociales dar pistas de crímenes que se cometerían?

Una red social creada en el 2016 se vio obligada a cerrar su página temporalmente mientras se adelantan las investigaciones contra Robert Bowers, el sospechoso del ataque en una sinagoga en Pittsburgh (Estados Unidos).



Se trata de 'Gab' una plataforma que asimila el modelo de Twitter en el que Bowers habría publicado mensajes como “Los judíos son los hijos de satán”.

Además, según una información revelada por SITE Intelligence Group, que motinorea los movimientos extremistas, dijo que horas antes del tiroteo Bowers publicó en Gab: “A HIAS le gusta atraer invasores para que maten a nuestra gente. No puedo sentarme y ver cómo matan a mi gente. Voy a entrar”.



HIAS es el acrónimo de la Sociedad de Ayuda al Inmigrante Hebreo, un organismo con oficinas en Nueva York y Maryland (EE. UU.).



Esta red social ha sido señalada de ser un espacio popular entre supremacistas en el que comparten sus posiciones y visiones sobre diferentes problemáticas sociales, que suelen ser racistas y xenófobas.



Según un comunicado de la página, “Gab tomó medidas rápidas y proactivas para ponerse en contacto con la policía de inmediato”.



Además, añadió: “Primero hicimos una copia de seguridad de todos los datos de la cuenta y luego procedimos a suspenderla. Posteriormente contactamos al FBI y le informamos sobre esta cuenta y los datos de los usuarios que teníamos en nuestro poder”.



De hecho, cuando EL TIEMPO intentó entrar a la página web de Gab aparece un mensaje que se resumen en: “Gab ha estado trabajando en las últimas horas con el Departamento de Justicia y el FBI para adelantar la investigación. Porque hemos dado información y ahora ellos tienen evidencia suficiente del caso”.

Sin embargo, este no es un ejemplo aislado en el que un criminal suele publicar contenido de odio. De hecho, Cesar Sayoc, el señalado de enviar paquetes bombas a CNN y miembros del Partido Demócrata, también publicaba información sensible en sus redes sociales.



Por su parte, Nikolas Cruz, quien mató a 17 personas en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, en Parkland (EE. UU.), también mostró este tipo de tendencias. La oficina del Sheriff del condado de Broward declaró en su momento que el joven había colgado en sus redes mensajes “muy alarmantes”.



Volviendo al caso de Bowers, en las últimas horas se presentó en juicio. Sin embargo, él no se pronunció ante el tribunal federal salvo para decir que entendía los cargos en su contra. Su abogado presentó una declaración de inocencia, según medios estadounidenses.



Con estos casos surge la pregunta de si podrían las redes sociales dar pistas de crímenes y ser una prueba para determinar la culpabilidad de los asesinos o prevenir en el futuro ataques.

¿Pueden ser las redes una prueba contra posibles crimines?

David Pereira, consultor en ciberseguridad y presidente de Secpro, dice que es difícil que las redes sociales y lo que se publica sea una prueba para determinar si alguien va a cometer un delito.



“En las redes sociales puedo ser quien yo quiera. Se puede publicar con cualquier perfil y publicar con cualquier nombre. Determinar la procedencia de esos mensajes no es fácil”, asegura Pereira.



El consultor en ciberseguridad explica que las personas que utilizan las redes sociales para amenazar personas suelen recurrir a diferentes trucos y artimañas para que las autoridades no rastreen la procedencia de los mensajes.



“La gente puede conectarse con un computador en lugar determinado pero con una VPN aparecer desde otro y lograr que su conexión sea registrada desde cualquier parte del mundo”, añade Pereira. En ese sentido, el experto menciona que hay un problema que tiene que ver con la procedencia u origen delito.



