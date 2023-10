La promesa de Ron DeSantis para México si gana las elecciones de EE.UU.: ¿Es posible?

Las elecciones presidenciales de Estados Unidos serán el 5 de noviembre de 2024. Sin embargo, algunos de los aspirantes ya hicieron promesas de campaña que aseguran cumplirán en caso de ser elegidos primero como candidatos oficiales y después como futuros presidentes. En el caso de Ron DeSantis, actual gobernador de Florida, llamó la atención porque recientemente propuso una polémica medida para enfrentar a los cárteles mexicanos.

El republicano aseguró que, si llega a ser el titular de la Casa Blanca, enviará fuerzas especiales estadounidenses a México: "Vamos a actuar", declaró durante su gira en autobús denominada Never Back Down. Desde su perspectiva, es un problema que se tiene que atender de inmediato. “Es humillante ver que los cárteles tienen ese tipo de control. Están efectivamente invadiendo nuestro país y matando a nuestra gente”. No obstante, ¿su propuesta es practicable?

Para poder actuar como ha prometido, el portavoz de DeSantis, Bryan Griffin, dijo en una entrevista a CNN que, una vez elegido presidente, el gobernador declarará una emergencia nacional que le permita movilizar todos los recursos militares: “Declarará a los cárteles narcoterroristas y cambiará las reglas de enfrentamiento en la frontera”.

De tomar las medidas anteriores, EE.UU. sí podría intervenir en territorio mexicano, pues, incluso sin la aprobación del Congreso, el presidente tendría el poder para desplegar el operativo. Pero ello tendría importantes consecuencias.

Las consecuencias de la propuesta de Ron DeSantis para México

Si bien por ahora las declaraciones del gobernador de Florida son solo palabras, especialistas han dejado ver que emprender acciones militares en México podría desencadenar una crisis diplomática. Hay que recordar que el país azteca es el principal socio comercial del territorio estadounidense, por lo que, si este decidiera intervenir en el país vecino se generarían importantes tensiones.

Así lo consideró Earl Anthony Wayne, un diplomático de carrera que fue embajador de EE.UU. en México de 2011 a 2015. “Hacer esto de la forma en que parecía que iba a hacerlo crearía una crisis enorme con México. Quien esté a cargo de México, incluso si fuera alguien con una buena relación con Estados Unidos, se vería obligado a tomar medidas drásticas y cerrar las fronteras o hacer otras cosas”, declaró para el medio citado.

A su vez, Vanda Felbab-Brown, directora de la Iniciativa sobre Actores Armados No Estatales de la Institución Brookings, coincidió con Wayne. En su visión, habría fuertes complicaciones para el comercio: "Podemos decir lo que queramos de nuestro lado; desde la perspectiva del gobierno mexicano y del ejército mexicano, eso sería visto como una violación considerable de la soberanía".