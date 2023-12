La policía de Nueva York alertó sobre esta nueva estafa

Los ciberdelincuentes siempre están buscando la manera de engañar a las víctimas y en la temporada de fiestas se aprovechan de la urgencia de los compradores en línea y de los despistados que creen que hubo algún problema con su información. A partir del reporte de casos, la policía de Nueva York está advirtiendo sobre una nueva dinámica de fraude.

De acuerdo con un informe de la policía del estado de Nueva York, ya dos personas han sido víctimas de una estafa a través de internet y por teléfono en el condado de Steuben. Según lo relatado por quienes sufrieron el fraude, fueron contactados a través de una ventana emergente en su computadora en la que les alertaban que sus cuentas bancarias habían sido comprometidas y necesitaban comunicarse al número que aparecía en el mensaje para poder proteger su información.

Quienes siguieron las indicaciones que aparecieron en su pantalla se dieron cuenta muy tarde de que en realidad estaban contactando a los ciberdelincuentes y entregándole sus datos personales, permitiéndoles acceder a su dinero y siendo víctimas de robo.

Ante la situación, y previendo que podrían darse nuevos casos, la policía está pidiendo a los ciudadanos que sean contactados a través de una ventana emergente sospechosa, no responder, no llamar al número que aparece, no enviar dinero y contactar a las autoridades de inmediato.

Las autoridades hicieron énfasis en que ese tipo de estafas usualmente están dirigidas a las personas mayores y vulnerables por los que las posibilidades de lograr su cometido son altas. Asimismo están pidiendo a cualquiera que tenga información sobre estos incidentes llamar a la policía estatal de Canandaigua al 585-398-4100.

Se debe estar atento ante los fraudes por internet. Foto: iStock

Cómo evitar ser víctima de fraude en internet

El Departamento de Protección Financiera e Innovación de California ofrece diez consejos para minimizar las posibilidades de ser víctima de fraude cibernético.