Como cada verano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se encuentra reunida en Washington dando curso a un nuevo periodo de sesiones en el que se evalúa la situación de los derechos humanos en la región y los países miembro del sistema interamericano.



El periodo de sesiones 187, que culminó el viernes pasado y contó con 20 audiencias públicas de diversa índole, no tuvo —a diferencia de los años anteriores— ningún espacio dedicado a Colombia.



Si bien no es el primer periodo en la historia reciente en el que la CIDH no agenda una audiencia sobre el país, sí se ve como algo un poco fuera de lo común ya que, por lo general, Colombia ha estado bajo la lupa de esta organización hemisférica con por lo menos dos o tres audiencias por sesión a lo largo de los últimos 25 años.



EL TIEMPO revisó los archivos de la CIDH y encontró que a lo largo de este periodo (2022, sin contar lo que va del 2023) el promedio de audiencias anuales sobre el país ha sido de al menos 13. Si solo se toman los últimos diez años, la cifra baja a ocho por año, mientras que este 2023 solo se ha realizado una audiencia sobre el país, en marzo.



Si las cifras se revisan por periodos presidenciales, los contrastes también saltan a la vista. Durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez se realizaron casi cien entre el 2002 y el 2006 y otras 50 entre el 2010 y 2014.



En el caso del gobierno de Juan Manuel Santos, fueron 36 entre el 2010 y 2014, y 32, del 2014 al 2018. Durante el cuatrienio de Iván Duque se contaron 25.



Y si se evalúan las audiencias realizadas en el primer año de mandato de los exgobernantes en los últimos 20 años, las cifras también tienen un diferencial. Durante el primer año de mandato del expresidente Álvaro Uribe, por ejemplo, se realizaron en total 30 audiencias en la CIDH.

En el actual periodo del presidente Gustavo Petro, próximo a cumplir su primer año, por su parte, se han realizado tres audiencias. Foto: Archivo EL TIEMPO

En el caso de Juan Manuel Santos, la Comisión adelantó un acumulado de nueve audiencias. Mientras que, durante el primer año de Iván Duque como presidente de Colombia, la CIDH llevó a cabo seis audiencias.



En el actual periodo del presidente Gustavo Petro, próximo a cumplir su primer año, por su parte, se han realizado tres audiencias. Dos de ellas en octubre del año pasado, que habían sido solicitadas antes de que llegara a la presidencia, y la de este año, que fue sobre un caso de 1990 en el que se busca determinar la responsabilidad del Estado por unos asesinatos cometidos en la costa norte del país y que involucran a la Armada Nacional.

La situación de violencia en los territorios colombianos es grave y requiere un monitoreo constante con todos los mecanismos que tiene la Comisión FACEBOOK

Este diario hizo diversas consultas entre la comunidad de ONG y exfuncionarios para conocer su impresión sobre la baja actual de audiencias sobre el país. De acuerdo con Juan Pappier, de Human Rights Watch (HRW), “cualquiera que sea la razón para ello, es una lástima que no haya ninguna audiencia sobre Colombia en esta sesión de la CIDH. La situación de violencia en los territorios colombianos es grave y requiere de un monitoreo constante con todos los principales mecanismos que tiene la Comisión”.



Pappier destacó que, recientemente, HRW documentó que en estos primeros seis meses del año fueron asesinados 77 defensores de derechos humanos y líderes sociales en el país. Eso sumado a que, en su informe anual, revelado en marzo pasado, el Departamento de Estado de EE. UU. volvió a concluir que la situación de derechos humanos en Colombia continúa siendo delicada, y advirtió que hay muchas preguntas sobre la ‘paz total’ que ha propuesto Petro.

Foto de archivo de pancartas sobre los líderes sociales. Foto: EL TIEMPO

¿Qué dice la CIDH?

En los últimos años, la CIDH ha dedicado sus audiencias sobre el país a revisar temas como el asesinato de defensores y activistas, los ‘falsos positivos’, los acuerdos de paz y la situación general de los derechos humanos. Por lo general, y esta es una dinámica casi hemisférica, los gobiernos de turno tratan de evitar las audiencias, pues son vistas como una especie de fiscalización.



Ahora bien, los periodos de sesiones en los que no hubo audiencias sobre el país coincidieron con momentos particulares. El primero ocurrió en 2017, cuando la CIDH dedicó las audiencias a casos de Norteamérica, en particular de Estados Unidos y Canadá; al año siguiente, en 2018, cuando estas se realizaron en Bogotá, y se frenó el tema en 2020 debido a la pandemia.



Este diario consultó con la CIDH y le pidió un pronunciamiento oficial sobre la ausencia de audiencias sobre Colombia en este periodo de sesiones y su bajo número en lo que va de este 2023.



Al respecto, la Comisión aseguró que las audiencias de la CIDH por lo general se agendan por tres vías: solicitadas directamente por la Comisión, por miembros de la sociedad civil o por los Estados miembro. Pero, en todos los casos, la Comisión tiene la última palabra para concretar la citación.



“La CIDH decide qué audiencias públicas se llevarán a cabo en cada periodo de sesiones, con base en el reglamento institucional, atendiendo a criterios de equilibrio geográfico y temáticos de agenda de derechos humanos relevante en la región”, afirmaron.

Foto de archivo de una reunión de la Cancillería junto a la CIDH. Foto: Cancillería

En ese sentido, y de acuerdo con la Comisión, los motivos obedecen a que se decidió dar relevancia a países del Caribe, como Belice, Haití y Jamaica, que enfrentan una situación compleja de derechos humanos.



No obstante, aunque reconocen que en 2023 se han reducido las audiencias dedicadas a Colombia, afirman que el país sí estuvo presente en audiencias de carácter regional que se realizaron sobre “violencia obstétrica, personas defensoras, desaparición forzada, mujeres que son familiares de personas privadas de libertad y judicialización contra personas que ejercen la libertad de expresión”.



Así mismo, la CIDH afirma que las audiencias son solo uno de los mecanismos que se utilizan para monitorear la situación y que se suman a las visitas a los países, los informes temáticos, su informe anual y distintos mecanismos de seguimiento a las recomendaciones.



Sobre esto último, la Corte menciona que en enero de este año se publicó el informe de seguimiento sobre las recomendaciones que surgieron tras una visita al país en 2021 y que en junio pasado se creó el Mecanismo de Seguimiento Conjunto al Cumplimiento de las Recomendaciones.



“Por lo anterior, se recalca que es importante comprender la integralidad de los mecanismos con los que cuenta la CIDH para contribuir de manera efectiva con la promoción y protección de los derechos humanos y los que se van implementando en el marco de una estrategia en diálogo amplio con diversos sectores de cada sociedad o país”, dijo la CIDH.

A pesar de la argumentación, el tema no deja de inquietar porque se podría percibir como una falta de seguimiento a una situación en la que los derechos humanos siguen ampliamente vulnerados o, peor aún, que ha habido mejoras sustanciales de la situación en el país, lo que va en contravía de las cifras que manejan diversos organismos.



“Es curioso que cuando existe un gobierno de izquierda, en el que grupos ilegales continúan asesinando líderes y personas en proceso de desmovilización, la CIDH ya no haga audiencias sobre Colombia. Tal vez, eso evidencia los lamentables sesgos que se suelen presentar en ese órgano”, dijo el expresidente Duque.



La Oficina Internacional de Derechos Humanos-Acción Colombia (Oidhaco) trabajó un informe sobre la situación en el país entre 2018 y 2022 con una coalición de 67 grupos y organizaciones de coordinación internacional que incluyó a la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola).



A finales de junio pasado, el informe reveló que las personas defensoras de DD. HH. y líderes sociales siguen siendo atacadas, amenazadas y asesinadas en niveles récord, a pesar de la firma de los Acuerdos de Paz de 2016 con las Farc. El reporte aseguró que colapsó pidiendo avances en la aplicación de medidas de protección colectiva, ya que el informe indica que las medidas de protección brindadas por el Estado a través de la Unidad Nacional de Protección (UNP) son insuficientes.



También fue crítico el exvicepresidente y exembajador Francisco Santos, quien estuvo encargado del tema de DD. HH. durante los dos cuatrienios de Uribe: “Para mí eso lo que demuestra es que la CIDH solo mira el tema de los derechos humanos a partir de una agenda ideológica”.



Datos de la Misión de Verificación de la ONU detallan que entre enero de 2018 y mayo de 2023 han sido asesinadas 1.264 personas defensoras de derechos humanos y liderazgos sociales, así como 329 firmantes de paz.



Ante este panorama sombrío, la actividad de la CIDH no parece responder a la realidad que vive el país.



“Es importante que la CIDH no pierda interés y su función de fiscalización frente a la situación de DD. HH. en el país que continúa siendo muy delicada, como lo demuestra el asesinato de defensores de derechos humanos, líderes sociales y desmovilizados de las Farc”, resume el expresidente Santos. ¿Qué pasará?



SERGIO GÓMEZ MASERI

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

WASHINGTON

En Twitter: @sergom68