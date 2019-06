Se crece la pelea entre Trump y el ‘New York Times’

Decir que el diario 'The New York Times' y el presidente Donald Trump no están en los mejores términos se queda corto. Esto, ante la disputa entre el mandatario y el prestigioso medio de comunicación, la cual se elevó varios decibeles este fin de semana luego de que Trump calificó de “traición” un artículo publicado el sábado en el que el 'Times' revela un aumento de los ciberataques de EE. UU. contra el sistema energético de Rusia.

“¿Pueden creer que el, en vías de fracaso, 'New York Times' acaba de publicar una historia en la cual dice que EE. UU. está aumentando de manera sustancial sus ataques a Rusia? Esto es virtualmente un acto de traición del que antes era un gran periódico, pero ahora (se ve) desesperado por una noticia, cualquier noticia, así sea mala para el país”, trinó el presidente a través de su cuenta de Twitter.



En un mensaje posterior, el mandatario elevó aún más el tono al calificar de falsa la historia y tildar a los autores de “verdaderos cobardes, sin duda, los ENEMIGOS DEL PUEBLO”.Ayer, el Times respondió a los ataques de Trump advirtiendo que acusar a los medios de comunicación de traición era “peligroso”.

Así mismo, defendió a la reportera del artículo indicando que habían contactado a la Casa Blanca antes de hacer público el artículo y que varias fuentes les indicaron que no había nada en la nota que les generara preocupación por la seguridad nacional, un dato que también se incluyó en la nota.



Según alega la publicación, EE. UU. estaría introduciendo virus y usando otros tipos de armas cibernéticas contra plantas de energía y oleoductos con el fin de generar caos en ese país.



El diario dice que EE. UU. estaría respondiendo a ataques de Moscú contra la infraestructura del país que son muy similares y en retaliación por la intervención en las campañas políticas del 2016 y el 2018.

El artículo subraya que el contraataque sería mucho más agresivo que los hechos en el pasado en el campo de batalla cibernético.



Quizá el dato más interesante, y que explicaría la ira de Trump, sea que –según el Times– al presidente no se le habría informado, pues temían que impidiera las maniobras.



En otras palabras, que volviera a “proteger” a la Rusia de Vladimir Putin como lo hizo en otras ocasiones. Como se sabe, si bien toda la comunidad de inteligencia del país coincide en que Rusia metió sus manos en las elecciones del 2016, Trump dice no creer en esa versión.



La rivalidad de Trump con el Times lleva ya varios años y se relaciona con el cubrimiento que este medio le dio a su campaña electoral. El mandatario considera que el diario ha sido muy crítico y le hace oposición. Un concepto similar al que tiene de otros medios como CNN y 'The Washington Post'.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en conversación con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante el G20 en el 2017. Foto: Carlos Barria / Reuters

La reciente queja de Trump, aparte de temeraria, resulta un poco irónica. Tan solo la semana pasada, el mandatario desató una enorme polémica al indicar que no veía problema en que otros países le pasaran información negativa de alguno de sus rivales políticos.



Lo que, según el propio director del FBI, sería una clara intervención extranjera en los asuntos internos de EE. UU. y razón por la que Washington estaría ahora castigando a Moscú con ataques cibernéticos.



Precisamente, el mandatario hará mañana el lanzamiento de su campaña a la reelección en Orlando, Florida, mientras que el primer debate público de los aspirantes a la nominación por el Partido Demócrata se tendrá lugar en Miami. La elección del llamado ‘estado del sol’ tiene un gran significado, pues ha demostrado que puede darle el triunfo a cualquiera de los dos partidos y tendrá un papel decisivo en las presidenciales de 2020.

En 2016, Trump le ganó a la demócrata Hillary Clinton en Florida por solo 1,2 puntos, mientras que, cuatro años antes, Barack Obama, quien buscaba la reelección, derrotó al republicano Mitt Romney en este estado por 0,9 puntos.



Ganar en Florida es importante para llegar a la Casa Blanca porque es el único de los cuatro estados más poblados del país cuyo resultado es impredecible y siempre está en duda quién se llevará los 29 votos que le corresponden en el Colegio Electoral, el cual es el órgano que finalmente define al ganador de las elecciones.

La rivalidad de Trump con el Times lleva ya varios años y se relaciona con el cubrimiento que este medio le dio a su campaña electoral. Foto: Archivo / AFP

El registro de votantes, que estará abierto hasta 29 días antes de las elecciones del 3 de noviembre de 2020, muestra por ahora que la votación en Florida será reñida.

Hasta el pasado abril se habían registrado 4,9 millones de votantes demócratas, 4,7 millones republicanos y 3,6 millones independientes. Por todo eso, ambos partidos se han volcado en Florida en estos primeros tiempos de una campaña que cada vez comienza con mayor anticipación.

El presidente, quien ha hecho de su club Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, la casa presidencial de invierno, es un asiduo visitante del estado, tanto para descansar como con fines proselitistas. Al día siguiente de dar inicio a su campaña para la reelección en el Amway Center de Orlando, Trump asistirá a un acto de recaudación de fondos en un club de su propiedad en Doral, el condado de Miami-Dade.



Una encuesta de la Florida Atlantic University muestra que la popularidad de Trump está en alza en Florida, pues pasó de un 41 por ciento de aprobación el pasado febrero a un 47 por ciento en mayo, mientras que el porcentaje de los que desaprueban su gestión bajó del 46 al 44 por ciento.



Sergio Gómez Maseri

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington