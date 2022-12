La empresa familiar de Donald Trump fue declarada este martes culpable de fraude y evasión fiscal por un jurado de Nueva York en un duro golpe para el expresidente, quien aspira volver a la Casa Blanca.



El fiscal del distrito de Manhattan Alvin Bragg, a cargo del caso, dijo en un tuit que la Trump Organization fue condenada "por todos los cargos".



Las dos compañías declaradas culpables por un jurado en Manhattan son Trump Corporation y Trump Payroll Corporation, mientras que ni el expresidente ni sus familiares habían sido inculpados en este caso.



La Fiscalía de Manhattan había acusado a la empresa de operar durante más de 15 años una trama de evasión fiscal, argumentando además que la trama llegó a los niveles más altos de responsabilidad, frente al argumento de la defensa de que sus orquestadores actuaron en beneficio propio y no en nombre de la empresa.



Aunque la justicia se limitará a poner una multa, que puede llegar a los 1,5 millones de dólares, lo que no afectará demasiado a las finanzas del multimillonario, la condena puede suponer un duro golpe a su reputación en su intento de volver a la Casa Blanca en 2024.



El jurado reconoció que la Trump Organization -que actualmente dirigen dos de sus hijos, Donald Jr y Eric Trump- pagó retribuciones económicas en negro a los altos ejecutivos entre 2005 y 2021.



El exdirector financiero de la empresa y cercano a Donald Trump, Allen Weisselberg, se había declarado culpable el pasado 18 de agosto de 15 cargos por defraudar y evadir impuestos por 1,76 millones de dólares en ingresos no declarados entre 2005 y 2021.



El exejecutivo, de 75 años, que trabajó para los Trump desde 1973, fue uno de los testigos clave del juicio, admitió que él ideó el andamiaje con la compañía para recibir beneficios no declarados como el usufructo de un apartamento en un elegante barrio residencial en Manhattan, autos de lujo para él y su esposa y el pago de matrículas en un colegio privado para sus nietos.



