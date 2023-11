La nueva ley de Florida que causó controversia otra vez entre la comunidad LGBT

El estado de Florida ha vuelto a ser centro de atención debido a una nueva ley que prohíbe el uso de pronombres de género en las prácticas laborales. El proyecto de ley, titulado "Ley relativa a prácticas de identidad de género en el trabajo", generó controversia en la comunidad LGBT y ha levantado debates sobre la protección de los derechos de las personas transgénero en el ámbito laboral.

La ley, denominada HB 599, crea la Sección 110.1051 del Código de Estatutos de Florida, que aborda el uso de títulos y pronombres personales en el entorno laboral. Según esta sección, se prohíbe a los empleadores y contratistas exigir, proporcionar o solicitar ciertos títulos y pronombres, y se prohíben las acciones punitivas contra aquellos que no cumplan con estas solicitudes.

El proyecto de ley también establece que es una práctica laboral ilícita que un empleador tome medidas adversas contra un empleado o contratista, basándose en creencias religiosas profundamente arraigadas o creencias basadas en la biología. Esto incluiría visiones tradicionales o bíblicas de la sexualidad y el matrimonio, así como desacuerdos con la ideología de género.

Por otro lado, se decreta que en Florida, un trabajador o persona contratada no puede ser forzado a utilizar títulos o pronombres que no coincidan con su género como condición para conservar su empleo. Además, la ley prohíbe penalizar o tomar medidas en contra de un empleado o contratista por no usar los títulos o pronombres preferidos por otra persona.

BanderaLa ley entrará en vigor el 1 de julio de 2024, prometiendo continuar siendo objeto de intensos debates. Foto: Istock

La polémica por el uso de pronombres de género en el trabajo en Florida

La modificación en la Sección 760.10 indica que es considerada una práctica laboral ilegal para organizaciones sin fines de lucro o empleadores que reciben fondos del estado requerir, como condición de empleo, cualquier tipo de capacitación, instrucción o actividad relacionada con la orientación sexual, identidad de género o expresión de género. En otras palabras, la ley busca evitar que se impongan ciertos requisitos sobre estos temas en el ámbito laboral, buscando garantizar la libertad de los trabajadores en cuanto a su identidad y expresión de género.

La respuesta a esta legislación ha sido mixta. Los defensores argumentan que protege la libertad religiosa y las creencias biológicas, mientras que críticos, incluida la comunidad LGBT, afirman que la ley podría permitir la discriminación contra personas transgénero en el lugar de trabajo.

La Sección 110.1051 establece que el Departamento de Servicios de Administración está autorizado para adoptar reglas para administrar esta ley. La entrada en vigencia de esta legislación está programada para el 1 de julio de 2024, y se espera que continúe generando debates y discusiones sobre la equidad y los derechos en el ámbito laboral en el estado de Florida.