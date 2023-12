La nueva demanda por explotación sexual infantil que enfrenta Nirvana en California

El Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Noveno Circuito reabrió la demanda de Spencer Elden contra los integrantes de Nirvana por pornografía infantil. Aunque esta había sido desestimada en 2022, el relanzamiento del álbum Nevermind, en cuya portada aparece el demandante desnudo cuando era un bebé, sienta las bases para que el caso vuelva a tribunales.

El joven artista Spencer Elden demandó a Nirvana por explotación sexual en 2021, pero el caso fue desestimado, ya que las autoridades consideraron que había pasado mucho tiempo. Sin embargo, la demanda ha sido reabierta por el Tribunal de Apelaciones de California, dado que la agrupación volvió a publicar la foto en la que aparece desnudo cuando era un bebé, debido al relanzamiento del disco.

Spencer, quien tenía solo cuatro meses cuando fue fotografiado nadando desnudo, está solicitando una compensación económica, bajo el alegato de que ni Kurt Cobain, ni el resto de Nirvana, lo protegieron de ser explotado sexualmente. Aunque el caso había sido desestimado, el Tribunal de Apelaciones considera que cada republicación del álbum puede constituir una nueva lesión, por lo que la demanda podría continuar, dio a conocer TMZ.

El caso de Spencer Elden ha causado polémica, ya que el joven muchas veces contó que se sentía orgulloso e incluso agradecido, por ser el bebé de la portada de Nirvana. Cuando presentó la primera demanda, se cumplían 30 años desde la publicación del álbum en 1991. En la querella alegaba que su “verdadera identidad y nombre legal están para siempre ligados a la explotación sexual comercial que experimentó cuando era menor de edad (a causa de la imagen) que ha sido distribuida y vendida en todo el mundo desde que era un bebé hasta la actualidad”.

En ese entonces, Spencer pedía una compensación de, al menos, US$150.000, por parte de cada uno de los integrantes de la banda de grunge o de sus descendientes, o sea Dave Grohl y Krist Novoselic; así como el administrador de la propiedad de Kurt Cobain y su exesposa, Courtney Love; además de Kirk Weddle, el fotógrafo que capturó su imagen.

Aunque cuando el álbum cumplió 10, 20 y 25 años, Spencer Elden estuvo dispuesto a recrear la imagen, siempre usando traje de baño, en 2016 expresó cierta molestia por la notoriedad que el uso de su imagen le causaba. “Me desperté de repente ya siendo parte de este gran proyecto… Es bastante difícil, sientes que eres famoso por nada”, dijo a Time

“Es difícil no enojarse cuando escuchas de cuánto dinero se trataba”, narró al mismo medio. “(Cuando) voy a un juego de béisbol y pienso: 'Hombre, todos en este juego probablemente han visto mi pene de bebé', siento que me revocaron parte de mis derechos humanos”, expresó el artista, quien en otras ocasiones habló de forma positiva sobre ser la portada de Nevermind.

“Siempre ha sido algo positivo y me ha abierto las puertas”, le dijo a The Guardian en 2015. “Ahora tengo 23 años y soy artista, y esta historia me dio la oportunidad de trabajar con Shepard Fairey durante cinco años, lo cual fue una experiencia increíble. Es un gran conocedor de la música: cuando escuchó que yo era el bebé Nirvana, pensó que eso era genial”, contó.