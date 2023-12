La nueva atracción que te hace volar para ver Nueva York desde lo alto

Nueva York es una de las ciudades más visitadas de Estados Unidos. Se trata de una metrópoli llena de atractivos, la Estatua de la Libertad, Central Park, la Quinta Avenida, además de una interesante vida nocturna, gastronomía de primer nivel y actividades para todos los gustos. Pero acaba de llegar una nueva manera de conocer y enamorarse de la Gran Manzana, una experiencia no apta para cardíacos que eleva a los turistas hasta el cielo.

Uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad es el Rockefeller Center que cuenta con una nueva atracción llamada "Top of the Rock: The Beam", ubicada en el piso 69, una gran oportunidad para ver la ciudad desde lo alto y recrear una de las imágenes más icónicas de NY.

En esta experiencia las personas tienen que subir a una viga que los eleva a 12 pies por encima de la plataforma de observación del Rockefeller Plaza para luego girar 180 grados y que las personas puedan tener una vista privilegiada de zonas como Central Park.

La idea de esta atracción es que las personas puedan recrear una de las fotografías más emblemáticas que le dieron la vuelta al mundo y fue publicada por primera vez en el New York Herald Tribube en 1932. Se llama "Lunch Atop a Skyscraper" o "Almuerzo en la cima de un rascacielos", en la que se muestra a 11 herreros comiendo sentados sobre una viga de acero a más de 800 pies del suelo, una imagen que fue tomada como captura publicitaria durante la construcción del piso 69 del edificio 30 Rock.

Lunch Atop a Skyscraper Foto: Wikimedia

El acceso a The Beam tiene un precio de US$25 adicionales al costo de entrada que es de entre US$34 y US$55 dependiendo de si se trata de menores entre 6 a 12 años adultos o personas jubiladas. Los niños de hasta 5 años entran gratis y los boletos pueden comprarse desde la página de internet de Rockefeller Center. Es importante mencionar que los visitantes son asegurados a la viga con un cinturón de seguridad y que la atracción está pensada para sostener a hasta siete personas.

The Beam en Rockefeller Center no es solo una experiencia para mirar la Nueva York desde las alturas

Si bien el atractivo más interesante de Top of the Rock: The Beam es la posibilidad de observar la Gran Manzana desde las alturas, no es la única razón para visitar este atractivo, pues también brinda a los visitantes la oportunidad de disfrutar de una opción gastronómica en The Weather Room.

Todos saben que en esta época Nueva York tiene temperaturas bajas y después de poder admirarla desde las alturas y tomar las mejores fotografías, nada mejor que un chocolate caliente y algo de comida para entrar al calor.

Y pronto los visitantes tendrán una opción más, pues en 2024 se tiene prevista la apertura de otra experiencia llamada Sky Lift que estará disponible en el piso 70 y elevará a aquellos que se atrevan 30 pies sobre el techo más alto sobre una plataforma circular de vidrio. En ese plan también se incluirá un nuevo nivel Mezzanine en donde se mostrará la historia del Rockefeller a través de exhibiciones interactivas, modelos digitales y otras tecnologías inmersivas.