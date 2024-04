La mujer de Texas con las piernas más largas del mundo reveló cómo encuentra su talla

la convierte en la mujer con las piernas más largas del mundo, pero, ¿cómo hace una persona con esas características para encontrar ropa de su talla? En sus redes sociales, la protagonista de esta historia contó el secreto. Una joven en Austin, Texas mide aproximadamente dos metros de alto y sus piernas 132 centímetros, lo que, pero, ¿? En sus redes sociales, la protagonista de esta historia contó el secreto.

Maci Currin tiene 21 años y constantemente usas sus redes sociales para compartir cómo es la vida de una mujer que mide más de dos metros de altura, pues aunque es una estatura impresionante, no todo en su vida es positivo, según en sus diferentes videos y publicaciones de TikTok e Instagram.

En algunos de estos, señaló que hay ciertas complicaciones de su estatura, como el hecho de conseguir una pareja o bien, que debe lidiar con comentarios poco amables, pues cuenta con más de 90.000 seguidores entre ambas redes sociales.

Otra de las cuestiones que ha llamado la atención de sus seguidores es el hecho de hallar ropa de su talla, pues las medidas de la mujer texana son poco habituales. Ante este hecho, la creadora de contenido contó cómo logra comprar prendas que le queden bien y se adapten a su estilo.

Su estatura la hace sentir única. Foto:Instagram Maci Currin Compartir

De acuerdo con el diario The New Yok Post, la mujer compra su ropa principalmente en la tienda American Tall, aunque no tienen pantalones largos que le ajusten a la perfección. Señaló que debe mandarlos a hacer a la medida y esto le cuesta aproximadamente US$250 por cada par de jeans.

Maci Currin asegura que solo tiene un par de pantalones que le queden bien. Sin embargo, está contenta con su estatura a pesar de los contratiempos que esta la pueda ocasionar. También dice que es una ventaja, ya que esta característica la hace ser única. Ante esta situación,que le queden bien. Sin embargo, está contenta con su estatura a pesar de los contratiempos que esta la pueda ocasionar. También dice que

La mujer supera ampliamente la estatua promedio en Estados Unidos

De acuerdo con Centro Pediátrico de Crecimiento, la estatura promedio en Estados Unidos para los hombres es de 1,75 metros, mientras que para las mujeres es de alrededor de 1,62 metros, por lo que la joven tiene una gran diferencia con la media.