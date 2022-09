El estado de Florida pagó la semana pasada 615.000 dólares a una compañía de aviación como parte de su programa de reubicación de migrantes, bajo el cual el gobernador floridano, Ron DeSantis, envió este miércoles a casi 50 venezolanos a una isla de Massachusetts, según informó este viernes un medio local.



Los periodistas del diario Tampa Bay Times investigaron los registros oficiales y hallaron el pago hecho el 8 de septiembre a Vertol Systems Company Inc. para encargarse del "programa de reubicación de extranjeros no autorizados".

El programa, activado este miércoles, depende del Departamento de Transporte de Florida y en el último presupuesto se le otorgó una partida de 12 millones de dólares.



El diario indicó que no logró que fuentes oficiales de Florida respondieran a su pregunta de si el pago corresponde al traslado del grupo de venezolanos a la isla Martha's Vineyard.



Esa medida ha originado un aluvión de críticas al republicano DeSantis, quien este jueves sostuvo que lo hizo porque el presidente de Estados UNidos, el demócrata Joe Biden, "no mueve un dedo" para hacer más segura la frontera con México y se cuelan "millones" de indocumentados en el país.



Los venezolanos trasladados a la isla a cuenta de Florida entraron a Estados Unidos por Texas, según declararon a los medios.



Algunos dijeron que solicitaron asilo a su llegada al país y que cuando se subieron al avión que les llevó a la isla, un lugar exclusivo donde tienen mansiones políticos y millonarios, no sabían que ese era su destino.



Desde la Gobernación de Florida no se han dado detalles de la operación. Tan solo una portavoz del gobernador DeSantis informó el miércoles por la noche que los inmigrantes fueron llevados a Marthas's Vineyard en dos aviones, aunque otras fuentes desde la isla dijeron que fue solo uno y que despegó de San Antonio (Texas) para un viaje con varias escalas, una de ellas en Florida.

Ron DeSantis, gobernador de Florida. Foto: AFP

El jueves, cuando estalló el escándalo por la decisión de DeSantis, dos autobuses enviados por el gobernador de Texas, Greg Abbott, llegaron a Washington con unos 75 inmigrantes, que fueron dejados cerca de la casa de la vicepresidenta Kamala Harris.



Abbott dijo en un comunicado que no tenía relación directa con el envío de los migrantes venezolanos a Martha's Vineyard.



Por su parte, DeSantis, que ha sido acusado de "inhumano" y "vil" y de hacer uso de los migrantes como "peones" de su estrategia política para la reelección, no confirmó que hubiera existido coordinación con su colega de Texas para el traslado de migrantes.



No obstante, dijo que hay políticos que buscan "formas innovadoras" para contrarrestar la política de "fronteras abiertas" que, según su parecer, mantiene Biden.



El Gobierno de Massachusetts anunció este viernes el traslado voluntario a la Base Conjunta de Cape Cod (JBCC) del medio centenar de migrantes enviados de forma intempestiva la noche del miércoles por DeSantis a la isla Martha's Vineyard.



La oficina del gobernador de Massachusetts, el republicano Charlie Baker, informó de que el traslado será voluntario y agradeció a las autoridades locales de Martha's Vineyard que se movilizaron para recibir a los inmigrantes, entre ellos varios niños.



La Agencia de Manejo de Emergencias de Massachusetts (MEMA) está coordinando los esfuerzos entre funcionarios estatales y locales para garantizar el acceso a alimentos, refugio y servicios esenciales para estos hombres, mujeres y niños.



Baker también planea activar hasta 125 miembros de la Guardia Nacional de Massachusetts como parte de la ayuda.

EFE