La millonaria multa que pagará NY por obligar a musulmanas a quitarse el hijab

Luego de haberse presentado una demanda colectiva encabezada por dos mujeres musulmanas, la ciudad de Nueva York acordó pagar US$17'500.000 debido a que violó los derechos religiosos al obligarlas a quitarse el hijab para realizar fotografías policiales luego de arrestarlas.

En 2017, Jamila Clark y Arwa Azis fueron arrestadas en Manhattan y Brooklyn por violar órdenes de protección. No obstante, calificaron las acusaciones como falsas. Al año siguiente, ya con la asesoría de abogados, presentaron la demanda pues, dijeron, sintieron vergüenza y trauma después de haber sido obligadas a quitarse sus velos y es que, según dijeron sus abogados, quitarse los hiyabs fue equivalente a haberlas desnudado.

Al respecto, Clark, en una declaración proporcionada por sus abogados a la que tuvo acceso Fox News, dijo: "cuando me obligaron a quitarme el hiyab me sentí como si estuviera desnuda. No estoy segura de que las palabras puedan expresar lo expuesta y violada que me sentí".

Luego de la situación, el departamento de policía de Nueva York acordó en 2020 permitir que tanto hombres como mujeres se cubran la cabeza durante las fotografías policiales, siempre y cuando se pueden ver claramente sus rostros. De esa manera, se respetan las creencias religiosas, pero también se siguen los procedimientos policiales.

La demanda en Nueva York ayudará a otras mujeres musulmanas

A pesar de que el acuerdo financiero aún debe ser aprobado por un juez del tribunal de distrito, de acuerdo con Fox News, más de 3.600 personas serán elegibles para recibir la indemnización.

Se calcula que las víctimas recibirán alrededor de US$13'100.000 luego de deducir los honorarios y los costos legales. Así, de acuerdo al número de reclamaciones estimadas, que aún podría crecer, cada mujer afectada podría recibir entre US$7.824 y US$13.125.

Ante la situación, Clark dijo que se sentía muy orgullosa de estar contribuyendo a lograr justicia para miles de musulmanas en Nueva York.