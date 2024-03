La mamá de EE. UU. que causó controversia porque les cobra renta a sus hijos pequeños

Una mamá contó cómo le cobró el alquiler a sus hijos de 9, 8 y 6 años y el internet reaccionó. La tiktoker contó que, La tiktoker contó que, para enseñar sobre finanzas sanas a sus hijos , los hace trabajar para ganar su mesada y también les pasa factura de gastos como alimentos, alquiler y servicios.

Aumentamos la mesada de los niños para que pudieran pagar facturas ‘simuladas’. Quiero que tengan sentido de la responsabilidad y aprendan a gestionar los gastos en un entorno seguro”, explica la creadora de contenido. Samantha Bird usa su cuenta de TikTok para enseñar “Finanzas personales para niños y sus padres”, según indica en la biografía de su perfil. La mamá de tres, cuenta con más de 51.700 seguidores y algunos de sus videos rebasan los cinco millones de vistas. “. Quiero que tengan sentido de la responsabilidad y aprendan a gestionar los gastos en un entorno seguro”, explica la creadora de contenido.

Para la mujer de Holland, Michigan, es importante que los niños aprendan de finanzas, pues no quiere que sufran el pesar de acumular y arrastrar una enorme deuda, experiencia que ella misma vivió junto a su esposo.

Samantha tardó años en lograr balancear su economía y considera que enseñar a los niños a ganar su dinero, seguir un presupuesto, cubrir sus gastos y ahorrar, es la clave para que tengan un mejor futuro financiero.

Samantha resguarda en una cuenta de ahorros los US$3 que cobra mensualmente a sus hijos por gastos básicos. Foto:TikTok @samanthabirdshiloh

Se trata de educación financiera para niños, dijo la mamá que les cobra renta

El sistema que propone Samantha se basa en que, cada semana, cada uno de sus hijos recibe US$6 por realizar tareas de la casa que de todas formas deben hacer. Cada mes, los niños deben pagar US$3 correspondientes a alquiler, alimentos y servicios. Para mantener en orden sus finanzas, cada uno de sus hijos usa un cuadernillo, que les sirve para presupuestar sus gastos, saber cuánto tienen ahorrado y alcanzar sus metas financieras.

“Cobramos la renta a nuestros hijos por varias razones. Quiero que conozcan el autocontrol cuando se trata de su dinero y quiero que gestionen sus gastos”, dice la mamá tiktoker en uno de sus videos. “Una vez a la semana nos sentamos con los chicos para hacer cuentas, sacamos sus cuadernos de trabajo y carteras, y luego hablamos de habilidades financieras”, revela Samantha.

La mamá financiera ofrece estos materiales de trabajo en su propia tienda en línea, en donde también tiene a la venta otros productos para ayudar a enseñar conceptos básicos de economía a los niños. El cuadernillo de finanzas para niños hecho por Samantha, se divide en seis secciones: ingresos, ahorros, gastos, donaciones, inversiones y gastos básicos.

Reaccionan ante mamá que cobra renta a sus hijos pequeños



Aunque muchos ven en el sistema de Samanta una forma fácil de enseñar a los niños el valor del dinero y la importancia de seguir un presupuesto. Otros creen que es una forma estresante de educar a los infantes y han criticado a la mamá tiktoker por cobrar el alquiler, alimentos y servicios a sus hijos.

“Dejen que los niños sean niños”, “Son demasiado jóvenes para hacer cosas así, ¡déjelos en paz!”, y “Esto es una locura, tienen tiempo de crecer, déjalos ser niños”, son algunas de las críticas que ha recibido esta mamá, quien también se vio obligada a responder qué pasa si los niños no pueden cubrir sus gastos básicos

“Muchos tienen sentimientos fuertes al respecto”, contó Samantha en un video, luego de recibir críticas por su sistema. “Voy a responder algunas preguntas: ¿Qué pasa si no pagan sus cuentas? Nada, porque son niños. No los desalojo, como muchos sugirieron. Trabajamos con ellos para asegurarnos de que sigan su presupuesto y no es un problema que suceda”, reveló la tiktoker.