¿Por qué una llamada es clave en el proceso para destituir a Trump?

La investigación formal en contra del presidente de EE. UU., Donald Trump, que anunció este martes la líder de la Cámara de Representantes, Nacy Pelosi, pone ahora al mandatario estadounidense contra las cuerdas.



Una conversación telefónica entre Trump y su homólogo de Ucrania, Vladimir Zelensky, fue la razón que dio paso al proceso, que podría terminar con la destitución del presidente. Claves para entender por qué una llamada terminó acorralando al mandatario de EE. UU.

¿Por qué se dice que una llamada podría tumbar al presidente Trump?

El 25 de julio, hace dos meses, el presidente Trump habló vía telefónica con su par ucraniano Vladimir Zelensky. En ella el mandatario estadounidense habría ejercido presión sobre el ucraniano para que investigara las actividades de Hunter Biden, hijo de Joe Biden, el favorito entre los aspirantes del partido Demócrata para disputarle la presidencia.



El inquilino de la Casa Blanca llegó a pedir hasta ocho veces a Zelenski que trabajara con su abogado personal, Rudy Giuliani, para que investigara al hijo del vicepresidente en la época de Barack Obama.

Joe Biden, exvicepresidente de Estados Unidos. Foto: Mike Segar / Reuters

¿Qué tiene que ver el hijo de Biden con esta trama?

Cuando Biden estaba en la Casa Blanca como segundo de Obama, Hunter fue contratado por Burisma Holdings, una compañía energética en Ucrania, para que integrara su junta directiva.



Trump y su entorno al parecer creen que el vicepresidente presionó al gobierno anterior en ese país para que frenara a un Fiscal que estaba investigando casos de corrupción en Burisma Holdings y el posible conflicto de intereses por tener a Hunter como un empleado.



La Fiscalía de Ucrania ya determinó que la empresa no cometió ningún delito al contratar al hijo del exvicepresidente. Y aunque el Fiscal en cuestión fue destituido, contra él existían varios casos de corrupción pendientes que no tienen relación con los Biden.

Vladimir Zelenski, presidente de Ucrania. Foto: EFE

Pero se habla de que durante la conversación con Zelenski, Trump le habría hecho una promesa. ¿Se sabe qué es?

Nadie lo ha revelado aún, pero lo que sí se conoce es que en el período que se dio la llamada, el Congreso de EE.UU. acababa de aprobar US 250 millones de dólares en asistencia para Ucrania y que la Casa Blanca estaba frenando su desembolso. Los fondos fueron finalmente autorizados a comienzos de este mes cuando Trump pidió que se levantara el veto.



Trump confirmó este martes que pidió paralizar la entrega de esos fondos, que finalmente se entregaron este mes a Ucrania, pero argumentó que lo hizo de manera temporal para forzar a países europeos, como Francia y Alemania, a que proporcionen más fondos a Kiev, la capital ucraniana.

Es decir, ¿de fondo lo que hay es un bloqueo de fondos de Trump para coaccionar a un presidente extranjero para que investigara a su probable rival en las elecciones?

Sí. Pelosi lo dijo así: "Si ese fuese el caso, en el que el presidente de Estados Unidos le pide a un Gobierno extranjero que lo ayude de alguna manera para conseguir puntos políticos, eso sería incorrecto”. A juicio de Pelosi, las acciones de Trump suponen una “traición a su juramento del cargo, a la seguridad nacional y a la integridad de las elecciones”.

Nancy Pelosi, líder de los demócratas en la Cámara de Representantes de EE. UU. Foto: Yuri Gripas / Reuters

¿Pero eso es un delito?

No está tipificado como tal, pero sí entra en la órbita de lo que se denomina “abuso de poder”, ya que el presidente habría utilizado sus funciones para obtener un beneficio personal. En suma, Trump le habría pedido al líder de otro país que recopilara evidencia contra su rival político a cambio del desembolso de esa ayuda y probablemente recursos adicionales en el futuro.

¿Pero si fue una conversación personal, cómo se supo de ella?

El escándalo se desató hace uno diez días cuando 'The Washington Post' publicó un artículo según el cual un empleado en la comunidad de inteligencia del país había radicado un queja formal ante el Inspector General en la que revelaba el contenido de la conversación de un alto miembro de la administración con un líder de otro país en la que se discutieron temas "muy sensibles" y se habría hecho una promesa controvertida.



El funcionario hizo su queja a comienzos de agosto amparado en la Ley para la Protección de los Informantes en la Comunidad de Inteligencia, que se aprobó en 1998, y establece un protocolo para denunciar una conducta inapropiada sin que ello afecte la carrera del denunciante.



Bajo ese protocolo el Inspector General debe determinar primero si se trata de una conducta grave, creíble, y urgente o una acusación sin mérito.



Si decide lo primero, debe trasmitir la queja al Director Nacional de Inteligencia que, a su vez, está obligado a depositarla antes las comisiones de inteligencia del Congreso para que estas inicien una investigación.



Eso, precisamente, fue lo que hizo el Inspector General en este caso. Parte del problema arrancó cuando Joe Maguire, actual Director Nacional de Inteligencia encargado, se rehusó a entregar el documento al Congreso alegando que una "autoridad con un rango superior" al suyo se lo habían prohibido. Según se cree, esa autoridad sería la misma Casa Blanca, algo que en sí mismo ha desatado todo un choque constitucional entre el ejecutivo y el legislativo.

¿Se conoce la transcripción completa de la charla?

Aún no, pero Trump autorizó que sea divulgada este miércoles la " transcripción completa" y "desclasificada" de su llamada con su homólogo ucraniano.

¿Cuál es la defensa de Trump?

Dijo que la transcripción mostraría que la llamada fue "totalmente apropiada", que no había presionado a Zelenskiy para que investigara a Biden y que no había habido un "quid pro quo" (intercambio) para la ayuda estadounidense a cambio de una investigación. Trump no ha presentado evidencia de irregularidades por parte de Biden o su hijo.



REDACCIÓN INTERNACIONAL