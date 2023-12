La ley que beneficiará a los trabajadores de Illinois y entrará en vigor en 2024

Luego de la aprobación de la ley SB208, los trabajadores de Illinois tendrán la posibilidad de acceder a ciertas horas de licencias pagas sin necesidad de informar a su empleador o de negociar cada caso en particular. La legislación entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2024 y les otorgará la posibilidad a todos los empleados del estado de contar con tiempo libre por diversos motivos.

La normativa fue firmada por el gobernador, J.B. Pritzker, hace meses y modificará este aspecto de las relaciones laborales ya en el comienzo del próximo año. El monto de tiempo libre pagado dispuesto en la ley se mide de manera anual; es decir, la cantidad de horas que se pueden gozar de licencia se extienden durante el período de doce meses, según consta en el comunicado que difundió el sitio web oficial de la Asamblea General de Illinois.

Cómo funciona la ley SB208 de licencias pagas en Illinois

La ley establece que los trabajadores pueden gozar de hasta cuarenta horas de licencia paga en el período de un año. Estas no necesitan la aprobación del empleador, por lo que no es necesario aportar ningún tipo de justificación ni documento para poder tomarse el tiempo libre remunerado. Hasta el momento, no había legislación sobre el tema, por lo que la posibilidad de negociar algún tipo de licencia quedaba a cargo del trabajador y su empleador.

Durante el tiempo que dure la licencia, la SB208 obliga a que el empleado reciba su salario completo y elimina la posibilidad de que algún superior le pida encontrar un reemplazo para poder tomarse ese tiempo libre. Independientemente de si sea por enfermedad, vacaciones, maternidad o paternidad, o cualquier otro motivo, a partir de ahora todos los trabajadores formales tendrán este derecho.

Desde 2024, los trabajadores de Illinois podrán tomarse licencias por paternidad sin necesidad de informar a su empleador Foto: Istock

En caso de que se denuncie y compruebe un incumplimiento de la ley, los empleadores están expuestos al pago de una multa de US$500 en una primera ocasión y luego de US$1.000 por cada caso si se repite la infracción.