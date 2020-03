US $500 millones, el mal cálculo de Bloomberg en la carrera demócrata

Gastó más de 500 millones de dólares de su fortuna personal en tres meses, convencido de que podría comprar su camino a la Casa Blanca. Pero la apuesta no pagó para el multimillonario exalcalde de Nueva York Michael

Bloomberg, un político poco carismático considerado arrogante y aburrido.



(Lea también: El multibillonario que gastará lo que sea para derrotar a Donald Trump).

Bloomberg puso fin el miércoles a su campaña para la investidura demócrata tras perder en los 14 estados en liza en el supermartes, y dio su respaldo al exvicepresidente y candidato de centro Joe Biden, que se alzó con al menos nueve.

Bloomberg "gastó demasiado dinero en una mala apuesta", dijo el encuestador John Zogby, presidente de la empresa de análisis y sondeos que lleva su nombre.

Entró en la campaña tarde, nueve meses después de Bernie Sanders y siete meses después de Biden, salteándose las primarias en cuatro estados, incluidos Iowa y New Hampshire. Eso "fue arrogante", estimó el analista.



(Le puede interesar: ¿Quién es el multimillonario que puede hacerle competencia a Trump).



"Los demás candidatos estuvieron ahí en la nieve, comiendo pollo medio crudo" y golpeando puertas en medio de un frío atroz, cuando Bloomberg apareció en la campaña por la investidura demócrata en omnipresentes memes y avisos en Facebook y televisión "como un héroe", dijo. "Fue un mal cálculo".

Hay muchas razones para su fracaso, y la primera es Mike

Bloomberg como candidato. Es aburrido, soso, un tecnócrata, poco inspirador FACEBOOK

TWITTER

Los expertos coinciden en que el mal desempeño del exalcalde en los debates lo dejaron trastabillando, especialmente en Nevada, donde fue vapuleado por la candidata Elizabeth Warren, que lo acusó de ser de la misma calaña moral que el presidente Donald Trump.



Los analistas creen que Bloomberg también fue seriamente perjudicado por su política municipal de detención y registro de residentes de barrios de alta criminalidad conocida como "stop and frisk", que tuvo como blanco indiscriminado a minorías negras, latinas y musulmanas. "Esto realmente enfureció a esas comunidades, y las disculpas llegaron tarde, fueron débiles y ya los negros eran un fuerte respaldo de la base de Joe Biden", explicó Zogby

Mike Bloomberg y Joe Biden en el último debate demócrata. Foto: AFP

Pero su fracaso en las urnas radica asimismo en su falta de carisma y empatía, señalan analistas. "Hay muchas razones para su fracaso, y la primera es Mike

Bloomberg como candidato. Es aburrido, soso, un tecnócrata, poco inspirador" y no conecta con la gente como otros políticos, sostuvo Doug Muzzio, profesor de ciencias políticas del Baruch College.



Lincoln Mitchell, profesor de la Universidad de Columbia, cree que estrechar manos e improvisar discursos no es "la fortaleza" de Bloomberg. Pero sobre todo, "el problema con Bloomberg es que el Partido Demócrata está dominado por personas de color y personas con una visión progresista de la economía.



Y Bloomberg simplemente no comparte esa visión; había una incompatibilidad", dijo Mitchell. El filántropo de 78 años, comprometido con la lucha contra el calentamiento climático y el control de armas, solo tuvo un triunfo simbólico: ganó en el minúsculo territorio estadounidense de Samoa, en el Pacífico. CBS calculó que gastó 18 millones de dólares por delegado ganado.

Bloomberg agradeció el miércoles a sus simpatizantes y a las 2.000 personas que trabajaron en su campaña, luchando contra las lágrimas. "Entré en la carrera a presidente para ganarle a Donald Trump, y hoy me estoy yendo por la misma razón, porque quedarme tornará ese objetivo más difícil", dijo. "Tras los resultados de ayer (martes), la matemática de los delegados quedó virtualmente imposible, y ya no existía un camino viable a la nominación", añadió.



"Derrotar a Donald Trump comienza por unirse detrás del candidato con más chances, y tras la votación de ayer (martes), está claro que ese candidato es mi amigo y gran estadounidense Joe Biden", añadió. Trump intentó humillarlo aún más.



"Esta ha sido la peor y más avergonzante experiencia de su vida", tuiteó el presidente, llamándolo una vez más "Mini Mike". "Le podría haber dicho tiempo atrás que no tiene lo que se precisa, y se podría haber ahorrado mil millones de dólares, el precio real", escribió. "Ahora tirará dinero a la campaña de Joe el dormilón, esperando guardar las apariencias. ¡No funcionará!".



Para James Thurber, profesor de gobierno en la American University, el apoyo de Bloomberg a Biden ayudará "inmensamente" al Partido Demócrata. "Eso es lo crucial ahora, porque Biden no tiene mucho dinero".



AFP