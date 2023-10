La influencer mexicana a la que deportaron de EE. UU.: "Fue injusto"

Estados Unidos lleva décadas enfrentando el problema de la inmigración ilegal. Todos los años, millones de personas cruzan sus fronteras esperando forjar una mejor vida, por lo que los casos de deportación son comunes. Lo que pocos saben es que también hay celebridades que se han enfrentado a dicha situación, como la influencer mexicana Yeri Mua.

La creadora de contenido originaria de Veracruz, México, ha ganado popularidad en las redes sociales gracias a sus videos de belleza y estilo de vida. Su carrera no ha estado lejos de la polémica y suele compartir parte de su vida privada. No obstante, hasta ahora no había dado a conocer un capítulo complicado de su adolescencia, cuando fue deportada de Estados Unidos.

Así deportaron a Yeri Mua de Estados Unidos

En una entrevista que la influencer concedió al canal de YouTube Keeping up with LA DIVAZA, la también conocida como Bratz jarcoha brindó detalles de cuando vivió de manera ilegal en los Estados Unidos.

Cuando comenzó con su relato, el presentador del programa La José, le recomienda que no siga hablando pues podría tener mayores problemas con las autoridades migratorias. Pero ella aclara que es muy tarde, pues ya la deportaron. Yeri bromea que si la buscan en los registros aparecerá su fotografía.

La mexicana señaló que es algo muy común, pero que nunca lo había mencionado antes porque temía a las críticas que pudiera recibir. Aunque, ahora ya no le importan, así que se atrevió a detallar que la regresaron a México cuando tenía entre 14 y 15 años. En ese entonces sus padres la llevaron a vivir de ilegal al país norteamericano con visa de turista.

Esto último la ayudó a entrar al país sin ningún problema y después se quedó allí por un año. No obstante, dado su tiempo de permanencia, la siguiente vez que quiso ingresar ya no se lo permitieron y fue deportada.

Yeri denunció que, a pesar de ser menor de edad, la trataron como un adulto, lo que calificó como injusto por parte de las autoridades migratorias, pues tuvo que realizar todo el proceso y dejar su información personal: le tomaron huellas y fotografías. Sin embargo, aseguró que después volverá a intentar obtener el permiso migratorio.