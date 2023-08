Tras los recientes hechos ocurridos en Maui el pasado 8 de agosto en la isla de Hawái, luego de que un bosque entero se incendiara y arrasara con la parte de este y sus alrededores, se han conocido más víctimas del desastre.



Luz Vargas, de 45 años, perdió a su hijo Kenyero Fuentes en el incendio forestal en la localidad de Lahaina. El menor fue encontrado entre los restos de su casa quemada.

El niño que estaba próximo a cumplir los 15 años el pasado 20 agosto, fue hallado por sus familiares abrazado a su perro y entre los escombros de su vivienda.



Vargas, quién era su madre adoptiva, afirmó que tras una larga búsqueda creyendo que su hijo había logrado escapar del siniestro, estuvieron buscándolo en medicina legal y en 'Beach Park' el refugio que las autoridades crearon para albergar a los afectados del incendio.



Durante dos días, junto a su esposo y su hijo mayor, estuvo investigando el paradero de Kenyero sin obtener resultado alguno.



La mujer y sus familiares afirmaron que cuando se enteraron del incendio salieron de su trabajo rápidamente y se dirigieron hacia el vecindario. Con los vientos azotando a su alrededor y el fuego moviéndose ferozmente.



"Todos estaban huyendo de las llamas, pero nosotros estábamos corriendo hacia ellas. Los tres nos separamos a pie para que al menos uno pudiera llegar a la casa, porque pensábamos que el niño estaba durmiendo" dijo Vargas en entrevista a 'NPR'



Sin embargo, cuando llegaron al sitio, las autoridades encargadas de apagar las llamas y prestar el servicio de seguridad no los dejaron acercarse, pues le dijeron que habían evacuado a todas las personas del lugar.



“Me dijeron que no quedaba nadie. Que lo buscara lejos del fuego”, señaló la mujer.



Fue hasta el 10 de agosto, cuando lograron regresar a los restos de su predio y encontraron el cuerpo del menor carbonizado. En medio de su habitación y acostado, estaba Kenyero junto a su perro.



"Pensé que solo sería cenizas... polvo, pero no fue así, todos los muebles de la habitación estaban destruidos, pero mi niño y el perro estaban juntos, abrazados", expresó Vargas para el medio anteriormente mencionado.



Así mismo, afirmó que el padre y el hermano del menor lo llevaron a la comisaría, donde lo registraron como víctima del incendio y donde lo sacaron de la lista de "desaparecidos".



Hasta el momento la familia está a la espera de que le den la orden para enterrar a Fuentes.



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

