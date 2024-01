La herramienta para pasar más rápido la frontera de EE. UU.: ¿cuál es y cómo se usa?

Quienes viajan a Estados Unidos saben que el proceso de entrada puede ser un poco tedioso. Por ese motivo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) ofrece un recurso para que los viajeros que ingresan al país puedan acelerar el trámite y ahorrar mucho tiempo. La herramienta es una aplicación en la que se pueden cargar datos de forma anticipada para luego pasar más rápidamente por el proceso de entrada al país.

Bajo el nombre de Mobile Passport Control (MPC), esta plataforma otorga la posibilidad de que quienes deseen puedan ahorrar tiempo en su entrada a EE. UU. La herramienta solo está disponible para ciudadanos estadounidenses, extranjeros residentes y algunos casos especiales como viajeros canadienses con visa B1/B2 u otro tipo de visas especiales.

Cómo funciona el MPC, la herramienta para entrar más rápido a Estados Unidos

El MPC es una herramienta que se puede descargar de forma gratuita y permite a los viajeros elegibles crearse un perfil con su pasaporte. Allí, deberán tomarse una foto de su rostro y completar información con base en una serie de preguntas habituales de la CBP. Una vez completado este proceso y enviada la información, recibirán un código QR encriptado que mostrarán a la autoridad correspondiente en el aeropuerto de llegada. Cabe destacar que la presentación del pasaporte físico sigue siendo un requisito; la información electrónica de la aplicación debe ser exhibida junto al documento.

La creación del perfil no requiere conectividad, por lo que el proceso puede completarse, por ejemplo, a bordo del avión. Una vez que todo esté completo, el viajero podrá enviarlo al conectarse a Internet nuevamente tras el aterrizaje, en caso de que el vuelo no tenga servicio de wifi, y allí recibir el QR. El uso del servicio de MPC no garantiza entrar al instante, pero sí trae el beneficio de ingresar al país por una fila separada y que avanza más rápidamente.

Los datos del MPC deben ser presentados junto al pasaporte físico para que la entrada a Estados Unidos sea validada Foto: iStock

Actualmente, treinta y tres aeropuertos, cuatro puertos de entrada marítima y otras once locaciones de Estados Unidos aceptan el uso de la plataforma. Antes de completar el perfil, es fundamental chequear que el punto de entrada al país estadounidense tenga habilitado el uso de este servicio.